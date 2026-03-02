हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब Shorts से बना सकेंगे फुल वीडियो, YouTube में आएगा नया एआई फीचर, ऐसे करेगा काम

अब Shorts से बना सकेंगे फुल वीडियो, YouTube में आएगा नया एआई फीचर, ऐसे करेगा काम

कंटेट क्रिएटर्स के लिए यूट्यूब एक कमाल का नया फीचर ला रही है. एआई-पावर्ड इस फीचर से यूजर किसी भी शॉर्ट्स से फुल वीडियो बना सकेंगे. इसमें दो टूल होंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 12:06 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आप कंटेट क्रिएटर हैं तो YouTube आपके लिए एक बेहद काम का फीचर लाने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी एक एआई-पावर्ड रिमिक्स फीचर लाएगी, जिससे शॉर्ट्स से एक नया वीडियो बनाना आसान हो जाएगा. अभी इसे इंग्लिश भाषा के क्रिएटर्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है. इस फीचर को शॉर्ट्स में 'रिमिक्स' मेनू में प्लेस किया जाएगा, जहां से यूजर खुद एडिटिंग करने की बजाय प्रॉम्प्ट देकर विजुअल चेंजेज कर सकेंगे.

फीचर में मिलेंगे ये दो टूल

इस फीचर में 'ऐड ऑब्जेक्ट' और 'रीइमेजिन' नाम से दो नए टूल मिलेंगे. ऐड ऑब्जेक्ट में यूजर शॉर्ट्स से लिए गए किसी भी सीन में एआई-जनरेटेड आइटम्स इन्सर्ट कर सकेंगे. यूट्यूब का कहना है कि यह फीचर 8 सेकंड तक की क्लिप पर काम करेगा. इससे क्रिएटर्स बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप्स की मदद लिए अपने वीडियो में विजुअल ट्विस्ट जोड़ सकेंगे.

दूसरा टूल रीइमेजिन का होगा. यह शॉर्ट्स के एक फ्रेम को पूरी तरह नए एआई-जनरेटेड वीडियो में बदल सकेगा. इसे यूज करने के लिए यूजर को सजेस्टेड प्रॉम्प्ट मिलेंगे और यूजर चाहे तो अपने खुद के प्रॉम्प्ट लिखकर वीडियो जनरेट करवा सकेगा. रेफरेंस देने के लिए यूजर के पास दो फोटो अपलोड करने का भी ऑप्शन होगा. यह टूल उन क्रिएटर्स के काम आएगा, जो शॉर्ट के किसी एक सीन से नया कुछ कंटेट क्रिएट करना चाहते हैं. 

ऑरिजनल शॉर्ट्स से लिंक रहेगा वीडियो

इस फीचर की मदद से बनाए गए सारे वीडियो ऑरिजनल शॉर्ट्स के साथ लिंक रहेंगे, जिससे पता चल सकेगा कि सोर्स क्रिएटर कौन है. वहीं अगर कोई क्रिएटर चाहता है कि उसके शॉर्ट्स से ऐसे रिमिक्स वाले वीडियो न बनाए जाएं, वो अपने कंटेट पर स्टैंडर्ड रिमिक्सिंग ऑप्शन को डिसेबल कर सकता है. अभी इस फीचर को टेस्ट किया जा रहा है. अगर यह कामयाब रहता है तो इसे इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाओं के क्रिएटर्स के लिए भी रोल आउट किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

एंड्रॉयड फोन की बैटरी फूलने पर कभी न करें ये काम, जरा-सी गड़बड़ से हो सकता है बड़ा धमाका

Published at : 02 Mar 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
YOUTUBE TECH NEWS YouTube AI Feature
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अब Shorts से बना सकेंगे फुल वीडियो, YouTube में आएगा नया एआई फीचर, ऐसे करेगा काम
अब Shorts से बना सकेंगे फुल वीडियो, YouTube में आएगा नया एआई फीचर, ऐसे करेगा काम
टेक्नोलॉजी
इजराइल का ईरान पर बड़ा साइबर हमला! लाखों लोगों को भेजा गया सरेंडर अलर्ट, जानिए क्या है पूरा मामला
इजराइल का ईरान पर बड़ा साइबर हमला! लाखों लोगों को भेजा गया सरेंडर अलर्ट, जानिए क्या है पूरा मामला
टेक्नोलॉजी
पुरानी Android Tablet खरीदने का बना रहे हैं मन? पहले यहां जान लें फायदे और नुकसान
पुरानी Android Tablet खरीदने का बना रहे हैं मन? पहले यहां जान लें फायदे और नुकसान
टेक्नोलॉजी
एंड्रॉयड फोन की बैटरी फूलने पर कभी न करें ये काम, जरा-सी गड़बड़ से हो सकता है बड़ा धमाका
एंड्रॉयड फोन की बैटरी फूलने पर कभी न करें ये काम, जरा-सी गड़बड़ से हो सकता है बड़ा धमाका
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UAE से लेकर इजरायल तक..., ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से इन 9 देशों में मचाई तबाही, देखें पूरी लिस्ट
UAE से लेकर इजरायल तक..., ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से इन 9 देशों में मचाई तबाही, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
विश्व
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
बॉलीवुड
‘मैं सेफ हूं’, US-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट, बोलीं- ‘पैनिक न फैलाएं’
‘मैं सेफ हूं’, यूएस-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट
विश्व
Israel Attack on Iran: फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
शिक्षा
क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!
क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!
हेल्थ
Zinc Deficiency In Women: बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी की शिकार?
बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी की शिकार?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget