हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीऑनलाइन फ्रॉड के पीछे छिपा है दिमागी खेल, ऐसे सबसे चालाक लोग भी बन जाते हैं शिकार

ऑनलाइन फ्रॉड के पीछे छिपा है दिमागी खेल, ऐसे सबसे चालाक लोग भी बन जाते हैं शिकार

Online Fraud: भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के आंकड़े बताते हैं कि देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी कितनी तेजी से बढ़ रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 10:54 AM (IST)
Online Fraud: भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के आंकड़े बताते हैं कि देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी कितनी तेजी से बढ़ रही है.

भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के आंकड़े बताते हैं कि देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी कितनी तेजी से बढ़ रही है. जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच 20,043 ट्रेडिंग स्कैम दर्ज हुए जिनकी रकम करीब 14,204 करोड़ रुपये थी. वहीं, 62,687 इन्वेस्टमेंट स्कैम से 2,225 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी हुई. ज्यादातर मामलों में फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म, लोन ऐप, गेमिंग और डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल किया गया.

1/8
बहुत से लोग सोचते हैं कि वे कभी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे. लेकिन सच यह है कि पुलिस अफसरों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों तक को स्कैमर्स बेवकूफ बना चुके हैं. वजह है हमारी मानव मनोविज्ञान (ह्यूमन साइकोलॉजी) जिसे ठग बखूबी समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं.
बहुत से लोग सोचते हैं कि वे कभी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे. लेकिन सच यह है कि पुलिस अफसरों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों तक को स्कैमर्स बेवकूफ बना चुके हैं. वजह है हमारी मानव मनोविज्ञान (ह्यूमन साइकोलॉजी) जिसे ठग बखूबी समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं.
2/8
ऑनलाइन धोखेबाज़ कुछ खास मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे इंसान आसानी से प्रभावित हो जाता है. ये वही तरीके हैं जो मार्केटिंग, विज्ञापन और पॉलिटिक्स में भी अपनाए जाते हैं.
ऑनलाइन धोखेबाज़ कुछ खास मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे इंसान आसानी से प्रभावित हो जाता है. ये वही तरीके हैं जो मार्केटिंग, विज्ञापन और पॉलिटिक्स में भी अपनाए जाते हैं.
3/8
रोमांस स्कैम में प्यार, इन्वेस्टमेंट स्कैम में पैसा, जॉब स्कैम में नौकरी या समाज में स्टेटस स्कैमर्स हमेशा वही ऑफर देते हैं जिसकी इंसान को चाह होती है.
रोमांस स्कैम में प्यार, इन्वेस्टमेंट स्कैम में पैसा, जॉब स्कैम में नौकरी या समाज में स्टेटस स्कैमर्स हमेशा वही ऑफर देते हैं जिसकी इंसान को चाह होती है.
4/8
ठग खुद को CBI, NIA, RBI या ED जैसे बड़े संस्थानों का अधिकारी बताकर लोगों से विश्वास हासिल करते हैं. फर्जी NGO या राहत अभियान दिखाकर चैरिटी डोनेशन के नाम पर पैसे हड़पना आम तरीका है. रोमांस या पेमेंट फ्रॉड में स्कैमर्स आपकी नज़र असली चाल पर नहीं पड़ने देते और इसी बीच ठगी हो जाती है.
ठग खुद को CBI, NIA, RBI या ED जैसे बड़े संस्थानों का अधिकारी बताकर लोगों से विश्वास हासिल करते हैं. फर्जी NGO या राहत अभियान दिखाकर चैरिटी डोनेशन के नाम पर पैसे हड़पना आम तरीका है. रोमांस या पेमेंट फ्रॉड में स्कैमर्स आपकी नज़र असली चाल पर नहीं पड़ने देते और इसी बीच ठगी हो जाती है.
5/8
"सीमित समय का ऑफर" या "सिर्फ कुछ टिकट बचे हैं" जैसे संदेश लोगों को तुरंत निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं. कभी VPN के नाम पर मैलवेयर इंस्टॉल करवाना, तो कभी आपके अकाउंट से मनी म्यूल स्कीम चलाना – यह सबसे खतरनाक तरीका है.
6/8
अगर आप किसी ऑफर या कॉल पर संदेह कर रहे हैं तो खुद से तीन सवाल पूछें. इसका असली मकसद क्या है? इससे किसे फायदा होगा? क्या मेरे पास सोच-समझकर चुनाव करने की आज़ादी है? अगर जवाब साफ न हो तो सावधान हो जाइए.
अगर आप किसी ऑफर या कॉल पर संदेह कर रहे हैं तो खुद से तीन सवाल पूछें. इसका असली मकसद क्या है? इससे किसे फायदा होगा? क्या मेरे पास सोच-समझकर चुनाव करने की आज़ादी है? अगर जवाब साफ न हो तो सावधान हो जाइए.
7/8
हमारी भावनाएं, रिश्ते, सोचने का तरीका और विश्वास सब कुछ स्कैमर्स के लिए हथियार बन जाते हैं. हर इंसान की कमजोरी अलग होती है और ठग उसी को निशाना बनाते हैं. पुरुष ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट स्कैम का शिकार होते हैं. महिलाएं अक्सर रोमांस स्कैम में फंस जाती हैं.
हमारी भावनाएं, रिश्ते, सोचने का तरीका और विश्वास सब कुछ स्कैमर्स के लिए हथियार बन जाते हैं. हर इंसान की कमजोरी अलग होती है और ठग उसी को निशाना बनाते हैं. पुरुष ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट स्कैम का शिकार होते हैं. महिलाएं अक्सर रोमांस स्कैम में फंस जाती हैं.
8/8
कई लोग सोचते हैं कि वे कभी ठगी में नहीं फंस सकते. यही ओवरकॉन्फिडेंस उन्हें जोखिम उठाने पर मजबूर करता है और छोटे-छोटे संकेतों को नज़रअंदाज़ करा देता है. ऑस्ट्रेलिया में चलाया गया
कई लोग सोचते हैं कि वे कभी ठगी में नहीं फंस सकते. यही ओवरकॉन्फिडेंस उन्हें जोखिम उठाने पर मजबूर करता है और छोटे-छोटे संकेतों को नज़रअंदाज़ करा देता है. ऑस्ट्रेलिया में चलाया गया "Stop. Check. Protect" अभियान यह सिखाता है कि किसी भी ऑफर या कॉल पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. पहले रुकें, जांचें और फिर ही कोई निर्णय लें.
Published at : 01 Oct 2025 10:54 AM (IST)
Tags :
Digital Scam Cyber Fraud TECH NEWS HINDI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
ट्रैवल
Weekend Getaway Near Delhi: दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
यूटिलिटी
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
नौकरी
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget