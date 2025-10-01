एक्सप्लोरर
ऑनलाइन फ्रॉड के पीछे छिपा है दिमागी खेल, ऐसे सबसे चालाक लोग भी बन जाते हैं शिकार
Online Fraud: भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के आंकड़े बताते हैं कि देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी कितनी तेजी से बढ़ रही है.
भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के आंकड़े बताते हैं कि देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी कितनी तेजी से बढ़ रही है. जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच 20,043 ट्रेडिंग स्कैम दर्ज हुए जिनकी रकम करीब 14,204 करोड़ रुपये थी. वहीं, 62,687 इन्वेस्टमेंट स्कैम से 2,225 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी हुई. ज्यादातर मामलों में फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म, लोन ऐप, गेमिंग और डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल किया गया.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 01 Oct 2025 10:54 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
8 Photos
ऑनलाइन फ्रॉड के पीछे छिपा है दिमागी खेल, ऐसे सबसे चालाक लोग भी बन जाते हैं शिकार
टेक्नोलॉजी
6 Photos
इंटरनेट यूज़र्स सावधान! Cookies एक्सेप्ट करने से होता है बड़ा खेल, जानिए कैसे होता है नुकसान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
किस देश के पास है दुनिया की सबसे एडवांस ऑटोमैटिक मिसाइल, जानिए किस टेक्नोलॉजी पर करती है काम
टेक्नोलॉजी
7 Photos
कैसे कटा हुआ सेब बन गया स्मार्टफोन जगत का सबसे बड़ा ब्रांड, जानिए क्या है इस डिजाइन का राज
टेक्नोलॉजी
5 Photos
भारत-पाक फाइनल लाइव देखने का हो गया जुगाड़! इन मोबाइल रिचार्ज पर बिलकुल फ्री मिल रहा SonyLIV सब्सक्रिप्शन
टेक्नोलॉजी
5 Photos
आधी कीमत में मिल रहा 74,999 रुपये वाला फोन, मिलता है DSLR जैसा कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement
टेक्नोलॉजी
8 Photos
ऑनलाइन फ्रॉड के पीछे छिपा है दिमागी खेल, ऐसे सबसे चालाक लोग भी बन जाते हैं शिकार
टेक्नोलॉजी
6 Photos
इंटरनेट यूज़र्स सावधान! Cookies एक्सेप्ट करने से होता है बड़ा खेल, जानिए कैसे होता है नुकसान
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion