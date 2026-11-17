Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केवल आधिकारिक ऐप से टिकट खरीदें, अनजान QR कोड से बचें.

Trade Fair QR Code Scam : दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) चल रहा है. यहां देशभर के अलग-अलग राज्यों के प्रोडक्ट्स , खानपान और कारोबार से जुड़ी चीजों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. मेले में एंट्री के लिए टिकट की व्यवस्था ऑनलाइन भी की गई है. ऐसे में अगर आप भी ट्रेड फेयर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और कोई आपको कम कीमत में टिकट दिलाने का ऑफर देता है, तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है

हाल ही में मेले में टिकट दिलाने के बहाने एक महिला के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. आरोपी ने QR कोड स्कैन करवाकर उसके खाते से 1,200 रुपये ट्रांसफर करा लिए. इतना ही नहीं, इसके बाद महिला का iPhone भी लॉक हो गया और फोन पर गलत एक्टिविटी होने लगीं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे QR कोड के जरिए ठगी हुई और ट्रेड फेयर में टिकट खरीदते समय ठगी से कैसे बचें.

कैसे QR कोड के जरिए हुई ठगी?

पुलिस के मुताबिक, महिला ट्रेड फेयर पहुंच कर आधिकारिक ऐप के जरिए ऑनलाइन टिकट खरीदने की कोशिश कर रही थीं. इसी दौरान एक शख्स उनके पास पहुंचा और 400 रुपये में टिकट दिलाने की बात कही, उसने महिला को भुगतान के लिए एक QR कोड दिया. महिला ने जैसे ही कोड स्कैन किया, उनके Paytm अकाउंट से 1,200 रुपये कट गए. इसके तुरंत बाद उनका iPhone सिंक होने लगा और वह फोन का यूज नहीं कर पा रही थीं. कुछ देर बाद उन्हें फोन पर लॉगिन की असफल कोशिश से जुड़ा अलर्ट भी मिला. इसके बाद महिला ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. शिकायत मिलने पर पुलिस ने महिला की पहचान के आधार पर आरोपी को मौके से पकड़ लिया.

ट्रेड फेयर में टिकट खरीदते समय कैसे बचें ठगी से?

ठगी से बचने के लिए ट्रेड फेयर या किसी भी बड़े आयोजन में टिकट हमेशा आधिकारिक ऐप या वेबसाइट से ही खरीदें. किसी अनजान व्यक्ति के दिए QR कोड को स्कैन करके भुगतान करने से बचें. टिकट खरीदने से पहले उसकी कीमत और भुगतान की जानकारी आधिकारिक माध्यम पर जरूर चेक कर लें.

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QR कोड स्कैन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

QR कोड से भुगतान करने से पहले स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नाम और रकम को ध्यान से चेक करें. अगर कोई व्यक्ति तय कीमत से अलग रकम मांगता है या जल्दबाजी में भुगतान करने का दबाव बनाता है, तो सावधान हो जाएं. भुगतान के बाद फोन में अचानक कोई गड़बड़ी दिखाई दे या अनजान लॉगिन अलर्ट मिले, तो इसे नजरअंदाज न करें. ऐसी स्थिति में तुरंत संबंधित बैंक या पेमेंट ऐप को सूचना दें और पुलिस से संपर्क करें.

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