Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नए AI एजेंट्स Word, Excel, Outlook में भी दिखेंगे.

Microsoft Ignite 2026 : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अब मुकाबला सिर्फ बेहतर चैटबॉट बनाने तक सीमित नहीं रह गया है. टेक कंपनियां ऐसे AI टूल्स पर काम कर रही हैं, जो यूजर के सवालों का जवाब देने के साथ-साथ उसके कई काम खुद भी पूरे कर सकें. इसी बदलते ट्रेंड के बीच माइक्रोसॉफ्ट का सालाना टेक इवेंट Ignite 2026 शुरू होने जा रहा है. इस इवेंट में कंपनी के CEO सत्या नडेला नए AI फीचर्स, Copilot और AI एजेंट्स से जुड़े बड़े अपडेट पेश कर सकते हैं. खास बात यह है कि इस बार निवेशकों की नजर नए प्रोडक्ट्स के साथ इस बात पर भी रहेगी कि Microsoft 365 Copilot को यूज करने के लिए कितनी कंपनियां पैसे खर्च कर रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि Microsoft Ignite में कौन-से बड़े ऐलान हो सकते हैं.

आज रात होगा Microsoft Ignite 2026

Microsoft Ignite 2026 की शुरुआत 17 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में होगी. कंपनी के CEO सत्या नडेला और कमर्शियल बिजनेस संभालने वाले जुडसन अल्थॉफ Chase Center में शुरुआती कीनोट देंगे. यह कार्यक्रम भारतीय समय के मुताबिक रात 11:30 बजे शुरू होगा और 18 नवंबर की रात 1:30 बजे तक चलेगा. इसे Microsoft की वेबसाइट और YouTube पर मुफ्त देखा जा सकेगा. इवेंट 20 नवंबर तक चलेगा, जिसमें करीब 1,500 सेशन रखे गए हैं.

Microsoft Ignite में कौन-से बड़े ऐलान हो सकते हैं?

Microsoft Ignite 2026 में कंपनी के CEO सत्या नडेला Copilot, AI एजेंट्स और क्लाउड टेक्नोलॉजी से जुड़े कई बड़े अपडेट पेश कर सकते हैं. इवेंट के एजेंडे में Agent Platform, Microsoft IQ, सिक्योरिटी और Frontier Transformation जैसे विषय शामिल हैं. इसके अलावा Microsoft 365 Copilot के पेड यूजर्स की संख्या और इससे होने वाली कमाई को लेकर भी नए आंकड़ों पर सबकी नजर रहेगी. कंपनी इस दौरान अपने AI मॉडल्स, क्लाउड सर्विस और AI एजेंट्स को सुरक्षित रखने से जुड़े फीचर्स पर भी जानकारी दे सकती है, हालांकि इन संभावित घोषणाओं की आधिकारिक पुष्टि कीनोट के दौरान ही होगी.

Copilot के पेड यूजर्स पर नजर

Microsoft 365 Copilot के पेड यूजर्स की संख्या जनवरी में 1.5 करोड़ से बढ़कर जुलाई में 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी, हालांकि अक्टूबर में कंपनी ने नया आंकड़ा शेयर नहीं किया. अब Ignite में इस पर नई जानकारी मिलने की उम्मीद है.

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AI एजेंट्स और Microsoft IQ पर फोकस

Microsoft Ignite में Copilot, AI एजेंट्स, Microsoft IQ, क्लाउड और सिक्योरिटी से जुड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं. कंपनी Word, Excel, PowerPoint और Outlook में नए AI एजेंट फीचर्स भी दिखा सकती है, जो यूजर्स के कई काम खुद पूरे कर सकेंगे.

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