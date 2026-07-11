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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट1605 दिन की बादशाहत खतरे में, अगर आज हारी टीम इंडिया तो छिन जाएगा नंबर-1 का ताज

1605 दिन की बादशाहत खतरे में, अगर आज हारी टीम इंडिया तो छिन जाएगा नंबर-1 का ताज

England vs India 5th T20I: इंग्लैंड के खिलाफ पांचवां टी20 भारत के लिए कई मायनों में बेहद खास है. अगर आज टीम इंडिया हारी तो वो दुनिया की नंबर-1 टीम नहीं रहेगी.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 11 Jul 2026 04:29 PM (IST)
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इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया लगातार तीन टी20 मैच हार चुकी है. पांच मैचों की सीरीज में मेजबान इंग्लैंड 3-0 से आगे हैं. अब सीरीज का पांचवां व अंतिम टी20 मैच भारत के लिए काफी अहम है. भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का पांचवां व अंतिम मैच आज यानी 11 जुलाई, शनिवार को साउथेम्प्टन में खेला जाएगा. अगर टीम इंडिया आज का मैच हार जाती है तो उससे नंबर-1 का ताज छिन जाएगा. 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 1605 दिनों से भारत टी20 इंटरनेशनल में नंबर-1 पर है. हालांकि, भारत का नंबर-1 का स्थान अब खतरे में है. यह बादशाहत आज खत्म हो सकती है. आईसीसी टी20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में भारत से नंबर-1 का ताज आज छिन सकता है. अगर टीम इंडिया आज इंग्लैंड से पांचवां टी20 मैच हार जाती है तो वो नंबर-1 का स्थान गंवा देगी. वहीं भारत की जगह इंग्लैंड नंबर-1 बन जाएगा. 

अगर आज भी इंग्लैंड की टीम भारत को हराने में कामयाब हो जाती है तो फिर वो टीम इंडिया की जगह टी20 इंटरनेशनल में दुनिया की नंबर-1 टीम बन जाएगी. इस मैच से पहले तक टीम इंडिया नंबर-1 और इंग्लैंड नंबर-2 है. ऐसे में भारत के लिए पांचवां टी20 काफी अहम बन जाता है. 

भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां टी20 मैच साउथेम्प्टन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार, यह मैच शाम सात बजे से शुरू होगा. वहीं मैच का टॉस साढ़े 6 बजे होगा. टीवी पर यह मैच आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर सोनी लिव एप्प और जियोस्टार पर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. 

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अब तक भारत की जीत का खाता नहीं खुला है. ऐसे में टीम इंडिया आज हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी. इंग्लैंड से पहले आयरलैंड ने भारत को दो मैचों की टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया था. अब टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी. वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर भी पहली जीत का इंतजार खत्म करना चाहेंगे. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 11 Jul 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
India Vs England ICC ICC Rankings IND Vs ENG 5th T20 SHREYAS IYER
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