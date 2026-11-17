उत्तर प्रदेश में SIR के बाद 7 महीने में 18 लाख से अधिक मतदाता बढ़े हैं. यह जानकारी आज ड्राफ्ट सूची जारी करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी है. उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल 2026 से 17 नवंबर के बीच राज्य में 18 लाख, 84 हजार 113 नए मतदाता जुड़े हैं.

इससे पहले 10 अप्रैल को प्रदेश में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 वोटर्स थे, जो अब बढ़कर 13 करोड़ 58 लाख,68 हजार 905 हो चुके हैं. इसमें पुरुष और महिला मतदाताओं दोनों की ही संख्या में इजाफा हुआ है.

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प्रदेश में अब ड्राफ्ट सूची के मुताबिक मतदाता बढ़ गए हैं. इन्हें 10 पॉइंट्स में समझते हैं:

1-कुल मतदाताओं की नई संख्या: 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल मतदाता 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 हो गए हैं.

2-10 अप्रैल वाला आंकड़ा: इससे पहले 10 अप्रैल 2026 की अंतिम सूची में कुल मतदाता 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 थे.

3-कितनी हुई बढ़ोतरी: दोनों सूचियों के बीच कुल 18 लाख 84 हजार 113 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है.

4-पुरुष और महिला वोटर: पुरुष मतदाता 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 तथा महिला मतदाता 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 हो गए हैं.

5-थर्ड जेंडर के मतदाता: तृतीय लिंग श्रेणी में 4,042 मतदाता हैं, जो 10 अप्रैल के मुकाबले 164 कम हैं.

6-युवा मतदाताओं में गिरावट: 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या घटकर 11 लाख 83 हजार 352 रह गई है. जबकि पहले यह 17 लाख 63 हजार 360 थी.

7-जेंडर और ईपी रेशियो: जेंडर रेशियो 834 से सुधरकर 840 हो गया है, जबकि ईपी रेशियो 55.17 से बढ़कर 55.95 पहुंच गया है.

8-पुरुष-महिला वृद्धि का अंतर: पुरुष मतदाताओं में 7 लाख 87 हजार 449 तथा महिला मतदाताओं में 10 लाख 96 हजार 828 की बढ़ोतरी हुई है.

9-नाम जुड़वाने का मौका: 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक फॉर्म-6, 7 और 8 के माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के दावे-आपत्तियां की जा सकती हैं.

10-विशेष अभियान दिवस: 21, 22, 28 और 29 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे. युवाओं और महिलाओं को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

फाइनल वोटर लिस्ट आने से पहले सभी पात्र मतदाता अपना नाम फॉर्म-6 भरकर जुड़वा सकते हैं. इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा लगातार मतदाताओं से अपील की जा रही है.

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