Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom माइक्रो आरजीबी टीवी छोटी एलईडी से सटीक रंग प्रदर्शित करता है।

यह बेहतर पिक्चर क्वालिटी, गेमिंग और दीर्घायु प्रदान करता है।

यह ओएलईडी-क्यूएलईडी से भिन्न, प्रीमियम टीवी बाजार बदलेगा।

Micro RGB TV: आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में लोग स्मार्ट डिवाइसेज का इस्तेमाल करते हैं. स्मार्ट टीवी काफी समय से लोगों के घरों में राज कर रही है. इन स्मार्ट टीवी में भी काफी एडवांस्मेंट देखने को मिला है. कोई ओएलईडी डिस्प्ले के साथ आती हैं तो कई क्यूएलईडी डिस्प्ले के साथ. लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी काफी समय से चर्चा का विषय बनी हुई है जिसको माइक्रो आरजीबी टीवी कहा जा रहा है. माना जा रहा है कि ये भविष्य में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है. आइए जानते हैं कि क्या है ये नई टेक्नोलॉजी.

क्या है Micro RGB TV

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Micro RGB TV एक नेक्स्ट जनरेशन की टीवी टेक्नोलॉजी मानी जा रही है. इस टेक्नोलॉजी में लाल, हरा और नीला (आरजीबी) रंग पैदा करने के लिए बेहद छोटे RGB LED का इस्तेमाल किया जाता है. इससे स्क्रीन पर हर पिक्सेल ज्यादा सटीक रंग और बेहतर ब्राइटनेस दिखा सकता है.

लंबे समय तक कर सकेंगे इस्तेमाल

इतना ही नहीं, आप Micro RGB TV को काफी लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही ये गेमिंग के लिए भी एक बेहतर ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है. इस टेक्नोलॉजी में यूजर को फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, स्मूथ मोशन और कम इनपुट लैग के कारण शानदार गेमिंग एक्सपीरिएंस देखने को मिल जाएगा.

मिलेगी जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी

Micro RGB TV की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस टेक्नोलॉजी से अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल सकेगी. अब आप चाहे आप 4K फिल्में देखें, गेम खेलें या लाइव स्पोर्ट्स का आनंद लें, हर चीज आपको पहले से ज्यादा असली और शानदार दिखेगी.

OLED और QLED से कितनी अलग है ये तकनीक

आपको बता दें कि OLED टीवी में हर पिक्सेल खुद रोशनी पैदा करता है जिससे शानदार ब्लैक लेवल और बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट मिलता है. वहीं, QLED टीवी बेहतर ब्राइटनेस और रंगों के लिए क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है. वहीं, इन सबसे अलग, Micro RGB TV इन दोनों तकनीकों को एक साथ लाने का प्रयास कर रही है.

इसमें अलग-अलग RGB LED डॉयरेक्ट लाइट पैदा करत सकते हैं जिसकी मदद से बैकलाइट की जरूरत काफी हद तक कम हो जाती है. इससे होता ये है कि लाइट पहले के मुकाबले ज्यादा नैचुरल लगती है और ब्राइटनेस भी बढ़ जाती है.

भविष्य में होगा इस्तेमाल

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में Micro RGB TV प्रीमियम टीवी मार्केट में एक बड़ा बदलाव पेश कर सकती है. हालांकि, अभी ये टेक्नोलॉजी अपने शुरूआती चरण में है और इसकी कीमत भी कुछ हद तक ज्यादा होने वाली है. लेकिन माना जा रहा है कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ-साथ इसकी लागत कम भी हो सकती है. ऐसे में अगर टीवी निर्माता कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर अपनाने में सफल रहती हैं तो आने वाले समय में Micro RGB TV OLED और QLED के लिए एक मजबूत चुनौती बन सकता है.

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