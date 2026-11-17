कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की लॉन्चिंग के दौरान राहुल गांधी ने अपने माता-पिता सोनिया और राजीव गांधी के रिश्ते से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि हर बार खाने के समय पापा होते थे और उनकी गोद में मां बैठी होती थीं. मुझे लगता था कि यह सामान्य बात है. राहुल के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने तंज कसा है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि राहुल गांधी अपनी मां को उनके जीवन के इस खास दिन पर भी शर्मिंदगी से नहीं बचा सके. देश यह बात बहुत पहले समझ चुका है और उम्मीद है कि अब सोनिया गांधी भी इसे समझेंगी. उन्होंने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह प्रोडक्ट अब लॉन्च और री-लॉन्च से भी आगे निकल चुका है.

राहुल गांधी ने सुनाया माता-पिता के रिश्ते से जुड़ा किस्सा

सोनिया गांधी की किताब की लॉन्चिंग के मौके पर राहुल गांधी ने अपने बचपन की यादें साझा कीं. उन्होंने बताया कि दोपहर या रात के खाने के समय उनके पिता राजीव गांधी अक्सर घर पर होते थे और उनकी मां सोनिया गांधी उनकी गोद में बैठी रहती थीं. राहुल के मुताबिक, उनके माता-पिता के बीच यह रोजमर्रा की बात थी.

राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें बचपन में लगता था कि माता-पिता का इस तरह एक-दूसरे के करीब बैठना सामान्य बात है. लेकिन जब वह अपने दोस्तों के घर जाते थे, तो वहां ऐसा नजारा नहीं देखते थे. इस पर वह अपने दोस्तों से पूछते थे कि उनकी मां उनके पिता की गोद में क्यों नहीं बैठती हैं.

राहुल बोले- माता-पिता को सिर्फ एक बार लड़ते देखा

राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता को कई बार आपस में बहस करते देखा था, लेकिन दोनों केवल एक बार ही आपस में लड़े थे. उन्होंने कहा कि यह उनके बचपन की ऐसी घटना थी, जब उन्होंने पहली और आखिरी बार सोनिया गांधी और राजीव गांधी को लड़ते हुए देखा था. इस दौरान राहुल गांधी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जिक्र किया. किताब के विमोचन कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे. राहुल ने उनके संदर्भ में अपने माता-पिता के बीच हुई उस इकलौती लड़ाई का किस्सा सुनाया.