Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 'इंटरगैलेक्टिक' गेम का विकास अब अंतिम चरण में है.

नॉटी डॉग 2027 में गेमप्ले और कहानी बताएगा.

गेम PlayStation 5 पर साइंस-फिक्शन थीम में आएगा.

Naughty Dog Gameplay 2027 : गेमिंग की दुनिया में कुछ नए टाइटल ऐसे होते हैं, जिनकी पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैंस को उनके बारे में ज्यादा जानने का इंतजार रहता है. Naughty Dog का अपकमिंग साइंस-फिक्शन गेम Intergalactic: The Heretic Prophet भी इसी लिस्ट में शामिल है. गेम को पहली बार सामने आए करीब दो साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक डेवलपर की ओर से इसकी कोई नई झलक नहीं दिखाई गई है.

ऐसे में इस गेम का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक नई जानकारी सामने आई है. Naughty Dog के स्टूडियो हेड Neil Druckmann ने बताया है कि गेम का डेवलपमेंट अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है. इतना ही नहीं, कंपनी अगले साल यानी 2027 में गेमप्ले और इसकी कहानी से भी पर्दा उठाने की तैयारी कर रही है.

2027 में दिखेगा गेमप्ले और कहानी का अंदाज

Druckmann ने एक बार फिर पुष्टि की है कि Naughty Dog अगले साल इस गेम के बारे में विस्तार से जानकारी देगी. इसमें गेमप्ले के साथ-साथ इसकी कहानी की भी झलक देखने को मिलेगी. उनका कहना है कि गेम को लेकर लोगों ने अभी जो अंदाजा लगाया है, असल में इसकी कहानी और एक्सपीरियंस उससे काफी अलग हो सकता है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि गेम की पूरी जानकारी सामने आने के बाद दर्शकों को कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी.

आखिरी दौर में पहुंचा Intergalactic का डेवलपमेंट

Comic Creators Block Party 2026 में एक इंटरव्यू के दौरान Neil Druckmann ने गेम की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी. रिपोर्ट के मुताबिक, डेवलपर टीम फिलहाल गेम को बेहतर बनाने, उसकी कमियों को दूर करने और आखिरी स्तर की पॉलिशिंग पर काम कर रही है. Druckmann के मुताबिक, गेम को लेकर अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की जा सकती है.

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PS5 के लिए तैयार हो रहा है गेम

Naughty Dog ने पहली बार इस गेम को The Game Awards 2024 में पेश किया था. सितंबर में स्टूडियो ने इसके फुल रिवील के लिए 2027 का समय बताया था. फिलहाल यह गेम PlayStation 5 के लिए डेवलप किया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गेम को 2027 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है.

साइंस-फिक्शन अंदाज में तैयार हो रहा गेम



Intergalactic: The Heretic Prophet को तैयार करने में साइंस-फिक्शन थीम और एनीमे का भी प्रभाव देखने को मिलेगा. Druckmann ने बताया कि Akira और Neon Genesis Evangelion जैसे एनीमे से गेम को प्रेरणा मिली है. इस गेम में गहरे गेमप्ले सिस्टम के साथ सिनेमैटिक कहानी पेश करने पर काम किया जा रहा है. इसके लिए Naughty Dog अपनी पुरानी गेम फ्रेंचाइजी Jak and Daxter, Uncharted और The Last of Us से मिले एक्सपीरियंस का यूज कर रही है.

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