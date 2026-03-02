हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Samsung Galaxy S26 को टक्कर देते हैं ये 5 धांसू स्मार्टफोन! अभी जानिए फीचर्स से लेकर कीमत तक की सारी डिटेल्स

Samsung Galaxy S26 Alternatives: नया Samsung Galaxy S26 लॉन्च होते ही बाजार में चर्चा का केंद्र बन गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 02 Mar 2026 12:42 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Samsung Galaxy S26 Alternatives: नया Samsung Galaxy S26 लॉन्च होते ही बाजार में चर्चा का केंद्र बन गया है. शानदार कैमरा क्वालिटी, क्लीन इंटरफेस और स्मूद परफॉर्मेंस इसे प्रीमियम कैटेगरी में मजबूत बनाते हैं. हालांकि, अगर आप इसी बजट में दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं तो कुछ ऐसे स्मार्टफोन भी मौजूद हैं जो फीचर्स और पावर के मामले में इसे कड़ी टक्कर देते हैं. आइए जानते हैं उन बेहतरीन विकल्पों के बारे में.

Vivo X300 5G

करीब 81,998 रुपये की कीमत वाला vivo X300 5G उन लोगों के लिए खास है जो फोटोग्राफी और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं. इसमें 6.31 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो 1 बिलियन रंग और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है.

परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर मिलता है, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग को स्मूद बनाता है. कैमरा सेटअप इसकी सबसे बड़ी ताकत है 200MP का मेन सेंसर, साथ में दो 50MP लेंस और Zeiss ऑप्टिक्स. 6040mAh की बड़ी बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग इसे पावरफुल पैकेज बनाते हैं.

OnePlus 15 5G

75,999 रुपये की कीमत पर आने वाला OnePlus 15 5G हाई-परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए शानदार विकल्प है. इसमें 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले है जो 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहद स्मूद एक्सपीरियंस देता है.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट इसे तेज और रिस्पॉन्सिव बनाता है. पीछे की तरफ ट्रिपल 50MP कैमरा सेटअप और 32MP फ्रंट कैमरा मिलता है. OxygenOS 16 का क्लीन इंटरफेस भी यूजर्स को आकर्षित करता है.

Google Pixel 10

74,999 रुपये की कीमत वाला Google Pixel 10 अपने कैमरा और AI फीचर्स के लिए जाना जाता है. इसमें 48MP + 10.8MP + 13MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 10.5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. Google Tensor G5 प्रोसेसर AI टास्क को तेजी से हैंडल करता है. 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ शानदार विजुअल्स देता है. 4970mAh बैटरी और 30W चार्जिंग इसे संतुलित विकल्प बनाते हैं.

iQOO 15

करीब 79,999 रुपये की कीमत वाला iQOO 15 उन यूजर्स के लिए है जो बड़ी स्क्रीन और लंबी बैटरी चाहते हैं. इसमें 6.85 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले है जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है.

कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल 50MP रियर कैमरा और 32MP सेल्फी कैमरा मिलता है. 7000mAh की बड़ी बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाती है.

iPhone 17

82,900 रुपये की कीमत वाला iPhone 17 अपनी अलग पहचान रखता है. इसमें 48MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप है जो sensor-shift OIS के साथ आता है. 18MP फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए बढ़िया माना जाता है.

Apple A19 चिपसेट और iOS 26.3 का संयोजन इसे स्मूद और सुरक्षित बनाता है. 6.3 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स ब्राइटनेस के साथ प्रीमियम विजुअल अनुभव देता है.

Published at : 02 Mar 2026 12:42 PM (IST)
Embed widget