ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOnline Shopping Tips: ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त बस कर लें ये काम, अपने आप कम हो जाएंगे दाम

Online Shopping Tips: ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त बस कर लें ये काम, अपने आप कम हो जाएंगे दाम

Online Shopping Tips: ऑनलाइन शॉपिंग में सामान अचानक महंगा क्यों हो जाता है? ई-कॉमर्स ऐप्स के इस खेल से बचने और बिना किसी सेल का इंतजार किए खुद ही कीमतें कम करवाने का स्मार्ट तरीका जान लें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 14 Nov 2026 07:47 AM (IST)
Preferred Sources

Online Shopping Tips: आजकल छोटे से इयरफोन से लेकर नए स्मार्टफोन और कपड़ों तक, हम सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना ही पसंद करते हैं. ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर शॉपिंग करना काफी आसान है. लेकिन कई बार कुछ चीजें आपको मंहगी दिखाई देती है. जिस जूते या घड़ी को आप सुबह 2000 रुपये में देख रहे थे शाम को जब उसे खरीदने के लिए दोबारा ऐप खोलते हैं तो उसका दाम बढ़कर 2300 रुपये हो जाता है? 

वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि सेम प्रोडक्ट आपके दोस्त के फोन में सस्ता दिख रहा होता है और आपके फोन में महंगा. दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स के पीछे एक बहुत ही स्मार्ट एल्गोरिदम काम करता है जो आपकी जरूरत को भांपकर कीमतें तय करता है. लेकिन अगर आप ऑर्डर प्लेस करने से पहले कुछ छोटी और स्मार्ट ट्रिक्स अपना लें, तो आप बिना किसी बड़ी सेल का इंतजार किए खुद ही कीमतें कम करवा सकते हैं. चलिए बताते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के समय क्या करने से फायदा होगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
WhatsApp Location Sharing: WhatsApp पर बिना मैसेज किए बताएं अपनी लोकेशन, Status में आ रहा नया फीचर
WhatsApp पर बिना मैसेज किए बताएं अपनी लोकेशन, Status में आ रहा नया फीचर
टेक्नोलॉजी
Redmi Note 18 Series: 10000mAh बैटरी भी पड़ सकती है छोटी, Redmi Note 18 को लेकर बड़ा दावा
10000mAh बैटरी भी पड़ सकती है छोटी, Redmi Note 18 को लेकर बड़ा दावा
टेक्नोलॉजी
Samsung Intelligent Eyewear: आंखों पर फैशन और टेक्नोलॉजी का कॉम्बो! Samsung ने उतारे नए AI Eyewear
आंखों पर फैशन और टेक्नोलॉजी का कॉम्बो! Samsung ने उतारे नए AI Eyewear
टेक्नोलॉजी
Claude AI Outage: अचानक ठप हुई Claude की सर्विस, AI चैटबॉट और Claude Code यूजर्स परेशान
अचानक ठप हुई Claude की सर्विस, AI चैटबॉट और Claude Code यूजर्स परेशान

कार्ट में सामान रखकर छोड़ दें और देखें कमाल

ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त पैसे बचाने का सबसे पुराना और कारगर तरीका कार्ट अबैंडनमेंट ट्रिक है. जब भी आपको कोई कपड़ा, गैजेट या घर का सामान पसंद आए और उसे तुरंत खरीदने की बहुत ज्यादा जल्दी न हो, तो उसे सीधे Buy Now करने की गलती बिल्कुल न करें. इसके बजाय आप अपने अकाउंट से लॉग-इन करें और उस सामान को Add to Cart या विशलिस्ट में डालकर ऐप को बंद कर दें. 

ई-कॉमर्स कंपनियों का सिस्टम हमेशा ट्रैक करता रहता है कि किस यूजर ने कार्ट में सामान छोड़ा है. जब आप 24 से 48 घंटे तक उस सामान को नहीं खरीदते हैं, तो कंपनी को लगता है कि शायद कीमत ज्यादा होने की वजह से आपने इरादा बदल दिया है. ऐसे में सेल पूरी करवाने के लिए कंपनियां आपको नोटिफिकेशन या ईमेल के जरिए एक्स्ट्रा कूपन कोड भेजती हैं या फिर उस प्रोडक्ट पर अपने आप थोड़ा डिस्काउंट दे देती हैं. थोड़ी सी सब्र दिखाकर आप आसानी से 5 से 10 फीसदी तक बचा सकते हैं.


Online Shopping Tips: ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त बस कर लें ये काम, अपने आप कम हो जाएंगे दाम

इनकॉग्निटो मोड और अलग डिवाइस का करें इस्तेमाल

जब आप किसी शॉपिंग ऐप या वेबसाइट पर किसी एक प्रोडक्ट को बार-बार सर्च करते हैं. तो आपके ब्राउजर की कुकीज और सर्च हिस्ट्री से कंपनी को पता चल जाता है कि आपको उस चीज की सख्त जरूरत है. इसी का फायदा उठाकर डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम उस सामान का रेट थोड़ा बढ़ा देता है. इस जाल से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जब भी कुछ महंगा खरीदना हो तो पहले अपने ब्राउजर का Incognito Mode या प्राइवेट विंडो ऑन करें और वहां जाकर कीमत चेक करें. 

इनकॉग्निटो मोड में आपकी पुरानी सर्च हिस्ट्री ट्रैक नहीं हो पाती जिससे आपको प्रोडक्ट का असली और बेस प्राइस दिखाई देता है. इसके अलावा एक और मजेदार बात यह है कि कई बार महंगे प्रीमियम फोन या आईफोन की तुलना में किसी सस्ते एंड्रॉयड फोन या कंप्यूटर पर वही सामान कम दाम में दिखता है. इसलिए पेमेंट करने से पहले एक बार घर के किसी दूसरे फोन में भी रेट जरूर क्रॉस-चेक कर लें.


Online Shopping Tips: ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त बस कर लें ये काम, अपने आप कम हो जाएंगे दाम

यह भी पढ़ें: Pharma Sahi Daam ऐप पर चेक करें कैंसर की 137 दवाओं के नए दाम, ये है तरीका

प्राइस ट्रैकर टूल्स का करें यूज

कई बार शॉपिंग वेबसाइट्स किसी प्रोडक्ट पर 70 प्रतिशत की भारी छूट दिखाती हैं लेकिन असल में उन्होंने पहले एमआरपी बढ़ाई होती है और फिर डिस्काउंट का नाटक किया जाता है. इस धोखे से बचने के लिए आप BuyHatke या Keepa जैसे फ्री प्राइस ट्रैकर एक्सटेंशन या ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां किसी भी प्रोडक्ट का लिंक डालते ही आपके सामने पिछले 6 महीने का पूरा ग्राफ खुल जाएगा. इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि उस सामान की सबसे कम कीमत कब और कितनी रही है. 

वहीं इसमें Price Drop Alert लगा देने पर जैसे ही दाम गिरेंगे आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा. इसके अलावा चेकआउट पेज पर पहुंचने के बाद सीधा यूपीआई से पेमेंट करने के बजाय नीचे दिए गए बैंक ऑफर्स को ध्यान से पढ़ें. कई बार अलग-अलग बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर 500 से 1500 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट छिपा होता है, जिसे अप्लाई करते ही फाइनल बिल अपने आप काफी कम हो जाता है.

यह भी पढ़ें: WhatsApp Photo Quality: WhatsApp पर HD फोटो भेजने के बाद भी घट जाती है क्वालिटी, ये है सही तरीका

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Online Shopping TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
WhatsApp Location Sharing: WhatsApp पर बिना मैसेज किए बताएं अपनी लोकेशन, Status में आ रहा नया फीचर
WhatsApp पर बिना मैसेज किए बताएं अपनी लोकेशन, Status में आ रहा नया फीचर
टेक्नोलॉजी
Redmi Note 18 Series: 10000mAh बैटरी भी पड़ सकती है छोटी, Redmi Note 18 को लेकर बड़ा दावा
10000mAh बैटरी भी पड़ सकती है छोटी, Redmi Note 18 को लेकर बड़ा दावा
टेक्नोलॉजी
Samsung Intelligent Eyewear: आंखों पर फैशन और टेक्नोलॉजी का कॉम्बो! Samsung ने उतारे नए AI Eyewear
आंखों पर फैशन और टेक्नोलॉजी का कॉम्बो! Samsung ने उतारे नए AI Eyewear
टेक्नोलॉजी
Claude AI Outage: अचानक ठप हुई Claude की सर्विस, AI चैटबॉट और Claude Code यूजर्स परेशान
अचानक ठप हुई Claude की सर्विस, AI चैटबॉट और Claude Code यूजर्स परेशान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
पंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!
पंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!
इंडिया
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
विश्व
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
बॉलीवुड
बीवी को छोड़कर विदेशी महिला से की थी शादी, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक में मशहूर थे सईद जाफरी
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में मशहूर थे सईद जाफरी, की थी दो-दो शादी
क्रिकेट
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा
महाराष्ट्र
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
ट्रेंडिंग
Viral Video: कैब का किराया मांगने पर ड्राइवर से भिड़े पति-पत्नी; वीडियो वायरल
कैब का किराया मांगने पर ड्राइवर से भिड़े पति-पत्नी; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget