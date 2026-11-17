Robots Sewing Clothes: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है. कोडिंग और रिसर्च जैसे मुश्किल कामों के साथ बहुत से रोबोट अब लोगों की शारीरिक मेहनत को भी कम करने में मदद कर रहे हैं. सिलाई का काम अब तक इंसानों के हुनर का मोहताज माना जाता था. कपड़ों की बारीक सिलाई और कढ़ाई एक ऐसा काम है जिसमें जरा सी चूक पूरा डिजाइन खराब कर सकती है.

लेकिन चीन ने इस काम में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है वहां अब रोबोट किसी मंझे हुए दर्जी की तरह सिलाई मशीन चला रहे हैं. चीन के जियांग्सू प्रांत के खुनशान शहर में स्थित हुआछियाओ आर्थिक विकास क्षेत्र में छनफेंग ग्रुप ने ऐसे स्मार्ट रोबोट दर्जी तैनात किए हैं जो बिना रुके बेहद सफाई के साथ कपड़े सिल रहे हैं. जिनकी परफॉर्मेंस देखकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बड़े-बड़े जानकार भी हैरान हैं.

इतने महीनों से बिना रुके चल रही है सिलाई मशीन

आमतौर पर फैक्ट्रियों में नई तकनीक का ट्रायल कुछ दिनों या हफ्तों के लिए किया जाता है. लेकिन चीन की इस कंपनी ने इसे हकीकत में बदलकर दिखा दिया है. छनफेंग ग्रुप ने इन रोबोट्स के साथ लगातार चलने वाली टेम्पलेट सिलाई मशीनों की शुरुआत की है जो पिछले 7 महीनों से एक दम सही से काम कर रही हैं. इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने अपनी पूरी सिलाई प्रक्रिया को स्मार्ट और ऑटोमेटिक बना लिया है.

ये रोबोट न सिर्फ मशीनी अंदाज में कपड़े को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि इनमें लगी एम्बॉडिड इंटेलिजेंस तकनीक इन्हें कपड़े की बनावट और मोटाई को समझने की ताकत देती है. इसी वजह से जब ये रोबोट सिलाई करते हैं तो हर टांका बिल्कुल एक जैसा आता है जिससे कपड़ों की फिनिशिंग में जबरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है.





धागा टूटने की परेशानी 90 प्रतिशत हुई कम

गारमेंट इंडस्ट्री और दर्जी के काम में सबसे ज्यादा समय और मेहनत तब बर्बाद होती है. जब तेज रफ्तार सिलाई के दौरान बीच में ही धागा टूट जाता है या सुई फंस जाती है. इससे न केवल काम रुकता है बल्कि कपड़े पर निशान पड़ने से पूरा पीस खराब होने का डर भी बना रहता है. लेकिन चीन के इन रोबोट दर्जियों ने इस पुरानी समस्या का लगभग खात्मा कर दिया है.

इन स्मार्ट मशीनों के इस्तेमाल के बाद सिलाई के दौरान धागा टूटने के मामलों में सीधे 90 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है. रोबोट अपने सेंसर्स की मदद से धागे के खिंचाव और मशीन की रफ्तार को खुद ही कंट्रोल करते रहते हैं. ऐसे में न तो धागा जरूरत से ज्यादा खिंचता है और न ही उलझता है जिससे प्रोडक्शन की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है और कपड़ों की बर्बादी भी रुक गई है.





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टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आने वाला है बड़ा बदलाव

चीन का यह एक्सपेरिमेंट आने वाले समय में पूरी दुनिया की कपड़ा इंडस्ट्री की तस्वीर बदलने का दम रखता है. आज भी दुनिया भर की गारमेंट फैक्ट्रियों में सिलाई और कढ़ाई का ज्यादातर काम इंसानों के भरोसे ही होता है क्योंकि कपड़ा एक लचीली चीज है जिसे संभालना आम मशीनों के बस की बात नहीं मानी जाती थी.

लेकिन एम्बॉडिड इंटेलिजेंट रोबोट्स ने इस मिथक को तोड़ दिया है. अगर कंपनियों में सिलाई का काम रोबोट करने लगते हैं तो कंपनियों को जरूर फायदा होगा लेकिन इससे पारंपरिक कारीगरों के रोजगार को लेकर चिंता खड़ी हो सकती है.

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