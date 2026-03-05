हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं? जानें A टू Z डिटेल्स

कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं? जानें A टू Z डिटेल्स

Who is Saaniya Chandhok: अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक से शादी कर ली है. अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सानिया चंडोक कौन हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 Mar 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

Who is Arjun Tendulkar Wife Saaniya Chandhok: भारतीय क्रिकेट जगत के पर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक से शादी कर ली है. उनकी शादी का फंक्शन काफी भव्य रहा, जिसमें क्रिकेट, राजनीति और फिल्मी जगत के तमाम सितारे पहुंचे. अब लोगों के मन में एक सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक कौन हैं? वह क्या करती हैं और कितनी पढ़ी-लिखी हैं? यहां आपको सभी डिटेल मिलेगी. 

कौन हैं सानिया चंडोक?

तो आपको बता दें कि सानिया चंडोक एक एंटरप्रेन्योर हैं. सानिया एक पेट केयर ब्रांड चलाती हैं. उन्हें जानवरों के प्रति खास लगाव है. उनके पेट केयर सेंटर में पशुओं की स्किनकेयर, ग्रूमिंग और इस तरह की चीजें होती हैं. वहीं सानिया मुंबई के उद्योगपति रवि घाई की पोती हैं.

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सानिया चंडोक?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सानिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई  BD Somani International School और The Cathedral and John Connon School स्कूल से की. यह दोनों ही भारत के जाने-माने स्कूलों में शुमार हैं. फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए सानिया ने विदेश का रुख किया. 

उन्होंने हायर स्टडीज के लिए लंदन के London School of Economics and Political Science में दाखिला लिया, जहां बिजनेस से जुड़े सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया. 

सानिया चंडोक बिजनेस वूमेन

सानिया ने अपने प्यार को बिजनेत में तब्दील किया. उन्हें जानवरों से खास लगाव है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने Mr. Paws Pet Spa and Stor के नाम से एक लक्जरी पेट ग्रूमिंग और केयर ब्रांड चलाती हैं. 

सानिया चंडोक कितनी अमीर?

बात करें सानिया चंडोक की नेटवर्थ की, तो वह एक ऐसे परिवार से आती हैं, जिसकी भारत के फूड और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में गहरी पकड़ है. वहीं उनके दादा रवि घई इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी (लो-कैलोरी आइसक्रीम ब्रांड) के मालिक हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार सानिया के परिवार के मालिकाना वाले ग्रेविस फूड्स ने 2023-24 में 624 करोड़ रुपये कमाए थे. 

अब बात कर लेते हैं कि सानिया की नेटवर्थ कितनी हैं? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, सानिया अपने पेट स्पा से सालाना तकरीबन 90 लाख रुपये की कमाई करती हैं. 

 

ये भी पढ़ें: मोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ उगला जहर तो मोहम्मद कैफ ने लगाई क्लास, USA वाली हार दिलाई याद

Published at : 05 Mar 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं? जानें A टू Z डिटेल्स
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं?
क्रिकेट
IND vs ENG Semi Final Live Score: भारत और इंग्लैंड के बीच वानखेड़े में फाइनल की 'जंग', किसकी होगी जीत? पढ़ें पल-पल का अपडेट
LIVE: भारत और इंग्लैंड के बीच वानखेड़े में फाइनल की 'जंग', किसकी होगी जीत? पढ़ें पल-पल का अपडेट
क्रिकेट
वरमाला के बाद अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया को लगाया गले, तो पापा सचिन का रिएक्शन हुआ वायरल; देखें वीडियो
वरमाला के बाद अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया को लगाया गले, तो पापा सचिन का रिएक्शन हुआ वायरल
क्रिकेट
मोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ उगला जहर तो मोहम्मद कैफ ने लगाई क्लास, USA वाली हार दिलाई याद
मोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ उगला जहर तो मोहम्मद कैफ ने लगाई क्लास, USA वाली हार दिलाई याद
Advertisement

वीडियोज

Anupamaa: अनुपमा: प्रेरणा ने प्रेम पर डाली नज़र, अनुपमा ने समारोह के बीच सिखाया सबक
Bollywood News: सनी देओल की ‘एंटनी’ में विजय वर्मा की एंट्री, पहली बार आमने-सामने होगी जोरदार टक्कर
Anil Kapoor ने Subedaar की Cast, Fitness और Discipline पर की खुलकर बात
Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- भाजपा ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया
नीतीश के राज्यसभा जाने पर अखिलेश की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- BJP ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया
विश्व
Israel US Iran War: अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
क्रिकेट
वरमाला के बाद अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया को लगाया गले, तो पापा सचिन का रिएक्शन हुआ वायरल; देखें वीडियो
वरमाला के बाद अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया को लगाया गले, तो पापा सचिन का रिएक्शन हुआ वायरल
साउथ सिनेमा
रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में बिना चप्पल-जूते पहने पहुंचे रामचरण, वजह जान हो जाएंगे हैरान
रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में बिना चप्पल-जूते पहने पहुंचे रामचरण, वजह जान हो जाएंगे हैरान
इंडिया
बिहार को जंगलराज से मुक्ति, कुर्ते पर कोई दाग नहीं... अमित शाह ने नीतीश कुमार की जमकर की तारीफ
बिहार को जंगलराज से मुक्ति, कुर्ते पर कोई दाग नहीं... अमित शाह ने नीतीश कुमार की जमकर की तारीफ
जनरल नॉलेज
Iran Attacks Middle East: सऊदी अरब से यूएई तक 8 मुस्लिम देशों को ईरान ने क्यों बनाया निशाना? जानें हमले की वजह
सऊदी अरब से यूएई तक 8 मुस्लिम देशों को ईरान ने क्यों बनाया निशाना? जानें हमले की वजह
ऑटो
कम डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं Hunter को टक्कर देने वाली TVS Ronin, हर महीने इतनी देनी होगी EMI
कम डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं Hunter को टक्कर देने वाली TVS Ronin, हर महीने इतनी देनी होगी EMI
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget