Phone Making Cost: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके पास स्मार्टफोन न हो. किसी के मंहगा तो किसी के पास सस्ता लेकिन सबसे पास कोई न कोई स्मार्टफोन जरूर है. मार्केट में 10000 से शुरू होकरा स्मार्टफोन्स की रेंज लाखों रुपयों तक जाती है. बहुत से लोग महंगे फोन नहीं खरीद पाते हैं इसलिए उनके पास बजट फोन्स होते हैं. मिड-रेंज सेगमेंट में 15000 रुपये वाले फोन्स की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्मार्टफोन के लिए लोग 15000 रुपये खर्च करते हैं. असल में फैक्ट्री के अंदर उसे तैयार करने में कंपनी की कितनी लागत आती है. कई लोगों को लगता है कि कंपनियां ग्राहकों से बहुत मोटा मुनाफा कमाती हैं जबकि कुछ का मानना है कि पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि एक 15 हजार रुपये के फोन को बनाने का असली खर्च कितना होता है और बाकी का पैसा किन-किन चीजों में बंट जाता है.

15000 रुपये के फोन को बनाने में इतना खर्चा आता है

किसी भी 15000 रुपये वाले स्मार्टफोन को बनाने की असली लागत यानी मेकिंग कॉस्ट आमतौर पर 7500 रुपये से लेकर 9000 रुपये के बीच होती है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा फोन के प्रोसेसर यानी चिपसेट और उसकी डिस्प्ले स्क्रीन का होता है. आजकल इस रेंज के फोन्स में भी एमोलेड स्क्रीन और तेज 5G प्रोसेसर दिए जाने लगे हैं जिनकी कीमत अकेले ही करीब 3500 से 4500 रुपये तक पहुंच जाती है.

इसके बाद नंबर आता है कैमरा सेंसर, रैम और इंटरनल स्टोरेज का जिस पर कंपनी को लगभग 2000 से 2500 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं. वहीं फोन की बैटरी, चार्जर, बॉडी और छोटे-मोटे सेंसर मिलाकर करीब 1500 रुपये का खर्च और जुड़ जाता है. इस तरह सारे हार्डवेयर पार्ट्स को इकट्ठा करने और उन्हें फैक्ट्री में असेंबल करने की कुल लागत फोन की MRP के लगभग आधे के आसपास ही बैठती है.





टैक्स और मार्केटिंग में चला जाता है बड़ा हिस्सा

अगर फोन सिर्फ 8500 रुपये में बनकर तैयार हो जाता है. तो फिर ग्राहक से 15000 रुपये क्यों लिए जाते हैं. इसका सीधा जवाब है हार्डवेयर के अलावा होने वाले भारी-भरकम खर्चे. सबसे पहले तो भारत में स्मार्टफोन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है जिसका मतलब है कि 15000 रुपये के फोन में सीधे तौर पर करीब 2288 रुपये सरकार के खाते में टैक्स के रूप में चले जाते हैं.

इसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी आरएंडडी का खर्च, जहां इंजीनियर फोन के सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करते हैं और नए डिजाइन तैयार करते हैं. फिर बड़े-बड़े बॉलीवुड सितारों या क्रिकेटर्स से विज्ञापन करवाना, टीवी और सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना भी काफी महंगा सौदा होता है. हर एक फोन की बिक्री पर कंपनी को मार्केटिंग और ब्रांडिंग के नाम पर करीब 1000 से 1500 रुपये तक का बजट अलग से रखना पड़ता है.





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दुकानदारों का मार्जिन और कंपनी की कमाई

फैक्ट्री से फोन निकलने के बाद वह सीधे ग्राहक के हाथ में नहीं पहुंचता बल्कि एक लंबी सप्लाई चेन से गुजरता है. पहले फोन नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है फिर लोकल होलसेलर और आखिर में आपके मोहल्ले की मोबाइल दुकान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंचता है. इस पूरी चेन में शामिल हर डीलर और रिटेलर का अपना कमीशन तय होता है जो कुल मिलाकर करीब 1200 से 1800 रुपये तक हो सकता है.

इसके अलावा वारंटी, सर्विस सेंटर का नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कंपनी को ही उठाना पड़ता है. जब इन सारे खर्चों को जोड़ दिया जाता है तो 15,000 रुपये वाले फोन पर मोबाइल कंपनी को शुद्ध मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट सिर्फ 500 से 1000 रुपये के बीच ही बचता है. यही वजह है कि स्मार्टफोन कंपनियां एक फोन पर बहुत ज्यादा मार्जिन रखने के बजाय ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेचने पर फोकस करती हैं.

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