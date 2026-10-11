दिवाली पर लॉन्च होंगे ये स्मार्ट गैजेट्स! बाजार में मचाएंगे धूम

दिवाली पर घर की सजावट से लेकर रोजमर्रा के काम आसान बनाने तक, स्मार्ट गैजेट्स की मांग बढ़ रही है. इस बार AI से नोट्स बनाने वाले डिवाइस, हेल्थ ट्रैक करने वाली स्मार्ट रिंग, स्मार्ट वॉच और घर को स्मार्ट बनाने वाले उपकरण लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. कुछ गैजेट्स बाजार में उपलब्ध हैं, जबकि कुछ नई तकनीक के चलते चर्चा में हैं. अगर आप इस दिवाली अपने लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए कोई टेक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो इन विकल्पों पर नजर डालें

दिवाली से पहले लॉन्च होंगे नए स्मार्टफोन

स्मार्ट गैजेट्स के साथ इस दिवाली नए स्मार्टफोन भी चर्चा में रह सकते हैं. अक्टूबर के आखिर में OPPO Find X10 सीरीज और Infinix GT 50 Pro जैसे फोन पर नजर रहेगी. वहीं, Motorola Edge 70 Neo को भी भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. इन फोन्स में बेहतर कैमरा, तेज प्रोसेसर और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है.

AI से नोट्स बनाने वाले वियरेबल गैजेट्स

AI पर आधारित छोटे रिकॉर्डिंग डिवाइस उन लोगों के लिए उपयोगी हैं, जिन्हें मीटिंग, इंटरव्यू या बातचीत के दौरान जरूरी बातें नोट करनी होती हैं. Plaud NotePin S ऐसा ही एक वियरेबल डिवाइस है. यह बातचीत रिकॉर्ड कर उसे टेक्स्ट, सारांश और नोट्स में बदलने में मदद करता है. कंपनी ने इसे 2026 में पेश किया

स्मार्टवॉच और स्मार्ट रिंग से रखें सेहत पर नजर

स्मार्टवॉच अब केवल समय देखने का साधन नहीं रह गई हैं. इनमें हार्ट रेट, नींद, कदमों और वर्कआउट जैसी गतिविधियों को ट्रैक करने वाले फीचर्स मिलते हैं. Noise ColorFit Pro 6 और Pro 6 Max जैसे मॉडल उन लोगों के लिए विकल्प हैं, जो रोजाना अपनी फिटनेस पर नजर रखना चाहते हैं. स्मार्ट रिंग भी वियरेबल टेक्नोलॉजी की एक दिलचस्प कैटेगरी है. इन्हें उंगली में पहना जाता है और कुछ मॉडल नींद, गतिविधि और स्वास्थ्य से जुड़े संकेतों को ट्रैक करते हैं.

स्मार्ट लाइटिंग से सजाएं अपना घर

दिवाली पर घर को सजाने के लिए स्मार्ट लाइटिंग एक अलग विकल्प बनती है. RGB लाइट्स में रंग और रोशनी अपनी पसंद के अनुसार बदली जाती है. मोशन सेंसर वाली लाइटें किसी के पास आने पर अपने आप जलती हैं और जरूरत न होने पर बंद होती हैं. इससे सीढ़ियों, गलियारों और कमरे के कुछ हिस्सों में रोशनी का इस्तेमाल आसान होता है. D-Voom Times Gate जैसे डिस्प्ले डिवाइस भी डेस्क या कमरे की सजावट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं

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स्मार्ट पंखे और एयर प्यूरीफायर

घर को स्मार्ट बनाने के लिए Wi-Fi से चलने वाले BLDC पंखे भी एक विकल्प हैं. कुछ मॉडल मोबाइल ऐप या स्मार्ट होम सिस्टम से कंट्रोल किए जाते हैं. प्रदूषण वाले इलाकों में HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर भी बेहद काम आता है. कुछ मॉडल हवा की गुणवत्ता दिखाने के लिए डिस्प्ले देते हैं. केवल स्क्रीन पर AQI दिखने से डिवाइस की सफाई क्षमता साबित नहीं होती. कमरे के आकार, फिल्टर और CADR जैसी जानकारी देखकर ही खरीदारी करें.

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