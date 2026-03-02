ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स

अमेरिका और इजरायल की सेना ने ईरान पर हमले किए. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई. हालांकि ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है वह भी इस कार्रवाई का जवाब दे रहा है. लेकिन बढ़ते तनाव के बीच वहां रह रहे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं. भारत से बड़ी संख्या में छात्र भी ईरान एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां कम खर्चे में पढ़ाई हो जाती है. आइए जानते हैं ईरान में MBBS की कितनी फीस है.

भारत में डॉक्टर बनने का सपना हर साल लाखों छात्र देखते हैं. हर साल करीब 20 लाख से ज्यादा छात्र NEET परीक्षा देते हैं. लेकिन सीटें कम हैं. इन सीटों में भी ज्यादातर सरकारी कॉलेज में सीमित जगह होती है. सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस काफी कम होती है. यहां सालाना फीस लगभग 5 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक होती है. पूरे कोर्स की फीस लगभग 20 हजार रुपये से 7 लाख रुपये तक बैठती है. लेकिन सीट मिलना बहुत मुश्किल है.

वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहां फीस बहुत ज्यादा है. सालाना फीस 7 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक हो सकती है. पूरे MBBS कोर्स की फीस 50 लाख से 1.2 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. यही कारण है कि कई छात्र विदेश का रुख करते हैं.

​आसानी से मिलता है एडमिशन

पिछले कुछ सालों में कई भारतीय छात्र ईरान में MBBS की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 और 2024 में 1000 से ज्यादा भारतीय छात्र ईरान में पढ़ रहे थे. रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में दाखिला प्रक्रिया आसान मानी जाती है. कई मेडिकल यूनिवर्सिटी NEET स्कोर स्वीकार करती हैं. यानी अगर किसी छात्र का NEET में स्कोर सरकारी कॉलेज के लिए कम रह गया, तो भी वह ईरान में दाखिला पा सकता है.

ईरान में कितनी है MBBS की फीस?

ईरान में पूरे MBBS कोर्स की फीस लगभग 15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच होती है. भारत के प्राइवेट कॉलेज से तुलना करें तो ईरान की फीस काफी कम है. वहां के कई कॉलेज अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार पढ़ाई कराते हैं. सिर्फ कम फीस ही नहीं, बल्कि बेहतर सुविधाएं भी ईरान के मेडिकल कॉलेजों को छात्रों को आकर्षित करती हैं. वहां के कई मेडिकल विश्वविद्यालय आधुनिक इमारतों, अच्छी लैब और नए उपकरणों से लैस हैं.

यह भी पढ़ें - क्या है राजस्थान की गांव ग्वाला योजना, जिसके तहत गाय चराने वालों की भर्ती कर रही सरकार, कितनी मिलेगी सैलरी?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI