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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीHoloCoder Smartphone Camera: स्मार्टफोन कैमरे में बदलाव, HoloCoder से मिलेंगी बेहतर फोटो और डिटेल्स

HoloCoder Smartphone Camera: स्मार्टफोन कैमरे में बदलाव, HoloCoder से मिलेंगी बेहतर फोटो और डिटेल्स

स्मार्टफोन से कम रोशनी में भी शानदार फोटो लेने का एक्सपीरियंस बदल सकता है. एक नई कैमरा टेक्नोलॉजी 2.5 गुना ज्यादा रोशनी कैप्चर करने का दावा करती है. जानिए यह तकनीक कैसे काम करेगी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Nov 2026 10:18 AM (IST)
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  • HoloCoder स्मार्टफोन कैमरों में फोटो क्वालिटी बेहतर बनाएगा.
  • यह तकनीक सेंसर पर 2.5 गुना अधिक रोशनी पहुंचाएगा.
  • कम रोशनी में बेहतर डिटेल्स, 3D जानकारी भी देगा.
  • यह तकनीक अभी विकासधीन है, बाजार में उपलब्ध नहीं.

HoloCoder Smartphone Camera : स्मार्टफोन से फोटो खींचते समय कई बार ऐसा होता है कि रोशनी कम होने पर फोटो साफ नहीं आती या फिर तेज धूप में फोटो के कुछ हिस्सों की डिटेल्स गायब हो जाती हैं. कंपनियां अब तक कैमरा सेंसर और सॉफ्टवेयर में सुधार करके इस समस्या को दूर करने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन अब मोबाइल फोटोग्राफी को बेहतर बनाने के लिए एक नई ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी सामने आई है.

इसका नाम HoloCoder है. दावा है कि यह कैमरे में ज्यादा रोशनी पहुंचाने के साथ फोटो में बेहतर डिटेल्स और डेप्थ की जानकारी भी दे सकती है. तो आइए जानते हैं कि HoloCoder टेक्नोलॉजी क्या है और इससे कैसे बेहतर फोटो और डिटेल्स मिलेंगी. 

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क्या है HoloCoder टेक्नोलॉजी?

HoloCoder को PxE Holographic Imaging नाम की कंपनी ने तैयार किया है, जिसे ऑप्टिक्स कंपनी Metalenz ने खरीद लिया है. यह तकनीक स्मार्टफोन कैमरे में यूज होने वाले मौजूदा सिस्टम से अलग तरीके से काम करती है. इसमें एक बेहद पतली ऑप्टिकल लेयर को सीधे इमेज सेंसर के ऊपर लगाया जाता है. यह लेयर रोशनी को बेकार जाने से बचाती है और उसे सेंसर के अलग-अलग पिक्सल तक पहुंचाने में मदद करती है. 

इससे कैसे बेहतर फोटो और डिटेल्स मिलेंगी?

स्मार्टफोन कैमरे में रंगीन फोटो लेने के लिए Bayer Filter का यूज किया जाता है. यह फिल्टर कैमरा सेंसर के ऊपर लगा होता है और लाल, हरे  साथ ही नीले रंग की पहचान करने में मदद करता है, हालांकि इसकी वजह से कैमरे तक पहुंचने वाली काफी रोशनी रास्ते में ही रुक जाती है. रिपोर्ट के अनुसार, यह फिल्टर करीब 60 फीसदी रोशनी को सेंसर तक पहुंचने से रोक सकता है. HoloCoder इसी परेशानी को कम करने के लिए बनाया गया है. Metalenz का दावा है कि इस तकनीक से कैमरा सेंसर पहले के मुकाबले 2.5 गुना तक ज्यादा रोशनी कैप्चर कर सकता है. इससे कम रोशनी में भी फोटो और वीडियो की क्वालिटी बेहतर होने की उम्मीद है.

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फोटो में बेहतर डिटेल्स के साथ मिलेगी 3D जानकारी

HoloCoder तेज और कम रोशनी वाली जगहों पर फोटो की डिटेल्स बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है. इससे सनसेट या तेज रोशनी वाली खिड़की के सामने ली गई फोटो में तेज लाइट और अंधेरे हिस्सों की जानकारी भी साफ रह सकती है. इसके अलावा यह रंगों के साथ 3D डेप्थ यानी किसी चीज की दूरी की जानकारी भी कैप्चर कर सकता है. इससे फोन में अलग डेप्थ सेंसर या अतिरिक्त कैमरे की जरूरत कम हो सकती है और कैमरा हार्डवेयर में जगह बच सकती है.

कहां मिलेगी HoloCoder टेक्नोलॉजी?

HoloCoder टेक्नोलॉजी अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है और न ही किसी स्मार्टफोन में इसके यूज की जानकारी सामने आई है. फिलहाल इसे विकसित करने और स्मार्टफोन कैमरों में यूज करने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है. कंपनी ने इसके लॉन्च की तारीख भी नहीं बताई है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 10:18 AM (IST)
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