Instagram पर बिना हाथ लगाए कैसे देखें Reels? जानिए ये आसान तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एंड्रॉयड पर गूगल असिस्टेंट, वॉइस एक्सेस से चलाएं रील्स।

Instagram Reels: इंस्टाग्राम पर लोगों को रील्स देखना काफी पसंद है. रील्स देखते-देखते लोगों के कई घंटे कैसे चले जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है. खासतौर पर युवाओं और बच्चों में इंस्टाग्राम रील्स का काफी क्रेज देखा जाता है. लेकिन अक्सर कई घंटों तक रील्स स्क्रॉल करने पर लोग ठक जाते हैं या फिर अपना स्मार्टफोन पकड़े-पकड़े उनके हाथ दुखने लगते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोगों को इंस्टाग्राम के ये फीचर के बारे में नहीं पता है जिसकी मदद से यूजर बिना हाथ लगाए भी इंस्टाग्राम रील्स देख सकता है और ये अपने आप स्क्रॉल हो जाती हैं.

ये है कमाल का फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज कुछ स्मार्टफोन्स और Instagram के चुनिंदा वर्जन में Auto Scroll या Auto Play फीचर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है. अगर आपके ऐप में ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप भी बिना हाथ लगाए इंस्टाग्राम रील्स देखने का मजा उठा सकते हैं. बता दें कि इस फीचर को ऑन करने के बाद रील्स अपने आप चलने लगती हैं. हालांकि ये फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है और समय-समय पर अपडेट के साथ बदल सकता है. ऐसे में अगर आपके फोन में ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो पहले Instagram ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना चाहिए.

iPhone में मिलता है ये फीचर

वहीं, अगर आप iPhone का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक अगल फीचर है. बता दें कि iOS का Voice Control फीचर आपके बहुत काम आ सकता है. इसे Settings में जाकर Accessibility सेक्शन से ऑन किया जा सकता है. इस फीचर को ऑन करने के बाद आप आवाज के जरिए स्क्रीन पर मौजूद ऑप्शन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और कई मामलों में बिना हाथ लगाए Reels देख सकते हैं. ये फीचर उन लोगों के लिए भी काफी बेहतरीन साबित होता है जो अपने स्मार्टफोन को आराम के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं.

Voice Command का भी कर सकते हैं यूज

जानकारी के अनुसार, Android स्मार्टफोन में Google Assistant मौजूद होता है जिसकी मदद से यूजर्स बोलकर भी अपना काम करवा सकते हैं. बता दें कि अगर यूजर अपने स्मार्टफोन में Google Assistant को एक्टिव करें और वॉइस कमांड के जरिए Instagram खोलें तो ये काम संभव है. इसके बाद यूजर्स को बस बोलना होगा और इंस्टाग्राम रील्स अपने आप चलने लगेंगी.

बता दें कि कुछ डिवाइसों में Voice Access फीचर भी मिलता है जिससे स्क्रीन को छुए बिना कई बेसिक कमांड दिए जा सकते हैं. हालांकि ये सुविधा सभी फोन और सभी Instagram फीचर्स पर एक जैसी काम नहीं करती लेकिन नॉर्मल नेविगेशन में ये काफी मददगार साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है Smart Lock? क्या हैक हो सकता है ये डिवाइस, घर में लगवाने से पहले जानें ये जानकारी