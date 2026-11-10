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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से

Explained: PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से

सोनिया ने किताब में लिखा है कि वी.पी. सिंह सरकार ने एक कमेटी की सिफारिश के बावजूद राजीव गांधी की SPG सुरक्षा वापस ले ली थी और उसकी जगह लोकल पुलिस को दे दिया गया था.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 10 Nov 2026 04:49 PM (IST)
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सोनिया गांधी की 544 पेज की मेमॉयर 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' बिना किसी लॉन्च इवेंट के सीधे बाजार में आ गई है. एक ही दिन में इसके कई किस्से सुर्खियां बन गए. हार्पर कॉलिन्स इंडिया से छपी इस किताब के 7 चैप्टर में सोनिया ने भारत आने से लेकर PM पद ठुकराने और नरेंद्र मोदी तक की कहानी लिखी है. पहले एडिशन की एक लाख कॉपियां छप चुकी हैं और कवर पर वो तस्वीर है जो राजीव ने 1966 में खींची थी.

इस बीच जानते हैं इस किताब के 10 वो किस्से, जो आते ही छा गए हैं...

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1. प्रणब मुखर्जी ने 2010 में कहा था- 'अब ऊपर बदलाव का वक्त आ गया'

किताब का सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि 2010 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी से कहा था, 'शायद अब ऊपर बदलाव का वक्त आ गया है.' सोनिया ने इसे प्रणब की 'लंबे समय से चली आ रही प्रधानमंत्री बनने की इच्छा' का संकेत बताया है. उस वक्त मनमोहन सिंह UPA सरकार के दूसरे कार्यकाल में PM थे और प्रणब का पी. चिदंबरम से 'गंभीर मतभेद' चल रहा था.

सोनिया ने लिखा है कि उन्होंने 'नरमी से विषय बदल दिया.' प्रणब ने बाद में इसका कोई मलाल नहीं रखा. 2012 में पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और वे जीत भी गए.

2. नरेंद्र मोदी से 'आंख न मिलाना' और 'अलग विजन ऑफ इंडिया'

सोनिया ने लिखा है कि PM नरेंद्र मोदी से उनका 'व्यावहारिक रूप से कोई असली संपर्क' नहीं रहा. सिर्फ औपचारिक नमस्ते और कभी-कभार स्वास्थ्य पूछना तक सीमित है. संसद सत्र के बाद स्पीकर के चैंबर में मुलाकातों के दौरान मोदी 'नजर चुराते हैं, आंख नहीं मिलाते.'

सोनिया ने उनके विजन को RSS की विचारधारा से निकला बताया, जिसमें 'आस्था और संस्कृति को बाकी सबसे ऊपर' रखा जाता है. सोनिया ने अपना विजन 'समावेशी, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय' वाला बताया. दिलचस्प है कि सोनिया ने मोदी के 'गरीब पृष्ठभूमि' वाले दावे पर भी सवाल उठाते हुए लिखा, 'उनकी जड़ें उतनी साधारण नहीं रही होंगी जितना उनकी PR टीम बताती है.'

3. राजीव गांधी ने विदेश सचिव को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया

1987 में PM राजीव गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव ए.पी. वेंकटेश्वरन को यह कहकर बर्खास्त कर दिया था कि 'अब आप जल्द ही नए विदेश सचिव से बात करेंगे.' वेंकटेश्वरन उसी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया.

सोनिया ने लिखा है कि बाद में जब उन्होंने राजीव से इस पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा, 'मुझे पता था जिस पल मैंने बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. काश मैंने मुंह न खोला होता.' यह किस्सा इसलिए भी अहम है क्योंकि 26 साल बाद राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के एक अध्यादेश को फाड़कर विरोध जताया था. तब वेंकटेश्वरन ने कहा था, 'इतिहास पहले त्रासदी के रूप में दोहराता है, फिर फार्स के रूप में.'

4. राजीव की मौत से दो महीने पहले राहुल ने कह दी थी बड़ी बात

राजीव गांधी की हत्या से करीब दो महीने पहले, उनके बेटे राहुल गांधी ने सोनिया से कहा था, 'अगर पिताजी की सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं किया गया, तो मुझे पता है मुझे जल्द ही उनके जनाजे के लिए वापस आना पड़ेगा.' यह बात राहुल ने पिता के साथ एक टूर के दौरान कही थी.

