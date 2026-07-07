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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram पर बिना हाथ लगाए कैसे देखें Reels? जानिए ये आसान तरीका

Instagram पर बिना हाथ लगाए कैसे देखें Reels? जानिए ये आसान तरीका

Instagram Reels: आज कुछ स्मार्टफोन्स और Instagram के चुनिंदा वर्जन में Auto Scroll या Auto Play फीचर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 07 Jul 2026 08:50 AM (IST)
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  • एंड्रॉयड पर गूगल असिस्टेंट, वॉइस एक्सेस से चलाएं रील्स।

Instagram Reels: इंस्टाग्राम पर लोगों को रील्स देखना काफी पसंद है. रील्स देखते-देखते लोगों के कई घंटे कैसे चले जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है. खासतौर पर युवाओं और बच्चों में इंस्टाग्राम रील्स का काफी क्रेज देखा जाता है. लेकिन अक्सर कई घंटों तक रील्स स्क्रॉल करने पर लोग ठक जाते हैं या फिर अपना स्मार्टफोन पकड़े-पकड़े उनके हाथ दुखने लगते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोगों को इंस्टाग्राम के ये फीचर के बारे में नहीं पता है जिसकी मदद से यूजर बिना हाथ लगाए भी इंस्टाग्राम रील्स देख सकता है और ये अपने आप स्क्रॉल हो जाती हैं.

ये है कमाल का फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज कुछ स्मार्टफोन्स और Instagram के चुनिंदा वर्जन में Auto Scroll या Auto Play फीचर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है. अगर आपके ऐप में ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप भी बिना हाथ लगाए इंस्टाग्राम रील्स देखने का मजा उठा सकते हैं. बता दें कि इस फीचर को ऑन करने के बाद रील्स अपने आप चलने लगती हैं. हालांकि ये फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है और समय-समय पर अपडेट के साथ बदल सकता है. ऐसे में अगर आपके फोन में ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो पहले Instagram ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना चाहिए.

iPhone में मिलता है ये फीचर

वहीं, अगर आप iPhone का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक अगल फीचर है. बता दें कि iOS का Voice Control फीचर आपके बहुत काम आ सकता है. इसे Settings में जाकर Accessibility सेक्शन से ऑन किया जा सकता है. इस फीचर को ऑन करने के बाद आप आवाज के जरिए स्क्रीन पर मौजूद ऑप्शन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और कई मामलों में बिना हाथ लगाए Reels देख सकते हैं. ये फीचर उन लोगों के लिए भी काफी बेहतरीन साबित होता है जो अपने स्मार्टफोन को आराम के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं.

Voice Command का भी कर सकते हैं यूज

जानकारी के अनुसार, Android स्मार्टफोन में Google Assistant मौजूद होता है जिसकी मदद से यूजर्स बोलकर भी अपना काम करवा सकते हैं. बता दें कि अगर यूजर अपने स्मार्टफोन में Google Assistant को एक्टिव करें और वॉइस कमांड के जरिए Instagram खोलें तो ये काम संभव है. इसके बाद यूजर्स को बस बोलना होगा और इंस्टाग्राम रील्स अपने आप चलने लगेंगी.

बता दें कि कुछ डिवाइसों में Voice Access फीचर भी मिलता है जिससे स्क्रीन को छुए बिना कई बेसिक कमांड दिए जा सकते हैं. हालांकि ये सुविधा सभी फोन और सभी Instagram फीचर्स पर एक जैसी काम नहीं करती लेकिन नॉर्मल नेविगेशन में ये काफी मददगार साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है Smart Lock? क्या हैक हो सकता है ये डिवाइस, घर में लगवाने से पहले जानें ये जानकारी

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 07 Jul 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Instagram Reels TECH NEWS HINDI
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