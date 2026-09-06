Laptop में Screenshot लेने के 8 प्रो तरीके, नहीं जानते होंगे

पूरी स्क्रीन का Screenshot लेने के लिए कीबोर्ड पर PrtScn (प्रिंट Screen) दबाएं. इससे स्क्रीन Clipboard में कॉपी हो जाएगी. इसके बाद Paint, Word या WhatsApp Web जैसे ऐप में Ctrl + V दबाकर इसे पेस्ट कर सकते हैं. अलग-अलग कीबोर्ड में यह बटन PrtSc, PrtScn, प्रिंट Scr या प्रिंट Screen नाम से मिल सकता है. कुछ Laptop में Fn + PrtScn दबाना पड़ सकता है.