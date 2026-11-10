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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMeta Muse AI Agent : Meta के AI एजेंट Muse की भारत में कितनी होगी कीमत? लॉन्च से पहले खुलासा

Meta Muse AI Agent : Meta के AI एजेंट Muse की भारत में कितनी होगी कीमत? लॉन्च से पहले खुलासा

Meta Muse AI Agent : Meta का पर्सनल AI एजेंट Muse भारत में जल्द दस्तक दे सकता है. लॉन्च से पहले ही इसके सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतें सामने आ गई हैं. जानिए Meta Muse के फीचर्स और कीमत

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 10 Nov 2026 06:48 PM (IST)
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  • म्यूज एम्बर, स्मार्टवॉच और वॉट्सऐप पर भी उपलब्ध होगा.

Meta Muse AI Agent : आजकल ऐसे AI टूल्स आ रहे हैं, जो यूजर्स की तरफ से ईमेल भेजने, ट्रैवल बुकिंग करने और ऑनलाइन फॉर्म भरने जैसे काम खुद कर सकते हैं. इसी बीच Meta ने भी अपना पर्सनल AI एजेंट Muse पेश किया है. कंपनी ने इसे Meta Connect 2026 के दौरान लॉन्च किया था. फिलहाल यह सर्विस अमेरिका में उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही दूसरे देशों में भी इसकी शुरुआत हो सकती है.भारत में लॉन्च से पहले ही इसकी सब्सक्रिप्शन कीमत सामने आ गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारतीय यूजर्स को Meta Muse यूज करने के लिए कितने रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं.

भारत में अभी नहीं हुआ लॉन्च

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Meta ने भारत में Muse की लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है. फिलहाल भारतीय यूजर्स Muse की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बना सकते हैं और वेटलिस्ट में शामिल हो सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, यह AI एजेंट अभी अमेरिका में iOS, Android और वेब पर उपलब्ध है.

WhatsApp पर भी कर सकेगा काम

Muse को Meta के अलग-अलग प्लेटफॉर्म के साथ यूज किया जा सकेगा, जिसमें WhatsApp भी शामिल है. यह यूजर के निर्देश पर ईमेल लिखने और भेजने, होटल बुकिंग, रेस्टोरेंट रिजर्वेशन और ऑनलाइन फॉर्म भरने जैसे काम कर सकता है. इसकी खासियत यह है कि यह कुछ टास्क बैकग्राउंड में भी पूरे कर सकता है. यूजर्स इसके जरिए अपनी जरूरत के मुताबिक पर्सनलाइज्ड प्लान भी तैयार कर सकते हैं.

भारत में कितनी होगी Meta Muse की कीमत?

रिपोर्ट के मुताबिक, Meta भारत में Muse AI एजेंट के लिए दो सब्सक्रिप्शन प्लान पेश कर सकती है. इसके Power प्लान की शुरुआती कीमत 1,799 रुपये बताई गई है, जबकि ज्यादा फीचर्स वाले Maximum प्लान के लिए 8,999 रुपये देने पड़ सकते हैं. हालांकि, ये कीमतें हर महीने के हिसाब से होंगी या सालाना सब्सक्रिप्शन के लिए, इस बारे में रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी गई है.

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Muse Ember और स्मार्टवॉच तक पहुंचा Meta का AI

Meta ने Muse Ember नाम का एक छोटा AI मॉडल भी पेश किया है, जिसे AI एजेंट के रोजाना होने वाले ज्यादा टास्क संभालने के लिए बनाया गया है. यह कोडिंग, डेटा निकालने और बड़े डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने जैसे काम कर सकता है. इसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो इनपुट का सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा, Meta ने Muse असिस्टेंट को Apple Watch और Wear OS स्मार्टवॉच तक भी पहुंचाया है. यूजर्स इन डिवाइस पर आवाज या टेक्स्ट के जरिए शेड्यूल मैनेज करने, जानकारी खोजने और रिजर्वेशन करने जैसे काम कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए स्मार्टफोन में Muse ऐप और कम्पैटिबल स्मार्टवॉच होना जरूरी है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 06:48 PM (IST)
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