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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदिवाली पर लॉन्च होंगे ये स्मार्ट गैजेट्स! बाजार में मचाएंगे धूम

दिवाली पर लॉन्च होंगे ये स्मार्ट गैजेट्स! बाजार में मचाएंगे धूम

इस दिवाली घर को दें स्मार्ट टच AI गैजेट्स से लेकर स्मार्ट लाइटिंग तक, जानें कौन-से टेक डिवाइस त्योहार की रौनक बढ़ाने के साथ रोजमर्रा के काम आसान बना सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Oct 2026 06:35 PM (IST)
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दिवाली पर घर की सजावट से लेकर रोजमर्रा के काम आसान बनाने तक, स्मार्ट गैजेट्स की मांग बढ़ रही है. इस बार AI से नोट्स बनाने वाले डिवाइस, हेल्थ ट्रैक करने वाली स्मार्ट रिंग, स्मार्ट वॉच और घर को स्मार्ट बनाने वाले उपकरण लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. कुछ गैजेट्स बाजार में उपलब्ध हैं, जबकि कुछ नई तकनीक के चलते चर्चा में हैं. अगर आप इस दिवाली अपने लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए कोई टेक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो इन विकल्पों पर नजर डालें 

दिवाली से पहले लॉन्च होंगे नए स्मार्टफोन

स्मार्ट गैजेट्स के साथ इस दिवाली नए स्मार्टफोन भी चर्चा में रह सकते हैं. अक्टूबर के आखिर में OPPO Find X10 सीरीज और Infinix GT 50 Pro जैसे फोन पर नजर रहेगी. वहीं, Motorola Edge 70 Neo को भी भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. इन फोन्स में बेहतर कैमरा, तेज प्रोसेसर और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है. 

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AI से नोट्स बनाने वाले वियरेबल गैजेट्स

AI पर आधारित छोटे रिकॉर्डिंग डिवाइस उन लोगों के लिए उपयोगी  हैं, जिन्हें मीटिंग, इंटरव्यू या बातचीत के दौरान जरूरी बातें नोट करनी होती हैं. Plaud NotePin S ऐसा ही एक वियरेबल डिवाइस है. यह बातचीत रिकॉर्ड कर उसे टेक्स्ट, सारांश और नोट्स में बदलने में मदद करता है. कंपनी ने इसे 2026 में पेश किया  

स्मार्टवॉच और स्मार्ट रिंग से रखें सेहत पर नजर

स्मार्टवॉच अब केवल समय देखने का साधन नहीं रह गई हैं. इनमें हार्ट रेट, नींद, कदमों और वर्कआउट जैसी गतिविधियों को ट्रैक करने वाले फीचर्स मिलते हैं. Noise ColorFit Pro 6 और Pro 6 Max जैसे मॉडल उन लोगों के लिए विकल्प हैं, जो रोजाना अपनी फिटनेस पर नजर रखना चाहते हैं. स्मार्ट रिंग भी वियरेबल टेक्नोलॉजी की एक दिलचस्प कैटेगरी है. इन्हें उंगली में पहना जाता है और कुछ मॉडल नींद, गतिविधि और स्वास्थ्य से जुड़े संकेतों को ट्रैक करते हैं. 

स्मार्ट लाइटिंग से सजाएं अपना घर

दिवाली पर घर को सजाने के लिए स्मार्ट लाइटिंग एक अलग विकल्प बनती है. RGB लाइट्स में रंग और रोशनी अपनी पसंद के अनुसार बदली जाती है. मोशन सेंसर वाली लाइटें किसी के पास आने पर अपने आप जलती हैं और जरूरत न होने पर बंद होती हैं. इससे सीढ़ियों, गलियारों और कमरे के कुछ हिस्सों में रोशनी का इस्तेमाल आसान होता है. D-Voom Times Gate जैसे डिस्प्ले डिवाइस भी डेस्क या कमरे की सजावट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं

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स्मार्ट पंखे और एयर प्यूरीफायर

घर को स्मार्ट बनाने के लिए Wi-Fi से चलने वाले BLDC पंखे भी एक विकल्प हैं. कुछ मॉडल मोबाइल ऐप या स्मार्ट होम सिस्टम से कंट्रोल किए जाते हैं. प्रदूषण वाले इलाकों में HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर भी बेहद काम आता है. कुछ मॉडल हवा की गुणवत्ता दिखाने के लिए डिस्प्ले देते हैं.  केवल स्क्रीन पर AQI दिखने से डिवाइस की सफाई क्षमता साबित नहीं होती. कमरे के आकार, फिल्टर और CADR जैसी जानकारी देखकर ही खरीदारी करें.

यह भी पढ़ें :फर्जी लिंक से नकली ऐप तक, ऑनलाइन धोखाधड़ी पहचानने के आसान तरीके

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 11 Oct 2026 06:35 PM (IST)
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