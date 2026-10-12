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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगढीले कपड़ों में भी ढहाया कहर! लड़की के डांस से इंटरनेट पर भूचाल

ढीले कपड़ों में भी ढहाया कहर! लड़की के डांस से इंटरनेट पर भूचाल

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि यह हसीना ढीले-ढाले ग्रे कलर के ओवरसाइज्ड ट्रैकसूट और स्नेकर्स में नजर आ रही है. लड़की का डांस देखकर यूजर्स अपने होश गंवा बैठे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Oct 2026 10:02 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर डांस रील्स का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन जब कोई अपने कातिलाना मूव्स और बेमिसाल एनर्जी से स्क्रीन पर आग लगा दे, तो वीडियो वायरल होने में देर नहीं लगती. इन दिनों मशहूर गाने 'मारिया मारिया' पर एक हसीना का जबर्दस्त डांस वीडियो इंटरनेट का पारा बढ़ा रहा है. स्लो-मोशन हिप-हॉप मूव्स, कातिल अदाएं और सड़क पर बिखेरा जलवा देखकर नेटिज़न्स इस लड़की के दीवाने हो गए हैं.

ग्रे ट्रैकसूट में ढहाया कहर, मूव्स देखकर उड़े होश

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि यह हसीना ढीले-ढाले ग्रे कलर के ओवरसाइज्ड ट्रैकसूट और स्नेकर्स में नजर आ रही है. बिना किसी भड़कीले आउटफिट के भी उसने अपने ग्रूव और लचकदार मूव्स से ऐसा जादू चलाया कि देखने वाले अपनी पलकें नहीं झपका पा रहे हैं. सड़क के बीचों-बीच 'मारिया मारिया' के बीट्स पर जिस तरह से उसने हिप-हॉप और बॉलीवुड स्टाइल का तड़का लगाया है, वह वाकई काबिल-ए-तारीफ है. चेहरे पर कातिलाना मुस्कान और उड़ती जुल्फों के साथ लड़की के एक-एक स्टेप ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया है.

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फ्लेक्सिबिलिटी और एटीट्यूड ने जीता दिल

डांस वीडियो तो इंटरनेट पर रोज हजारों आते हैं, लेकिन इस रील की बात ही कुछ अलग है. लड़की का एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज और ताल से ताल मिलाते कदम इतने परफेक्ट हैं कि बड़े-बड़े कोरियोग्राफर भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं. जिस सहजता के साथ उसने कठिन स्टेप्स को पूरा किया है, उसने इस वीडियो को रीपीट-मोड पर देखने के लिए मजबूर कर दिया है.

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सोशल मीडिया पर आया कमेंट्स का भूचाल, लोग बोले- "मैडम ने तो सिस्टम हैंग कर दिया"

जैसे ही यह रील इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुई, कुछ ही घंटों में इस पर लाखों व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग लड़की की डांसिंग स्किल्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..."ग्रे कपड़ों में भी इतना स्वैग, मैडम के मूव्स ने तो आग ही लगा दी." दूसरे यूजर ने कमेंट किया... "इतनी गजब की फ्लेक्सिबिलिटी और बीट मैचिंग, यह अब तक का सबसे बेस्ट मारिया मारिया कवर है." वहीं एक और यूजर ने चुटकी ली..."बॉलीवुड वालों को तुरंत इस लड़की को अपनी फिल्मों में कोरियोग्राफी के लिए बुला लेना चाहिए."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 10:02 AM (IST)
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