साल 2009 में आई UPA सरकार का दूसरा कार्यकाल कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए कई निजी चुनौतियां लेकर आया. इस दौरान उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी बढ़ गईं. उन्हें कभी कभार होने वाले अस्थमा, एलर्जी और पेट की समस्याओं के अलावा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ा. सोनिया गांधी को दो बार कैंसर होने का भी पता चला था.

अब तक अपने स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं पर सार्वजनिक रूप से कुछ भी न बोलने वाली कांग्रेस संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब बिलॉन्गिंगः अ जर्नी ऑफ लव में इसके बारे में खुलकर जिक्र किया है. उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया कि साल 2010 में स्तन कैंसर की सर्जरी कराने के करीब एक साल बाद नियमित जांच के दौरान उनके पैंक्रियाज में भी एक गांठ पड़ने का पता चला था.

कैंसर की चुनौतियों के बारे में क्या बोलीं सोनिया गांधी?

सोनिया गांधी ने मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को लॉन्च की गई अपनी आत्मकथा में लिखा, ‘हमारे यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान मुझे कई निजी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. उस वक्त तक कभी कभार अस्थमा और एलर्जी के दौरों को छोड़कर मुझे स्वास्थ्य से जुड़ी कोई गंभीर समस्या नहीं हुई थी. मेरे डॉक्टरों ने बताया था कि तनाव पेट संबंधी बीमारियों के प्रमुख कारणों में से एक है और उम्र बढ़ने और खुद राजनीति में सक्रिय होने के साथ पेट की मुश्किलें बार-बार होने लगीं और धीरे-धीरे गंभीर होती गईं.’

2010 में हुई थी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी

उन्होंने बताया कि साल 2010 में डॉक्टरों ने स्तर कैंसर की आशंका के चलते उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी. उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों पर पूरा भरोसा था. हालांकि, उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि इस खबर से वह अंदर तक हिल गई थीं और काफी परेशान थीं.

उन्होंने लिखा, ‘इसके बावजूद मैं डरी हुई और परेशान थी. मुझे और मेरे बच्चों को बताया गया कि अब देरी करने का वक्त नहीं है. यह सुनकर मेरे मन में कई तरह की आशंकाएं उठने लगीं और मैं संभावित डरावने नतीजों के बारे में सोचने लगी थी.’

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