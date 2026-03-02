हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा

सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा

अहान पांडे ने फिल्म सैयारा से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इस फिल्म ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. फिल्म सैयारा की रिलीज के बाद अहान की एक सर्जरी भी हुई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 02 Mar 2026 08:57 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर अहान पांडे ने फिल्म सैयारा से बॉलीवुड डेब्यू किया. उनकी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही. अब अहान अली अब्बास जफर की अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आएंगे ये फिल्म एक्शन-रोमांटिक होगी. फिल्म में वो एक्ट्रेस शरवरी वाघ के अपोजिट रोल में होंगे. वो अपने अपकमिंग रोल के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं. 

'दर्दभरी थी सर्जरी'

हाल ही में Esquire India को दिए इंटरव्यू में अहान पांडे ने बताया कि फिल्म सैयारा की रिलीज के बाद वो एक बड़ी सर्जरी से गुजरे. जिसके बारे में उन्होंने अभी तक नहीं बताया था. अब इस बारे में अहान ने कहा, 'फिल्म सैयारा की रिलीज के बाद मेरी एक सर्जरी हुई. ये बहुत दर्दभरी सर्जरी में से एक थी. इससे रिकवरी में भी बहुत समय लगा.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ahaan Panday (@ahaanpandayy)

अहान पांडे को हुई थी ये इंजरी

अहान ने बताया कि कुछ साल पहले एक स्नोमोबाइल एक्सीडेंट की वजह से उनके कंधे में सबलक्सेशन हो गया था. इसी वजह से उन्हें ट्रेनिंग लेने में और फिटनेस गोल्स अचीव करने में दिक्कत हो रही थी, खासतौर पर एक्शन फिल्म के लिए. इसीलिए उन्होंने इसे ठीक करवाने के बारे में सोचा और सर्जरी करवाई. अहान ने बताया कि डॉक्टर्स ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उनकी बॉडी जीरो पर चली जाएगी और उन्हें जिस तरह की फिजिक चाहिए वो बनाने में मुश्किल होगी. हालांकि, उन्होंने सभी को गलत साबिक किया.

अहान ने कहा, 'मैं उन एक्टर्स से मोटिवेटेड फील करता हूं जिन्होंने ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन किया. लेकिन ये अक्सर अनहेल्दी बॉडीटाइप से हेल्दी बॉडीटाइप की तरफ होता है. मेरे लिए ये अलग था. क्योंकि मुझे इंजरी थी. मैं मूव नहीं कर पा रहा था. लिफ्ट नहीं कर पा रहा था.' 
 
अहान की सैयारा की बात करें तो इस फिल्म में वो अनीत पड्डा के अपोजिट रोल में थेय फिल्म में अनीत और अहान की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था. सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर 329 करोड़ की कमाई की थी.

और पढ़ें
Published at : 02 Mar 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
Ahaan Pandey Saiyaara
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
बॉलीवुड
यूएस-ईरान तनाव के बीच परिवार संग दुबई में फंसे विष्णु मांचु, बोले- हम सुरक्षित हैं
यूएस-ईरान तनाव के बीच परिवार संग दुबई में फंसे विष्णु मांचु, बोले- हम सुरक्षित हैं
बॉलीवुड
'पापा कुछ होगा तो मैं बेड के नीचे छुप जाऊंगी', दुबई में फंसीं एमी विर्क की पत्नी और 6 साल की बच्ची, सिंगर हुए इमोशनल
'पापा कुछ होगा तो मैं बेड के नीचे छुप जाऊंगी', दुबई में फंसीं एमी विर्क की पत्नी और 6 साल की बच्ची, सिंगर हुए इमोशनल
बॉलीवुड
गुरुद्वारे में कीर्तन गाते थे अरिजीत सिंह, पिता बोले- मेरा बेटा मुंबई में नहीं रह सकता
गुरुद्वारे में कीर्तन गाते थे अरिजीत सिंह, पिता बोले- मेरा बेटा मुंबई में नहीं रह सकता
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-इजरायल के हमले में खामेनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, ट्रंप का दावा, अब कौन संभालेगा कमान?
US-इजरायल के हमले में खामेनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, ट्रंप का दावा, कौन संभालेगा कमान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
टेलीविजन
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
आंख में कोबरा का जहर लगाती हैं यहां की महिलाएं, राजस्थान की इस प्रजाति का वीडियो देख नहीं होगा आंखों पर यकीन
आंख में कोबरा का जहर लगाती हैं यहां की महिलाएं, राजस्थान की इस प्रजाति का वीडियो देख नहीं होगा आंखों पर यकीन
Results
IBPS Clerk Mains Result: IBPS क्लर्क मेंस का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें नतीजे  
IBPS क्लर्क मेंस का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें नतीजे  
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget