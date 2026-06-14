आधा अरब लोगों ने किया सब्सक्राइब! MrBeast ने रचा YouTube पर इतिहास, जानिए कैसे बढ़ाएं फॉलोअर्स

MrBeast पहले ही सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले व्यक्तिगत यूट्यूबर के रूप में पहचान बना चुके थे लेकिन 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा उन्हें बाकी सभी क्रिएटर्स से अलग स्तर पर ले जाता है. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भी अभी उनसे काफी पीछे हैं. पिछले कुछ वर्षों में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है और उन्होंने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. बड़े बजट वाले वीडियो, अनोखे कॉन्सेप्ट और वैश्विक दर्शकों तक पहुंच ने उन्हें ऐसी लोकप्रियता दिलाई है जो फिलहाल किसी अन्य व्यक्तिगत क्रिएटर के पास नहीं है.