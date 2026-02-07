एक्सप्लोरर
Jio Vs Airtel! 859 रुपये में कौन देता है ज्यादा डेटा और लंबी वैलिडिटी? यहां जानिए सब कुछ
Airtel Vs Jio: आज के समय में बहुत से लोग एक ही फोन में Jio और Airtel दोनों की सिम इस्तेमाल करते हैं.
आज के समय में बहुत से लोग एक ही फोन में Jio और Airtel दोनों की सिम इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में जब दोनों कंपनियां एक ही कीमत का रिचार्ज प्लान पेश करती हैं तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि असली फायदा किसमें है. 859 रुपये का प्रीपेड प्लान Jio और Airtel, दोनों के पास मौजूद है लेकिन फायदे एक जैसे नहीं हैं. रिचार्ज करने से पहले अगर आप यह समझ लें कि किस कंपनी में ज्यादा डेटा और बेहतर वैलिडिटी मिल रही है तो आपका पैसा सही जगह खर्च होगा.
Published at : 07 Feb 2026 08:41 AM (IST)
