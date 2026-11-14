AIIMS में भर्ती पूर्व उप राष्ट्रपति पढ़ रहे सोनिया गांधी की किताब? इस तस्वीर से मिले संकेत

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की. उन्होंने धनखड़ का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की. लेकिन इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. तस्वीर में धनखड़ के पास रखी टेबल पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' दिखाई दे रही है.

इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या धनखड़ भी सोनिया गांधी की यह किताब पढ़ रहे हैं.

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गहलोत ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर

अशोक गहलोत ने मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने एम्स में भर्ती पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना. उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में धनखड़ दो-तीन बार अचानक अस्वस्थ हुए हैं, जो चिंता की बात है. गहलोत ने उनके जल्द स्वस्थ होने और लंबी उम्र की कामना भी की.

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि गहलोत ने सोनिया गांधी की किताब पूर्व उपराष्ट्रपति को बतौर सौजन्य भेंट दी या पहले से उनके पास थी.

सोनिया गांधी की किताब पर उठे सवाल

तस्वीर में टेबल पर रखी सोनिया गांधी की किताब दिखाई देने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कुछ लोगों ने धनखड़ को लेकर तंज कसे. वहीं, कई लोगों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. किताब के टेबल पर होने को लेकर खूब चर्चा है.

गहलोत के पोस्ट पर जमकर कमेंट भी आ रहे हैं. एक शख्स ने लिखा- धनखड़ को किताब देनी चाहिए ठीक: रीड की हड्डी कैसे सीधी रखे.

एम्स अस्पताल, दिल्ली में भर्ती पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर कुशलक्षेम जानी। बीते कुछ समय में श्री धनखड़ दो-तीन बार अचानक अस्वस्थ हुए हैं, जो चिंताजनक है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूं। https://t.co/uOmIncjCBb — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 13, 2026

लॉन्च के बाद से विवादों में किताब

दरअसल, सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर 2026 को लॉन्च हुई थी. इसके बाद से ही यह चर्चा में है. आलोचकों ने किताब में कई ऐतिहासिक और तथ्यात्मक गलतियां होने के दावे किए हैं. इनमें RSS के गठन का साल, अन्ना हजारे आंदोलन की तारीखें, अहमद पटेल के निधन और करगिल युद्ध से जुड़े तथ्यों पर सवाल उठाए गए हैं.

इमरजेंसी और 1984 दंगों पर भी विवाद

किताब में सोनिया गांधी ने 1975 की इमरजेंसी को गलती माना है और इसके लिए संजय गांधी के प्रभाव और फैसलों को जिम्मेदार ठहराया है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि किताब में नेहरू-गांधी परिवार की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है. वहीं, 1984 के सिख विरोधी दंगों का पर्याप्त जिक्र नहीं होने पर भी सवाल उठाए गए हैं.

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