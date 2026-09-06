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Laptop में Screenshot लेने के 8 प्रो तरीके, नहीं जानते होंगे
Laptop या PC पर Screenshot लेना सिर्फ PrtScn बटन दबाने तक सीमित नहीं है. Windows में ऐसे कई आसान तरीके हैं, जिनसे आप पूरी स्क्रीन को तुरंत कैप्चर कर सकते हैं.
Laptop या PC पर काम करते समय Screenshot लेना डेली की जरूरत बन गया है. कभी किसी जरूरी डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है, तो कभी ऑनलाइन पेमेंट का प्रूफ रखना पड़ता है. कई बार किसी एरर, चैट या स्क्रीन पर दिख रही जानकारी को तुरंत किसी के साथ शेयर करना होता है. ऐसे में ज्यादातर लोग सिर्फ प्रिंट Screen बटन दबाकर काम चला लेते हैं. लेकिन Windows Laptop और PC में Screenshot लेने के कई आसान तरीके मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप पूरी स्क्रीन, किसी खास हिस्से या सिर्फ एक Active Window को कैप्चर कर सकते हैं. इतना ही नहीं, Screenshot को सीधे फोल्डर में सेव करने और पूरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करने का भी ऑप्शन मिलता है.
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Published at : 06 Sep 2026 04:34 PM (IST)
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