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आधा अरब लोगों ने किया सब्सक्राइब! MrBeast ने रचा YouTube पर इतिहास, जानिए कैसे बढ़ाएं फॉलोअर्स
MrBeast YouTube: 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करना सिर्फ एक और उपलब्धि नहीं था बल्कि यह एक ऐसा क्षण था जिसका इंतजार उनके प्रशंसक लंबे समय से कर रहे थे.
यूट्यूब की दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. दुनिया के सबसे चर्चित कंटेंट क्रिएटर्स में शामिल MrBeast ने 50 करोड़ यानी 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है. इस उपलब्धि के साथ वह यूट्यूब के इतिहास में इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले व्यक्तिगत क्रिएटर बन गए हैं. 12 जून 2026 को हुए एक लाइवस्ट्रीम के दौरान यह ऐतिहासिक पल सामने आया जिसे दुनिया भर के लाखों लोग लाइव देख रहे थे. इस रिकॉर्ड ने MrBeast को डिजिटल कंटेंट की दुनिया में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है.
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Published at : 14 Jun 2026 06:45 PM (IST)
Tags :Mr Beast YOUTUBE TECH NEWS HINDI
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