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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमांझी बोले- कॉकरोच-झींगुर से नहीं डरते, प्रशांत किशोर ने कहा- 'सरकार…'

मांझी बोले- कॉकरोच-झींगुर से नहीं डरते, प्रशांत किशोर ने कहा- 'सरकार…'

प्रशांत किशोर ने कहा कि जीतन राम मांझी की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है. पीके की मानें तो यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार बुनियादी मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाती.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 12 Oct 2026 11:15 AM (IST)
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दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से प्रस्तावित आंदोलन के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यह कहा था कि सरकार कॉकरोच-झींगुर से नहीं डरती है. इस पर अब जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मांझी पर निशाना साधते हुए बड़ी बात कही है.

पीके ने कहा, "देखिए, जीतन राम मांझी के शब्दों के चयन और उनके वक्तव्यों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है… सरकार ऐसे आंदोलनों को दबा या रोक नहीं सकती."

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प्रशांत किशोर बीते रविवार (11 अक्टूबर, 2026) को मीडिया से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा, "मैं कई महीनों से कह रहा हूं कि शिक्षा, पेपर लीक, बेरोजगारी और चुनाव प्रक्रिया को लेकर समाज में जो असंतोष है, वही अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है…"

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'आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक…'

उन्होंने कहा, "दो-चार या पांच दिनों के लिए सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस तैनात करके लोगों को घर से निकलने से रोक सकते हैं लेकिन आपने कल (10 अक्टूबर) देखा… सड़कों पर 40,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती खुद आंदोलन की ताकत, जनता के एकजुट होने की क्षमता और सरकार के डर को दिखाती है. यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार बच्चों की शिक्षा, बेरोजगारी और चुनावी सुधार सहित बुनियादी मुद्दों पर ठोस और विश्वसनीय कदम नहीं उठाती."

बता दें कि 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी (CJP) की ओर से प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था. हालांकि प्रदर्शन कामयाब नहीं हो सका था. हजारों प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए थे. इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर बीते रविवार को भी विरोध-प्रदर्शन के दूसरे दिन जंतर-मंतर की ओर मार्च कर रहे 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था. आज (सोमवार) फिर विपक्षी दलों का सुप्रीम कोर्ट मार्च है. यानी यह तो तय है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा अभी शांत नहीं होने वाला है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Oct 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Jantar Mantar BIHAR NEWS CJP Protest
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