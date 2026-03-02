सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा

एक्टर अहान पांडे ने फिल्म सैयारा से बॉलीवुड डेब्यू किया. उनकी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही. अब अहान अली अब्बास जफर की अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आएंगे ये फिल्म एक्शन-रोमांटिक होगी. फिल्म में वो एक्ट्रेस शरवरी वाघ के अपोजिट रोल में होंगे. वो अपने अपकमिंग रोल के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं.

'दर्दभरी थी सर्जरी'

हाल ही में Esquire India को दिए इंटरव्यू में अहान पांडे ने बताया कि फिल्म सैयारा की रिलीज के बाद वो एक बड़ी सर्जरी से गुजरे. जिसके बारे में उन्होंने अभी तक नहीं बताया था. अब इस बारे में अहान ने कहा, 'फिल्म सैयारा की रिलीज के बाद मेरी एक सर्जरी हुई. ये बहुत दर्दभरी सर्जरी में से एक थी. इससे रिकवरी में भी बहुत समय लगा.'

अहान पांडे को हुई थी ये इंजरी

अहान ने बताया कि कुछ साल पहले एक स्नोमोबाइल एक्सीडेंट की वजह से उनके कंधे में सबलक्सेशन हो गया था. इसी वजह से उन्हें ट्रेनिंग लेने में और फिटनेस गोल्स अचीव करने में दिक्कत हो रही थी, खासतौर पर एक्शन फिल्म के लिए. इसीलिए उन्होंने इसे ठीक करवाने के बारे में सोचा और सर्जरी करवाई. अहान ने बताया कि डॉक्टर्स ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उनकी बॉडी जीरो पर चली जाएगी और उन्हें जिस तरह की फिजिक चाहिए वो बनाने में मुश्किल होगी. हालांकि, उन्होंने सभी को गलत साबिक किया.

अहान ने कहा, 'मैं उन एक्टर्स से मोटिवेटेड फील करता हूं जिन्होंने ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन किया. लेकिन ये अक्सर अनहेल्दी बॉडीटाइप से हेल्दी बॉडीटाइप की तरफ होता है. मेरे लिए ये अलग था. क्योंकि मुझे इंजरी थी. मैं मूव नहीं कर पा रहा था. लिफ्ट नहीं कर पा रहा था.'



अहान की सैयारा की बात करें तो इस फिल्म में वो अनीत पड्डा के अपोजिट रोल में थेय फिल्म में अनीत और अहान की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था. सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर 329 करोड़ की कमाई की थी.