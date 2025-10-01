ऑनलाइन फ्रॉड के पीछे छिपा है दिमागी खेल, ऐसे सबसे चालाक लोग भी बन जाते हैं शिकार

कई लोग सोचते हैं कि वे कभी ठगी में नहीं फंस सकते. यही ओवरकॉन्फिडेंस उन्हें जोखिम उठाने पर मजबूर करता है और छोटे-छोटे संकेतों को नज़रअंदाज़ करा देता है. ऑस्ट्रेलिया में चलाया गया "Stop. Check. Protect" अभियान यह सिखाता है कि किसी भी ऑफर या कॉल पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. पहले रुकें, जांचें और फिर ही कोई निर्णय लें.