Jio-Airtel और Vi नहीं! पाकिस्तान में चलता है बिल्कुल अलग नेटवर्क, भारत से अलग है पड़ोसी देश का टेलीकॉम सिस्टम

अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूजर्स वाली कंपनी की बात करें तो Jazz इस लिस्ट में सबसे ऊपर आती है. इसके बाद Telenor का नंबर आता है फिर Zong तीसरे स्थान पर है. इसके अलावा SCO और Ufone भी वहां के टेलीकॉम सेक्टर का हिस्सा हैं, लेकिन इनके यूजर्स की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है. भारत की स्थिति इससे बिल्कुल उलट है, जहां Reliance Jio सबसे आगे है और उसके बाद Airtel और Vodafone Idea का नंबर आता है.