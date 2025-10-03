एक्सप्लोरर
Jio, Airtel और Vi का कहीं नाम नहीं, 5G रेस में इस देश की कंपनी पूरी दुनिया पर कर रही राज
5G ग्लोबल अवॉर्ड्स 2025 की घोषणा हो चुकी है और इस बार नतीजे देखकर भारतीय यूज़र्स हैरान हैं.
5G ग्लोबल अवॉर्ड्स 2025 की घोषणा हो चुकी है और इस बार नतीजे देखकर भारतीय यूज़र्स हैरान हैं. ओपनसिग्नल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया को कोई जगह नहीं मिली है. जबकि दुनिया के अन्य देशों की कंपनियां 5G सेवाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 03 Oct 2025 01:49 PM (IST)
Tags :5G TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Jio, Airtel और Vi का कहीं नाम नहीं, 5G रेस में इस देश की कंपनी पूरी दुनिया पर कर रही राज
टेक्नोलॉजी
5 Photos
अगर किया ये काम तो Instagram और WhatsApp सुन लेंगे आपकी सारी बातें! हुआ चौंकाने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Wi-Fi के पास रखी इन चीजों से स्लो हो जाती है इंटरनेट स्पीड! जानिए क्या नहीं करना चाहिए
टेक्नोलॉजी
6 Photos
भारत के पास सबसे खतरनाक ड्रोन कौन सा है, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी जिससे दुश्मन देश के छूट जाते हैं पसीने
टेक्नोलॉजी
6 Photos
ये हैं दुनिया के टॉप 5 कैमरा स्मार्टफोन! नंबर 1 पर नहीं है iPhone, फटाफट चेक करें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
8 Photos
ऑनलाइन फ्रॉड के पीछे छिपा है दिमागी खेल, ऐसे सबसे चालाक लोग भी बन जाते हैं शिकार
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Jio, Airtel और Vi का कहीं नाम नहीं, 5G रेस में इस देश की कंपनी पूरी दुनिया पर कर रही राज
टेक्नोलॉजी
5 Photos
अगर किया ये काम तो Instagram और WhatsApp सुन लेंगे आपकी सारी बातें! हुआ चौंकाने वाला खुलासा
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion