1605 दिन की बादशाहत खतरे में, अगर आज हारी टीम इंडिया तो छिन जाएगा नंबर-1 का ताज

इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया लगातार तीन टी20 मैच हार चुकी है. पांच मैचों की सीरीज में मेजबान इंग्लैंड 3-0 से आगे हैं. अब सीरीज का पांचवां व अंतिम टी20 मैच भारत के लिए काफी अहम है. भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का पांचवां व अंतिम मैच आज यानी 11 जुलाई, शनिवार को साउथेम्प्टन में खेला जाएगा. अगर टीम इंडिया आज का मैच हार जाती है तो उससे नंबर-1 का ताज छिन जाएगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 1605 दिनों से भारत टी20 इंटरनेशनल में नंबर-1 पर है. हालांकि, भारत का नंबर-1 का स्थान अब खतरे में है. यह बादशाहत आज खत्म हो सकती है. आईसीसी टी20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में भारत से नंबर-1 का ताज आज छिन सकता है. अगर टीम इंडिया आज इंग्लैंड से पांचवां टी20 मैच हार जाती है तो वो नंबर-1 का स्थान गंवा देगी. वहीं भारत की जगह इंग्लैंड नंबर-1 बन जाएगा.

अगर आज भी इंग्लैंड की टीम भारत को हराने में कामयाब हो जाती है तो फिर वो टीम इंडिया की जगह टी20 इंटरनेशनल में दुनिया की नंबर-1 टीम बन जाएगी. इस मैच से पहले तक टीम इंडिया नंबर-1 और इंग्लैंड नंबर-2 है. ऐसे में भारत के लिए पांचवां टी20 काफी अहम बन जाता है.

भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां टी20 मैच साउथेम्प्टन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार, यह मैच शाम सात बजे से शुरू होगा. वहीं मैच का टॉस साढ़े 6 बजे होगा. टीवी पर यह मैच आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर सोनी लिव एप्प और जियोस्टार पर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अब तक भारत की जीत का खाता नहीं खुला है. ऐसे में टीम इंडिया आज हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी. इंग्लैंड से पहले आयरलैंड ने भारत को दो मैचों की टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया था. अब टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी. वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर भी पहली जीत का इंतजार खत्म करना चाहेंगे.

यह भी पढ़ें-

आज देर रात तक नहीं जागना पड़ेगा, भारत-इंग्लैंड के पांचवें टी20 की टाइमिंग बदली; इतने बजे शुरू होगा मैच