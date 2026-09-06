Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीLaptop में Screenshot लेने के 8 प्रो तरीके, नहीं जानते होंगे

Laptop में Screenshot लेने के 8 प्रो तरीके, नहीं जानते होंगे

Laptop या PC पर Screenshot लेना सिर्फ PrtScn बटन दबाने तक सीमित नहीं है. Windows में ऐसे कई आसान तरीके हैं, जिनसे आप पूरी स्क्रीन को तुरंत कैप्चर कर सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 06 Sep 2026 04:34 PM (IST)
Laptop या PC पर Screenshot लेना सिर्फ PrtScn बटन दबाने तक सीमित नहीं है. Windows में ऐसे कई आसान तरीके हैं, जिनसे आप पूरी स्क्रीन को तुरंत कैप्चर कर सकते हैं.

Laptop या PC पर काम करते समय Screenshot लेना डेली की जरूरत बन गया है. कभी किसी जरूरी डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है, तो कभी ऑनलाइन पेमेंट का प्रूफ रखना पड़ता है. कई बार किसी एरर, चैट या स्क्रीन पर दिख रही जानकारी को तुरंत किसी के साथ शेयर करना होता है. ऐसे में ज्यादातर लोग सिर्फ प्रिंट Screen बटन दबाकर काम चला लेते हैं. लेकिन Windows Laptop और PC में Screenshot लेने के कई आसान तरीके मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप पूरी स्क्रीन, किसी खास हिस्से या सिर्फ एक Active Window को कैप्चर कर सकते हैं. इतना ही नहीं, Screenshot को सीधे फोल्डर में सेव करने और पूरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करने का भी ऑप्शन मिलता है.

1/8
पूरी स्क्रीन का Screenshot लेने के लिए कीबोर्ड पर PrtScn (प्रिंट Screen) दबाएं. इससे स्क्रीन Clipboard में कॉपी हो जाएगी. इसके बाद Paint, Word या WhatsApp Web जैसे ऐप में Ctrl + V दबाकर इसे पेस्ट कर सकते हैं. अलग-अलग कीबोर्ड में यह बटन PrtSc, PrtScn, प्रिंट Scr या प्रिंट Screen नाम से मिल सकता है. कुछ Laptop में Fn + PrtScn दबाना पड़ सकता है.
पूरी स्क्रीन का Screenshot लेने के लिए कीबोर्ड पर PrtScn (प्रिंट Screen) दबाएं. इससे स्क्रीन Clipboard में कॉपी हो जाएगी. इसके बाद Paint, Word या WhatsApp Web जैसे ऐप में Ctrl + V दबाकर इसे पेस्ट कर सकते हैं. अलग-अलग कीबोर्ड में यह बटन PrtSc, PrtScn, प्रिंट Scr या प्रिंट Screen नाम से मिल सकता है. कुछ Laptop में Fn + PrtScn दबाना पड़ सकता है.
2/8
Screenshot को अपने आप सेव करने के लिए Windows + PrtScn दबाएं. स्क्रीन हल्की डिम होगी और फोटो सीधे फोल्डर में सेव हो जाएगी.
Screenshot को अपने आप सेव करने के लिए Windows + PrtScn दबाएं. स्क्रीन हल्की डिम होगी और फोटो सीधे फोल्डर में सेव हो जाएगी.
3/8
पूरी स्क्रीन की जगह किसी खास हिस्से को कैप्चर करने के लिए Windows + Shift + S दबाएं. इसमें Rectangular Snip, Freeform Snip, Window Snip और Full-screen Snip जैसे ऑप्शन मिलते हैं. कैप्चर किया गया Screenshot Clipboard में सेव होता है.
पूरी स्क्रीन की जगह किसी खास हिस्से को कैप्चर करने के लिए Windows + Shift + S दबाएं. इसमें Rectangular Snip, Freeform Snip, Window Snip और Full-screen Snip जैसे ऑप्शन मिलते हैं. कैप्चर किया गया Screenshot Clipboard में सेव होता है.
4/8
अगर कई Windows खुली हैं और सिर्फ एक Window का Screenshot लेना है, तो Alt + PrtScn दबाएं. इससे सिर्फ एक्टिव विंडो कैप्चर होगी.
अगर कई Windows खुली हैं और सिर्फ एक Window का Screenshot लेना है, तो Alt + PrtScn दबाएं. इससे सिर्फ एक्टिव विंडो कैप्चर होगी.
5/8
Windows में मौजूद Snipping Tool से भी Screenshot लिया जा सकता है. इसमें Delay Timer, Rectangle Mode, Window Mode और Full Screen Capture जैसे फीचर्स मिलते हैं. Screenshot लेने के बाद उसे क्रॉप, हाईलाइट, ड्रॉ और सेव भी कर सकते हैं.
Windows में मौजूद Snipping Tool से भी Screenshot लिया जा सकता है. इसमें Delay Timer, Rectangle Mode, Window Mode और Full Screen Capture जैसे फीचर्स मिलते हैं. Screenshot लेने के बाद उसे क्रॉप, हाईलाइट, ड्रॉ और सेव भी कर सकते हैं.
6/8
Windows में Default Scroll Screenshot फीचर नहीं है, लेकिन कुछ Browser और Apps इसे सपोर्ट करते हैं. Google Chrome में Ctrl + Shift + I दबाएं, फिर Ctrl + Shift + P दबाकर Screenshot सर्च करें और Capture Full Size Screenshot चुनें. इससे पूरा वेब पेज कैप्चर हो जाएगा.
Windows में Default Scroll Screenshot फीचर नहीं है, लेकिन कुछ Browser और Apps इसे सपोर्ट करते हैं. Google Chrome में Ctrl + Shift + I दबाएं, फिर Ctrl + Shift + P दबाकर Screenshot सर्च करें और Capture Full Size Screenshot चुनें. इससे पूरा वेब पेज कैप्चर हो जाएगा.
7/8
पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए Xbox Game Bar इस्तेमाल कर सकते हैं. Windows + G दबाकर इसे खोलें. Capture सेक्शन में रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट और माइक ऑन या ऑफ जैसे ऑप्शन मिलते हैं और Captures में सेव होती है.
पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए Xbox Game Bar इस्तेमाल कर सकते हैं. Windows + G दबाकर इसे खोलें. Capture सेक्शन में रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट और माइक ऑन या ऑफ जैसे ऑप्शन मिलते हैं और Captures में सेव होती है.
8/8
किसी स्क्रीन या Screenshot को प्रिंट करने के लिए Ctrl + P दबाएं. इसके बाद प्रिंटर चुनें, कॉपी सेट करें और प्रिंट पर क्लिक करें. अगर Screenshot नहीं ले पा रहे हैं, तो इसकी वजह Fn Key, Keyboard Driver, Clipboard Error, Disabled Snipping Tool या Gaming Keyboard का अलग मोड हो सकता है. ऐसे में सिस्टम रीस्टार्ट करके दोबारा करें.
किसी स्क्रीन या Screenshot को प्रिंट करने के लिए Ctrl + P दबाएं. इसके बाद प्रिंटर चुनें, कॉपी सेट करें और प्रिंट पर क्लिक करें. अगर Screenshot नहीं ले पा रहे हैं, तो इसकी वजह Fn Key, Keyboard Driver, Clipboard Error, Disabled Snipping Tool या Gaming Keyboard का अलग मोड हो सकता है. ऐसे में सिस्टम रीस्टार्ट करके दोबारा करें.
Published at : 06 Sep 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Technology Windows PC Laptop Screenshot

