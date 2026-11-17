एमएस धोनी ने आईपीएल को अलविदा कह दिया है. आगामी सीजन (IPL 2027) में माही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मेंटॉर का किरदार अदा करेंगे. CSK ने मंगलवार (17 नवंबर) को धोनी के संन्यास और मेंटॉर बनने की जानकारी दी. वह आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे. उनकी कप्तानी में चेन्नई ने 5 आईपीएल खिताब जीते.

वह अपने आईपीएल करियर में 2 टीमों के लिए खेले, जिसमें चेन्नई के अलावा राइजिंग पुणे सुपरजायंट शामिल रही. वह 2016 और 2017 में पुणे सुपरजायंट का हिस्सा रहे. धोनी 19 सीजन तक आईपीएल से खिलाड़ी के रूप में जुड़े. हालांकि वो अलग बात है कि इंजरी के चलते वह पिछले सीजन (IPL 2026) में एक भी मैच नहीं खेल सके थे. उन्होंने अपने करियर में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए. हम आपको उनके ऐसे ही 7 रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे. इसके अलावा बताएंगे कि जर्सी का नंबर-7 उनके लिए क्यों खास रहा.

एमएस धोनी के 7 बड़े आईपीएल रिकॉर्ड्स

संयुक्त रूप से कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा 5 आईपीएल खिताब. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में यह 5 ट्रॉफी जीतीं. वे रोहित शर्मा के साथ इस रिकॉर्ड को साझा करते हैं.

कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा आईपीएल फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी रहे. धोनी ने बतौर कप्तान 10 फाइनल खेले. सभी फाइनल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ही खेले. किसी फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाले कप्तान बने.

आईपीएल में कप्तान के तौर पर धोनी सबसे ज्यादा 235 मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं.

उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के 12 अलग-अलग सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया. यह एक कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा प्लेऑफ रहे.

धोनी IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 100 बार 'नॉट आउट' रहने वाले खिलाड़ी हैं. लिस्ट में रवींद्र जडेजा दूसरे पायदान पर हैं. वह 80 बार नॉट आउट रहे.

एमएस धोनी के नाम पर आईपीएल में सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने करियर में 47 स्टंपिंग की हैं.

आईपीएल के इतिहास में बगैर शतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड धोनी के नाम है. उन्होंने अपने पूरे करियर में कुल 5,439 रन बनाए हैं.

एमएस धोनी के लिए क्यों हैं जर्सी नंबर-7?

जर्सी नंबर को लेकर बात करते हुए धोनी ने एक कार्यक्रम में बताया कि 07 जुलाई को उनका जन्मदिन होता है. जुलाई सातवां महीना भी है. 1981 साल था और इसमें 8-1 करेंगे तो 7 बनेगा. इस वजह से धोनी 7 नंबर का चुनाव किया.

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