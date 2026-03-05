कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं?

Who is Arjun Tendulkar Wife Saaniya Chandhok: भारतीय क्रिकेट जगत के पर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक से शादी कर ली है. उनकी शादी का फंक्शन काफी भव्य रहा, जिसमें क्रिकेट, राजनीति और फिल्मी जगत के तमाम सितारे पहुंचे. अब लोगों के मन में एक सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक कौन हैं? वह क्या करती हैं और कितनी पढ़ी-लिखी हैं? यहां आपको सभी डिटेल मिलेगी.

कौन हैं सानिया चंडोक?

तो आपको बता दें कि सानिया चंडोक एक एंटरप्रेन्योर हैं. सानिया एक पेट केयर ब्रांड चलाती हैं. उन्हें जानवरों के प्रति खास लगाव है. उनके पेट केयर सेंटर में पशुओं की स्किनकेयर, ग्रूमिंग और इस तरह की चीजें होती हैं. वहीं सानिया मुंबई के उद्योगपति रवि घाई की पोती हैं.

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सानिया चंडोक?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सानिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई BD Somani International School और The Cathedral and John Connon School स्कूल से की. यह दोनों ही भारत के जाने-माने स्कूलों में शुमार हैं. फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए सानिया ने विदेश का रुख किया.

उन्होंने हायर स्टडीज के लिए लंदन के London School of Economics and Political Science में दाखिला लिया, जहां बिजनेस से जुड़े सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया.

सानिया चंडोक बिजनेस वूमेन

सानिया ने अपने प्यार को बिजनेत में तब्दील किया. उन्हें जानवरों से खास लगाव है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने Mr. Paws Pet Spa and Stor के नाम से एक लक्जरी पेट ग्रूमिंग और केयर ब्रांड चलाती हैं.

सानिया चंडोक कितनी अमीर?

बात करें सानिया चंडोक की नेटवर्थ की, तो वह एक ऐसे परिवार से आती हैं, जिसकी भारत के फूड और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में गहरी पकड़ है. वहीं उनके दादा रवि घई इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी (लो-कैलोरी आइसक्रीम ब्रांड) के मालिक हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार सानिया के परिवार के मालिकाना वाले ग्रेविस फूड्स ने 2023-24 में 624 करोड़ रुपये कमाए थे.

अब बात कर लेते हैं कि सानिया की नेटवर्थ कितनी हैं? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, सानिया अपने पेट स्पा से सालाना तकरीबन 90 लाख रुपये की कमाई करती हैं.

