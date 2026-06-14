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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीआधा अरब लोगों ने किया सब्सक्राइब! MrBeast ने रचा YouTube पर इतिहास, जानिए कैसे बढ़ाएं फॉलोअर्स

आधा अरब लोगों ने किया सब्सक्राइब! MrBeast ने रचा YouTube पर इतिहास, जानिए कैसे बढ़ाएं फॉलोअर्स

MrBeast YouTube: 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करना सिर्फ एक और उपलब्धि नहीं था बल्कि यह एक ऐसा क्षण था जिसका इंतजार उनके प्रशंसक लंबे समय से कर रहे थे.

By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 14 Jun 2026 06:45 PM (IST)
MrBeast YouTube: 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करना सिर्फ एक और उपलब्धि नहीं था बल्कि यह एक ऐसा क्षण था जिसका इंतजार उनके प्रशंसक लंबे समय से कर रहे थे.

यूट्यूब की दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. दुनिया के सबसे चर्चित कंटेंट क्रिएटर्स में शामिल MrBeast ने 50 करोड़ यानी 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है. इस उपलब्धि के साथ वह यूट्यूब के इतिहास में इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले व्यक्तिगत क्रिएटर बन गए हैं. 12 जून 2026 को हुए एक लाइवस्ट्रीम के दौरान यह ऐतिहासिक पल सामने आया जिसे दुनिया भर के लाखों लोग लाइव देख रहे थे. इस रिकॉर्ड ने MrBeast को डिजिटल कंटेंट की दुनिया में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है.

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500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करना सिर्फ एक और उपलब्धि नहीं था बल्कि यह एक ऐसा क्षण था जिसका इंतजार उनके प्रशंसक लंबे समय से कर रहे थे. इस खास मौके पर MrBeast अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव थे और दर्शक लगातार सब्सक्राइबर संख्या पर नजर बनाए हुए थे. जैसे-जैसे काउंट लक्ष्य के करीब पहुंचता गया, उत्साह भी बढ़ता गया. बताया जा रहा है कि आखिरी एक लाख सब्सक्राइबर्स कुछ ही मिनटों में जुड़ गए और देखते ही देखते चैनल ने 500 मिलियन का आंकड़ा छू लिया.
500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करना सिर्फ एक और उपलब्धि नहीं था बल्कि यह एक ऐसा क्षण था जिसका इंतजार उनके प्रशंसक लंबे समय से कर रहे थे. इस खास मौके पर MrBeast अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव थे और दर्शक लगातार सब्सक्राइबर संख्या पर नजर बनाए हुए थे. जैसे-जैसे काउंट लक्ष्य के करीब पहुंचता गया, उत्साह भी बढ़ता गया. बताया जा रहा है कि आखिरी एक लाख सब्सक्राइबर्स कुछ ही मिनटों में जुड़ गए और देखते ही देखते चैनल ने 500 मिलियन का आंकड़ा छू लिया.
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MrBeast पहले ही सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले व्यक्तिगत यूट्यूबर के रूप में पहचान बना चुके थे लेकिन 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा उन्हें बाकी सभी क्रिएटर्स से अलग स्तर पर ले जाता है. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भी अभी उनसे काफी पीछे हैं. पिछले कुछ वर्षों में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है और उन्होंने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. बड़े बजट वाले वीडियो, अनोखे कॉन्सेप्ट और वैश्विक दर्शकों तक पहुंच ने उन्हें ऐसी लोकप्रियता दिलाई है जो फिलहाल किसी अन्य व्यक्तिगत क्रिएटर के पास नहीं है.
MrBeast पहले ही सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले व्यक्तिगत यूट्यूबर के रूप में पहचान बना चुके थे लेकिन 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा उन्हें बाकी सभी क्रिएटर्स से अलग स्तर पर ले जाता है. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भी अभी उनसे काफी पीछे हैं. पिछले कुछ वर्षों में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है और उन्होंने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. बड़े बजट वाले वीडियो, अनोखे कॉन्सेप्ट और वैश्विक दर्शकों तक पहुंच ने उन्हें ऐसी लोकप्रियता दिलाई है जो फिलहाल किसी अन्य व्यक्तिगत क्रिएटर के पास नहीं है.
Published at : 14 Jun 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
Mr Beast YOUTUBE TECH NEWS HINDI

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