सोनिया ने किताब में लिखा है कि वी.पी. सिंह सरकार ने एक कमेटी की सिफारिश के बावजूद राजीव की SPG सुरक्षा वापस ले ली थी और उसकी जगह लोकल पुलिस को दे दिया गया था. 21 मई 1991 को श्रीपेरंबदूर में एक महिला ने गारलैंड पहनाने के बहाने राजीव के साथ विस्फोट कर दिया, जिसमें राजीव और 14 अन्य लोगों की मौत हो गई.

5. इंदिरा गांधी का गुस्सा और स्टाफ को कोने में खड़ा करना

सोनिया ने अपनी सास इंदिरा गांधी के 'कभी-कभार फूटने वाले गुस्से' का जिक्र किया है, जो 'स्टाफ को जमा देता था.' एक बार एक स्टाफर को कमरे के कोने में खड़ा कर दिया गया, तो एक बार एक कुर्ता-धोती वाले कांग्रेस नेता को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा रहना पड़ा. सोनिया जब आधे घंटे बाद लौटीं, तो वे अब भी उसी हालत में खड़े थे.

इंदिरा नाराजगी जताने के लिए किसी को दिनों तक अनदेखा कर देती थीं. सोनिया ने लिखा है कि खाने की मेज पर भी इंदिरा गुस्से में अपनी थाली धकेल देती थीं. यह सब देखकर सोनिया को अपने पिता का गुस्सा याद आ जाता था.

6. 2004 में PM पद ठुकराना

2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला और पूरे देश को उम्मीद थी कि सोनिया गांधी PM बनेंगी. सोनिया ने यह पद ठुकरा दिया और मनमोहन सिंह को PM बनाया. किताब में सोनिया ने इस फैसले को 'अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना' बताया है.

सोनिया ने लिखा कि PM पद ठुकराने का फैसला उनका व्यक्तिगत था और वे 'बाहर से सरकार चलाने' के आरोपों को भी खारिज करती हैं. सोनिया ने लिखा कि PM और उनके बीच 'जिम्मेदारी का एक बिना बोला हुआ बंटवारा' था यानी 'सरकार डॉ. मनमोहन सिंह के अंडर और पार्टी मेरे अंडर.'

7. इटली का पासपोर्ट छोड़ना और भारत की नागरिकता

सोनिया ने किताब में अपने इटली से भारत आने और भारतीय नागरिकता अपनाने के फैसले पर भी लिखा है. उन्होंने अपना इतालवी पासपोर्ट छोड़ दिया था, क्योंकि शादी के बाद भारत उनका 'घर' बन गया था. किताब के मुताबिक यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने राजीव और गांधी परिवार के साथ अपनी नई जिंदगी को चुना. यह किस्सा उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो अक्सर उनके विदेशी मूल पर सवाल उठाते रहे हैं.

8. राजीव से पहली मुलाकात और प्यार

किताब के शुरुआती चैप्टर में सोनिया ने बताया है कि कैसे इटली में एक डिनर पार्टी के दौरान राजीव गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी और फिर दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा. शादी के बाद वे भारत आईं और एक 'पारंपरिक भारतीय बहू' की तरह ढल गईं. भाषा, खान-पान और रीति-रिवाज सीखे. सोनिया ने लिखा है कि राजीव के साथ उनका रिश्ता 'आसान नहीं था, लेकिन गहरा था.' यह किस्सा उनके निजी जीवन के सबसे कोमल पहलुओं में से एक है.

9. इंदिरा और राजीव की हत्या के बाद टूटती जिंदगी

किताब में सोनिया ने 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद अपने टूटने का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा है कि राजीव की मौत के बाद उनकी जिंदगी का 'सबसे अंधेरा दौर' शुरू हुआ. सोनिया ने राजनीति में आने का फैसला इसलिए किया क्योंकि 'पार्टी और परिवार को एक साथ रखना जरूरी था.' यह किस्सा बताता है कि सोनिया की राजनीति में एंट्री कोई महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि मजबूरी थी.

10. 'फाइलें मंगाने' के आरोपों का खंडन

सोनिया ने उन आरोपों को सिरे से खारिज किया है कि वे PMO से फाइलें मंगाती थीं, प्रशासनिक मामलों में दखल देती थीं या अहम नियुक्तियां करती थीं. सोनिया ने लिखा, 'हालांकि मैं सालों तक बदतर आरोपों का शिकार रही, लेकिन जिस झूठ ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया, वह यह था कि मैं ऑफिशियल फाइलें मंगाती थी. जो सरकार से बाहर किसी के लिए भी गलत है.' यह किस्सा उन आरोपों पर सोनिया का सबसे सीधा जवाब है जो उनके राजनीतिक विरोधी दशकों से लगाते रहे हैं.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 10 Nov 2026 04:49 PM (IST)
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