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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहूती मिसाइल हमले से दहला रियाद एयरपोर्ट, सामने आया अटैक का वीडियो

हूती मिसाइल हमले से दहला रियाद एयरपोर्ट, सामने आया अटैक का वीडियो

सऊदी अरब के रियाद एयरपोर्ट के टर्मिनल-4 पर फिर हमला हुआ. एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल हुए. इससे पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 12 Oct 2026 10:48 AM (IST)
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सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार 11 अक्टूबर को हमला हुआ था. सऊदी अधिकारियों के मुताबिक, एयरपोर्ट के टर्मिनल-4 पर आग लग गई थी. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए. लगातार हमलों के कारण किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन रोक दिया गया था. इन घटनाओं से सऊदी अरब में हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

10 अक्टूबर को हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 309 लोग घायल हुए थे. सऊदी सिविल एविऐशन ऑथोरिटी के मुताबिक, मृतकों में सऊदी अरब के 4 नागरिक, बांग्लादेश के 2 नागरिक और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन और सूडान के 1-1 नागरिक शामिल थे. इस हमले के बाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सिस्टम कड़ी कर दी गई.

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हूती विद्रोहियों ने ली हमले की जिम्मेदारी

हूती विद्रोहियों ने 10 अक्टूबर के हमले की जिम्मेदारी ली थी. यह संगठन ईरान के समर्थन के लिए जाना जाता है. हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों को निशाना बनाने की चेतावनी भी दी है. हमले के समय एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों के भागने का वीडियो भी सामने आया है. रिपोर्टों के मुताबिक, फुटेज में तेज रोशनी और धुएं के बाद लोगों को सुरक्षित जगह की ओर जाते देखा जा सकता है. लगातार हमलों के कारण कई उड़ानें कैंसिल हुईं या उनके समय में बदलाव किया गया. यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है.

यमन में संघर्ष तेज होने का खतरा

सऊदी अरब लंबे समय से यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता रहा है और हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में शामिल है. हाल के हमलों से दोनों पक्षों के बीच संघर्ष और बढ़ने की आशंका है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की कार्रवाई में अमेरिका की तरफ से मदद पहुंचाने के मुद्दे पर भी विचार किया है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 12 Oct 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Houthi Riyadh Airport
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