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Wired Earphones लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं फोन! नहीं ब्लॉक होगा पोर्ट, जानें ट्रिक
Wired Earphones लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं फोन! नहीं ब्लॉक होगा पोर्ट, जानें ट्रिक
टेक्नोलॉजी
BLDC या नॉर्मल मोटर? ऐसे चुनें सही Ceiling Fan
BLDC या नॉर्मल मोटर? ऐसे चुनें सही Ceiling Fan
टेक्नोलॉजी
AMOLED Screen वाली स्मार्टवॉच चाहिए? 2000 रुपए में ये बेस्ट ऑप्शन
AMOLED Screen वाली स्मार्टवॉच चाहिए? 2000 रुपए में ये बेस्ट ऑप्शन
टेक्नोलॉजी
WhatsApp में आने वाला है नया AI फीचर! सीधे चैट में Third-Party AI Agents से होगी बात
WhatsApp में आने वाला है नया AI फीचर! सीधे चैट में Third-Party AI Agents से होगी बात
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi in Chitrakoot: CM yogi ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। CM Yogi Speech
PM Modi के SRCC में दिए विपक्ष पर 'फूफा' वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। Congress on PM Modi
MP Sagar Liquor Tragedy: जहरीली शराब कांड के तार यूपी से जुड़े !। CM Mohan Yadav। MP Liquor Case
Kharge On PM Modi: विपक्ष पर PM मोदी का बड़ा कटाक्ष, ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे भड़के
UP-Bihar Flood Alert: रौद्र रूप में गंगा..UP -Bihar -Jharkhand में हाहाकार। Flood Alert

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव डेस्क
एबीपी लाइव डेस्क
सामाजिक न्याय को पोषण देता उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन संभालेगा देश की बड़ी तेल कंपनी ONGC की कमान? 7 नामों पर फैसला जल्द
कौन संभालेगा देश की बड़ी तेल कंपनी ONGC की कमान? 7 नामों पर फैसला जल्द
दिल्ली NCR
दिल्ली में बिल्डिंग गिरी, चश्मदीद ने कहा, 'जो छात्र अपने कमरों के...'
दिल्ली में बिल्डिंग गिरी, चश्मदीद ने कहा, 'जो छात्र अपने कमरों के...'
क्रिकेट
Watch: दिलीप ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए उमड़ी भीड़, खचाखच भरा चेपॉक स्टेडियम 
दिलीप ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए उमड़ी भीड़, खचाखच भरा चेपॉक स्टेडियम 
बॉलीवुड
Miss World 2026 Winner: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
विश्व
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
ट्रेंडिंग
जर्मन पुलिस के रवैये ने जीता भारतीयों का दिल, वीडियो देख कहेंगे वाह
जर्मन पुलिस के रवैये ने जीता भारतीयों का दिल, वीडियो देख कहेंगे वाह
टेक्नोलॉजी
Wired Earphones लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं फोन! नहीं ब्लॉक होगा पोर्ट, जानें ट्रिक
Wired Earphones लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं फोन! नहीं ब्लॉक होगा पोर्ट, जानें ट्रिक
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget