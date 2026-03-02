ईरान पर जारी हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर ईरान में अमेरिकी सेना को भेजने से भी वह इनकार नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि युद्ध तय समय से काफी आगे चल रहा है.

'सेना भेजने से भी नहीं हिचकेंगे'

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा कि वह ईरान में जरूरत पड़ने पर जमीनी सेना भेजने से भी नहीं हिचकेंगे. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तेहरान के दर्जनों शीर्ष अधिकारियों को मार गिराकर 'निर्धारित समय से काफी आगे' चल रहा है. ट्रंप ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि हर राष्ट्रपति कहता है कि जमीन पर सेना नहीं भेजी जाएगी लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं.

'जल्द खत्म हो सकता है युद्ध'

इससे पहले ट्रंप ने रविवार (1 मार्च) को डेली मेल से बातचीत में कहा था कि युद्ध करीब चार सप्ताह तक खिंच सकता है लेकिन सोमवार (2 मार्च) को द पोस्ट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि अब युद्ध जल्द भी खत्म हो सकता है. ट्रंप ने कहा, 'यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा/ हम बिल्कुल तय समय पर हैं, नेतृत्व के मामले में तो हम तय समय से काफी आगे हैं. 49 लोग मारे गए और हमने अनुमान लगाया था कि इसमें कम से कम चार सप्ताह लगेंगे, लेकिन हमने इसे एक ही दिन में कर दिया.'

जेनेवा बैठक के बाद हमले का लिया फैसला - ट्रंप

ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि ईरान सप्ताहांत में हुए हमले का बदला लेने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करेगा. आंशिक रूप से इस खुफिया जानकारी के कारण कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु परियोजनाओं पर काम फिर से शुरू कर रहा था. उन्होंने कहा, 'हमारी बहुत गंभीर बातचीत हुई, और वे उस मुकाम पर पहुंचे, लेकिन फिर वे पीछे हट गए.'