WhatsApp पर अनजान कॉल का खतरा, तुरंत बदलें ये 2 Settings

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अनजान WhatsApp कॉल बनीं साइबर ठगी का नया जरिया।

डिजिटल अरेस्ट, ब्लैकमेलिंग से बचने को तुरंत सतर्कता बरतें।

WhatsApp में 'Silent Unknown Callers' सेटिंग ऑन करें।

'Protect IP Address In Calls' से अपनी लोकेशन सुरक्षित रखें।

आजकल हमारे फोन पर WhatsApp सिर्फ अपनों से Chat करने का जरिया नहीं रहा. बल्कि Cyber ठगी का भी बड़ा जरिया बन चुका है. अगर आपके फोन पर भी अचानक किसी Unknown International Number नंबर जैसे Pakistan, Vietnam या बिना नाम वाले नंबर से WhatsApp Call या Video Call आती है. तो फौरन सतर्क हो जाइए. थोड़ी सी लापरवाही आपके Bank खाते को खाली कर सकती है.

आजकल Cyber क्रिमिनल्स लोगों को डराने, Digital Arrest का डर दिखाने और न्यूड वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल करने के लिए सीधे WhatsApp कॉलिंग का सहारा ले रहे हैं. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक Call उठाने से क्या होगा, लेकिन एक Unknown काॅल भी आपके Phone की Location और Personal Data लीक कर सकती है. जानें Unknown काॅल्स से क्या-क्या खतरे होंते हैं इनसे बचना चाहते हैं तो WhatsApp में यह 2 Settings कर लें ऑन.

Unknown कॉल से होने वाले बड़े खतरे

अक्सर लोगों के फोन पर Unknown नंबरों से Missed कॉल या डायरेक्ट Video Call आती है. जब कोई Call उठाता है तो जालसाज Police Officer, CBI या Custom अधिकारी बनकर फर्जी आरोप लगाने लगते हैं. इसे आज के समय में Digital Arrest कहा जाता है. जिसमें लोगों को घंटों फोन पर डराकर लाखों रुपये की उगाही कर ली जाती है. इसके अलावा Video Call Blackmailing का खतरा भी बहुत तेजी से फैला है.

जिसमें Call रिसीव होते ही सामने अश्लील वीडियो चलाकर तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है. इसके बाद बदनामी का डर दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है. तकनीकी तौर पर भी जब आप किसी अनजान की Call अटेंड करते हैं, तो पीयर-टू-पीयर कनेक्शन बनने से आपका IP Address यानी इंटरनेट लोकेशन सामने वाले को आसानी से ट्रेस हो सकती है. यह IP लीक आपके डिवाइस की Privacy को हमेशा के लिए खतरे में डाल देती है और आप निशाने पर आ जाते हैं.

Silent Unknown Callers सेटिंग ऑन करें

Unknown नंबरों के इस पूरी परेशानी से बचने का सबसे आसान तरीका WhatsApp के भीतर ही मौजूद है. जिसे Silent Unknown Callers कहा जाता है. इस फीचर को ऑन करने के बाद अगर कोई भी ऐसा नंबर आपको कॉल करेगा जो आपकी Contact List में Save नहीं है तो आपके फोन की घंटी बिल्कुल नहीं बजेगी. यानी Scammers की कोई भी कॉल आपके काम में खलल नहीं डाल पाएगी और आप हड़बड़ी में कोई Fraud Call उठाने से बच जाएंगे.

इसे Activate करना बहुत आसान है. सबसे पहले WhatsApp खोलें और Settings मेन्यू में जाएं. वहां Privacy पर टैप करें और नीचे स्क्रॉल करके Calls वाले Option को सेलेक्ट करें. वहां आपको Silent Unknown Callers का बटन दिखेगा, उसे तुरंत ऑन कर दीजिए. अब वह Calls सिर्फ आपके Call Tab में दिखाई देंगी लेकिन फोन की रिंग नहीं बजेगी. छोटा सा बदलाव आपको ज्यादातर Digital Fraud से सुरक्षित रखने में कारगर साबित होता है.





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Protect IP Address In Calls से छुपाएं अपनी लोकेशन

Cyber Safety के लिए Protect IP Address In Calls भी बहुत जरूरी Setting है. आमतौर पर जब दो लोग WhatsApp पर बात करते हैं तो Data दोनों फोनों के बीच Direct Transfer होता है. इस पीयर-टू-पीयर सिस्टम में शातिर Hacker नेटवर्क टूल्स के जरिए आपका असली IP Address और Location आसानी से पकड़ सकते हैं. लेकिन जैसे ही आप यह Setting ऑन करते हैं, आपकी सभी कॉल्स पहले Meta के सुरक्षित सर्वर्स से होकर गुजरती हैं.

इससे सामने वाले व्यक्ति को आपका प्राइवेट नेटवर्क पता नहीं चल पाता और आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सेफ रहती है. इसे ऑन करने के लिए WhatsApp Settings में जाएं, Privacy खोलें और सबसे नीचे दिए गए Advanced ऑप्शन पर क्लिक करें. वहां Protect IP Address In Calls के टॉगल को इनेबल कर दें. बस इतना करते ही आपका Phone हैकर्स और हर तरह के डिजिटल ट्रैकिंग हमलों से पूरी तरह सेफ हो जाएगा.





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