एक्सप्लोरर
Jio-Airtel और Vi नहीं! पाकिस्तान में चलता है बिल्कुल अलग नेटवर्क, भारत से अलग है पड़ोसी देश का टेलीकॉम सिस्टम
Pakistan Telecom: भारत में मोबाइल नेटवर्क की बात आते ही Reliance Jio, Airtel और Vodafone Idea जैसे नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं.
भारत में मोबाइल नेटवर्क की बात आते ही Reliance Jio, Airtel और Vodafone Idea जैसे नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोग किस टेलीकॉम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं? बहुत से लोग इस सवाल का जवाब नहीं जानते जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान का टेलीकॉम बाजार भारत से पूरी तरह अलग है.
1/5
2/5
Published at : 27 Dec 2025 10:10 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Pakistan Telecom
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Jio-Airtel और Vi नहीं! पाकिस्तान में चलता है बिल्कुल अलग नेटवर्क, भारत से अलग है पड़ोसी देश का टेलीकॉम सिस्टम
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Free Movie के चक्कर में मत फंसिए! ये खतरनाक App चुपचाप चुरा सकते हैं आपका पूरा डेटा, सरकार ने किया अलर्ट
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन में मौजूद ये 3 Apps बन सकते हैं बड़ा खतरा! अभी डिलीट नहीं किया तो पड़ सकता है भारी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Instagram क्रिएटर्स को नहीं पड़ेगी DSLR की जरूरत! ये 5 कैमरा स्मार्टफोन कर देंगे सारे काम, चेक करें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
6 Photos
2026 में AI बन सकता है सबसे बड़ा खतरा? प्राइवेसी से लेकर देशों के बीच बढ़ेगा तनाव, जानिए ये 6 खतरे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
फोन उठा लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला? यहीं से शुरू होता है नया स्कैम! एक गलती और आप बन सकते हैं शिकार, जानें कैसे हो रही ठगी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
ये हैं दुनिया के 5 सबसे बेस्ट कैमरा फोन, iPhone की रैंकिंग जान आप भी रह जाएंगे हैरान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
टेलीविजन
टूटे रिश्ते का दर्द नहीं भूला पाईं 'अंगूरी भाभी', अब दूसरी शादी के पीछे पड़ा परिवार
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Jio-Airtel और Vi नहीं! पाकिस्तान में चलता है बिल्कुल अलग नेटवर्क, भारत से अलग है पड़ोसी देश का टेलीकॉम सिस्टम
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Free Movie के चक्कर में मत फंसिए! ये खतरनाक App चुपचाप चुरा सकते हैं आपका पूरा डेटा, सरकार ने किया अलर्ट
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion