सर्दियों में बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखना जरूरी होता है. इस मौसम में सर्दी-जुकाम, खांसी और फ्लू जैसी बीमारियां आम हो जाती हैं. छोटे बच्चों को संक्रमण होने का खतरा भी रहता है, क्योंकि वे अक्सर खेलते समय गंदे हाथों से आंख, नाक और मुंह छू लेते हैं. ऐसे में माता-पिता को उनकी रोजमर्रा की कुछ आदतों पर ध्यान देना चाहिए. सही कपड़े, अच्छा खान-पान और साफ-सफाई जैसी छोटी-छोटी बातें बच्चों को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं.

मौसम के हिसाब से पहनाएं गर्म कपड़े

ठंड बढ़ने पर बच्चों को मौसम के अनुसार गर्म कपड़े पहनाएं. उनके कपड़ों की ऐसी परतें रखें, जिन्हें जरूरत पड़ने पर उतारा या पहना जा सके. सिर, कान, हाथ और पैरों को ठंड से बचाने के लिए टोपी, मोजे और दस्ताने इस्तेमाल करें. बच्चों को जरूरत से ज्यादा कपड़ों में न लपेटें, क्योंकि इससे उन्हें पसीना आता है और परेशानी होती है. अगर बच्चा खेल रहा है या घर के अंदर है, तो उसके शरीर का तापमान देखकर कपड़े कम या ज्यादा करें. नवजात बच्चों के मामले में खास सावधानी रखें. उन्हें बहुत भारी कंबल में लपेटकर न सुलाएं, क्योंकि इससे शरीर ज्यादा गर्म होता है. बाहर निकलते समय ठंडी हवा से बचाएं और मौसम बहुत खराब हो तो बाहर खेलने का समय कम रखें.

खाने-पीने और साफ-सफाई का रखें ध्यान

बच्चों को सर्दियों में भी पर्याप्त पानी पिलाते रहें. ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की जरूरत बनी रहती है. उनके खाने में दाल, दूध, दही, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां और मौसमी फल शामिल करें. संतरा, अमरूद और आंवला जैसे फल विटामिन सी देते हैं. बच्चों को ताजा और घर का बना खाना दें. इसके साथ ही उन्हें हाथ धोने की आदत सिखाएं. खाना खाने से पहले, बाहर से आने के बाद और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धुलवाएं. खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल या कोहनी रखने की आदत डालें. बच्चों को अपनी पानी की बोतल, तौलिया और रुमाल दूसरों के साथ शेयर न करने दें.

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घर का माहौल रखें साफ, लक्षण दिखें तो डॉक्टर को दिखाएं

बच्चों के कमरे को साफ रखें और समय-समय पर खिड़कियां खोलकर ताजी हवा आने दें. अगर घर में कोई सदस्य सर्दी-जुकाम या फ्लू से परेशान है, तो बच्चे से थोड़ी दूरी बनाए रखे और उसके सामने खांसने या छींकने से बचे. बच्चों के टीकाकरण का ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार फ्लू वैक्सीन लगवाने के बारे में पूछें. अगर बच्चे को बुखार, लगातार खांसी या नाक बहने की समस्या हो, तो उसकी तबीयत पर नजर रखें. बहुत तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी, पसलियों का अंदर धंसना या असामान्य सुस्ती दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों को सर्दी-जुकाम की दवा न दें.

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