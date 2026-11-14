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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व4000 फ्लाइट्स कैंसिल, 10 हजार से ज्यादा लेट, अमेरिका विमान संकट के पीछे क्या कारण?

4000 फ्लाइट्स कैंसिल, 10 हजार से ज्यादा लेट, अमेरिका विमान संकट के पीछे क्या कारण?

अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन ने उड़ानों पर लगी रोक की वजह से 4 हजाप से ज्यादा फ्लाइट रद्द करनी पड़ी थी. इसके पीछे का कारण अधिकारियों ने बता दिया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 14 Nov 2026 08:37 AM (IST)
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पूरे अमेरिका में उड़ानों पर लगी रोक के कारण 4,000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और 10,000 उड़ानों में देरी हुई है. अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) ने शुक्रवार रात पूरे देश में उड़ानों पर लगाई गई रोक (ग्राउंड स्टॉप) को हटा लिया है. एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई बड़ी तकनीकी खराबी के कारण शुक्रवार दोपहर को सभी उड़ानें रोक दी गई थीं, जिससे हज़ारों उड़ानों पर असर पड़ा और लाखों यात्रियों की यात्रा योजनाएं बिगड़ गईं.

क्या था कारण

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ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों और होमलैंड सिक्योरिटी सचिव मार्कवेन मुलिन के मुताबिक, यह संकट पुराने और अत्यधिक बोझ से दबे (ओवरलोडेड) सिस्टम की वजह से पैदा हुआ. पुराने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में नई तकनीक जोड़ने से संचार व्यवस्था (कम्युनिकेशन) ठप हो गई. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इसके पीछे किसी साइबर हमले या साजिश के कोई संकेत नहीं मिले हैं.

लाखों यात्री प्रभावित हुए

रोक हटने के बावजूद उड़ानों का समय तुरंत सामान्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में विमान और क्रू मेंबर्स अपने तय स्थान से भटक गए हैं. एविएशन डेटा कंपनी 'सिरियम' के मुताबिक, कम से कम 827 उड़ानों को डायवर्ट किया गया. इनमें से 670 विमानों को वापस उसी एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी. शुक्रवार शाम 4 बजे के बाद अमेरिका से करीब 11,000 उड़ानें रवाना होने वाली थीं, जिनमें 15 लाख से अधिक यात्री सफर करने वाले थे.

न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर यात्री घंटों फंसे रहे और कई लोगों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी. इसके अलावा NBA, NHL और कॉलेज की कई खेल टीमें भी रास्ते में फंस गईं, जबकि कार्गो (मालवाहक) उड़ानों में भी देरी हुई। हालाँकि, इस रोक के बीच SpaceX ने टेक्सास से अपने स्टारशिप रॉकेट का परीक्षण सफल रखा.

ये भी पढ़ें: अमेरिका में उड़ानें फिर से शुरू हुईं, पूरे देश में लगा 'ग्राउंड स्टॉप' हटा

 

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 14 Nov 2026 07:53 AM (IST)
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