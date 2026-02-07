Jio Vs Airtel! 859 रुपये में कौन देता है ज्यादा डेटा और लंबी वैलिडिटी? यहां जानिए सब कुछ

Reliance Jio के इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS की सुविधा भी दी जाती है. यह प्लान उन लोगों के लिए खास है जो रोजाना ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया या ऑनलाइन काम.