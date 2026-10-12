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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे

रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे

Ranji Trophy 2026-27: रणजी ट्रॉफी के मैच 11 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं. पहले राउंड के मैचों में रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और रिंकू सिंह समेत कई स्टार खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 12 Oct 2026 11:12 AM (IST)
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रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो चुकी है. पहले राउंड के मैच में रिंकू सिंह से लेकर मोहम्मद शमी समेत टीम इंडिया के कई सितारों ने जलवा बिखेरा है. हालांकि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल फ्लॉप हो गए थे. वहीं सरफराज खान तो नहीं चले, लेकिन उनके भाई मुशीर खान ने मुंबई के लिए खेलते हुए अर्धशतक जड़ दिया.

भारतीय टीम के लिए खेल चुके कई इंटरनेशनल स्टार, रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड के मैचों में खेल रहे हैं. हरियाणा ने भी हिमाचल प्रदेश का बुरा हाल कर दिया, जिसके लिए अंशुल कंबोज ने 4 विकेट झटके. यहां जान लीजिए किन-किन खिलाड़ियों ने अब तक दमदार प्रदर्शन किया है और कौन फेल हुआ है.

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रिंकू का शतक, शमी ने भी उड़ाया गर्दा

उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हुए रिंकू सिंह ने 112 रनों की शतकीय पारी खेली. बिहार के खिलाफ इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के लगाए. यह उनके फर्स्ट-क्लास करियर की 10वीं सेंचुरी रही. उनके अलावा माधव कौशिक भी शतक जड़ चुके हैं. उत्तर प्रदेश की टीम दमदार स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही है.

मोहम्मद शमी टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन उनकी शानदार फॉर्म बरकरार है. बंगाल के लिए खेलते हुए उन्होंने दिल्ली के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. उनकी घातक गेंदब्याज के चलते दिल्ली की पहली पारी महज 240 रनों पर सिमट गई.

सिराज नहीं ले पाए विकेट, जडेजा ने ठोके 80

हैदराबाद की कप्तानी कर रहे मोहम्मद सिराज ने 9 ओवरों में 25 रन दिए लेकिन एक भी विकेट नहीं ले पाए. मगर अनिकेत रेड्डी के 5 विकेट हॉल की बदौलत हैदराबाद ने त्रिपुरा की टीम को 134 रनों पर ऑलआउट कर दिया. दूसरी ओर रवींद्र जडेजा भी सौराष्ट्र के लिए खेल रहे हैं, जिन्होंने पहली पारी में 80 रन ठोक दिए.

गत चैंपियन जम्मू कश्मीर ने भी धमाकेदार शुरुआत की है. पिछले सीजन के टॉप विकेट टेकर आकिब नबी पहली पारी में सिर्फ एक विकेट ले पाए, लेकिन उनकी टीम ने मध्य प्रदेश को 196 रनों पर समेट दिया. इसी बीच कर्नाटक की टीम में बड़े-बड़े स्टार खेल रहे हैं, लेकिन केएल राहुल, मयंक अगरवाल और करुण नायर, ये तीनों बल्लेबाज रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 12 Oct 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
RINKU SINGH MOHAMMED SHAMI RANJI TROPHY Ranji Trophy 2026-27
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