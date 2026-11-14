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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानAIIMS में भर्ती पूर्व उप राष्ट्रपति पढ़ रहे सोनिया गांधी की किताब? इस तस्वीर से मिले संकेत

AIIMS में भर्ती पूर्व उप राष्ट्रपति पढ़ रहे सोनिया गांधी की किताब? इस तस्वीर से मिले संकेत

अशोक गहलोत ने एम्स में जगदीप धनखड़ से मुलाकात की. तस्वीर में सोनिया गांधी की किताब दिखने से सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई. किताब पहले से ही कई विवादों को लेकर सुर्खियों में है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 14 Nov 2026 09:50 AM (IST)
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राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की. उन्होंने धनखड़ का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की. लेकिन इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. तस्वीर में धनखड़ के पास रखी टेबल पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' दिखाई दे रही है.

इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या धनखड़ भी सोनिया गांधी की यह किताब पढ़ रहे हैं. 

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गहलोत ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर

अशोक गहलोत ने मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने एम्स में भर्ती पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना. उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में धनखड़ दो-तीन बार अचानक अस्वस्थ हुए हैं, जो चिंता की बात है. गहलोत ने उनके जल्द स्वस्थ होने और लंबी उम्र की कामना भी की.

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि गहलोत ने सोनिया गांधी की किताब पूर्व उपराष्ट्रपति को बतौर सौजन्य भेंट दी या पहले से उनके पास थी. 

सोनिया गांधी की किताब पर उठे सवाल

तस्वीर में टेबल पर रखी सोनिया गांधी की किताब दिखाई देने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कुछ लोगों ने धनखड़ को लेकर तंज कसे. वहीं, कई लोगों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. किताब के टेबल पर होने को लेकर खूब चर्चा है.
गहलोत के पोस्ट पर जमकर कमेंट भी आ रहे हैं. एक शख्स ने लिखा- धनखड़ को किताब देनी चाहिए ठीक: रीड की हड्डी कैसे सीधी रखे.

लॉन्च के बाद से विवादों में किताब

दरअसल, सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर 2026 को लॉन्च हुई थी. इसके बाद से ही यह चर्चा में है. आलोचकों ने किताब में कई ऐतिहासिक और तथ्यात्मक गलतियां होने के दावे किए हैं. इनमें RSS के गठन का साल, अन्ना हजारे आंदोलन की तारीखें, अहमद पटेल के निधन और करगिल युद्ध से जुड़े तथ्यों पर सवाल उठाए गए हैं.

इमरजेंसी और 1984 दंगों पर भी विवाद

किताब में सोनिया गांधी ने 1975 की इमरजेंसी को गलती माना है और इसके लिए संजय गांधी के प्रभाव और फैसलों को जिम्मेदार ठहराया है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि किताब में नेहरू-गांधी परिवार की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है. वहीं, 1984 के सिख विरोधी दंगों का पर्याप्त जिक्र नहीं होने पर भी सवाल उठाए गए हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 14 Nov 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
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