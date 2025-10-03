हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीJio, Airtel और Vi का कहीं नाम नहीं, 5G रेस में इस देश की कंपनी पूरी दुनिया पर कर रही राज

Jio, Airtel और Vi का कहीं नाम नहीं, 5G रेस में इस देश की कंपनी पूरी दुनिया पर कर रही राज

5G ग्लोबल अवॉर्ड्स 2025 की घोषणा हो चुकी है और इस बार नतीजे देखकर भारतीय यूज़र्स हैरान हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 02:09 PM (IST)
5G ग्लोबल अवॉर्ड्स 2025 की घोषणा हो चुकी है और इस बार नतीजे देखकर भारतीय यूज़र्स हैरान हैं.

5G ग्लोबल अवॉर्ड्स 2025 की घोषणा हो चुकी है और इस बार नतीजे देखकर भारतीय यूज़र्स हैरान हैं. ओपनसिग्नल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया को कोई जगह नहीं मिली है. जबकि दुनिया के अन्य देशों की कंपनियां 5G सेवाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं.

इस रिपोर्ट में ब्राजील की वीवो और दक्षिण कोरिया की केटी को 5G डाउनलोड स्पीड में सबसे आगे बताया गया है. बड़े एरिया वाले देशों में वीवो ने औसतन 362.1 Mbps स्पीड हासिल कर पहला स्थान पाया जबकि ब्राजील की क्लारो और टीआईएम भी शीर्ष सूची में शामिल हुईं. वहीं छोटे एरिया वाले देशों में दक्षिण कोरिया की केटी ने 470.7 Mbps की औसत स्पीड के साथ बाजी मारी.
इस रिपोर्ट में ब्राजील की वीवो और दक्षिण कोरिया की केटी को 5G डाउनलोड स्पीड में सबसे आगे बताया गया है. बड़े एरिया वाले देशों में वीवो ने औसतन 362.1 Mbps स्पीड हासिल कर पहला स्थान पाया जबकि ब्राजील की क्लारो और टीआईएम भी शीर्ष सूची में शामिल हुईं. वहीं छोटे एरिया वाले देशों में दक्षिण कोरिया की केटी ने 470.7 Mbps की औसत स्पीड के साथ बाजी मारी.
ओपनसिग्नल हर साल इन अवॉर्ड्स के ज़रिए दुनिया की उन मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को सामने लाता है जो सबसे तेज़, भरोसेमंद और बेहतर 5G सेवाएं देती हैं. 2025 के लिए कंपनी ने जनवरी से जून तक अरबों बार यूज़र्स के फोन से डेटा इकट्ठा किया और उसी आधार पर विजेताओं की घोषणा की.
ओपनसिग्नल हर साल इन अवॉर्ड्स के ज़रिए दुनिया की उन मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को सामने लाता है जो सबसे तेज़, भरोसेमंद और बेहतर 5G सेवाएं देती हैं. 2025 के लिए कंपनी ने जनवरी से जून तक अरबों बार यूज़र्स के फोन से डेटा इकट्ठा किया और उसी आधार पर विजेताओं की घोषणा की.
रिपोर्ट में पोलैंड और नीदरलैंड को भी 5G स्पीड में तेजी से आगे बढ़ने वाले देशों के रूप में दिखाया गया. पोलैंड में टी-मोबाइल, ऑरेंज और प्ले ने पिछले साल की तुलना में 140.7 Mbps की बढ़ोतरी के साथ 5G ग्लोबल राइजिंग स्टार का खिताब जीता. वहीं नीदरलैंड में ओडिडो ने छोटे एरिया वाले देशों में 151.1 Mbps की ग्रोथ दर्ज की और पहला स्थान हासिल किया.
रिपोर्ट में पोलैंड और नीदरलैंड को भी 5G स्पीड में तेजी से आगे बढ़ने वाले देशों के रूप में दिखाया गया. पोलैंड में टी-मोबाइल, ऑरेंज और प्ले ने पिछले साल की तुलना में 140.7 Mbps की बढ़ोतरी के साथ 5G ग्लोबल राइजिंग स्टार का खिताब जीता. वहीं नीदरलैंड में ओडिडो ने छोटे एरिया वाले देशों में 151.1 Mbps की ग्रोथ दर्ज की और पहला स्थान हासिल किया.
5G कवरेज के मामले में भी दिलचस्प नतीजे सामने आए. बड़े क्षेत्रों में अमेरिका की टी-मोबाइल ने 8.1 स्कोर के साथ पहला स्थान पाया और अमेरिका में सबसे ज्यादा कवरेज दी. छोटे क्षेत्रों में सिंगापुर की सिंगटेल ने 9.1 स्कोर के साथ बढ़त बनाई. सिंगापुर की एम1, सिम्बा और स्टारहब जैसी कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल रहीं.
5G कवरेज के मामले में भी दिलचस्प नतीजे सामने आए. बड़े क्षेत्रों में अमेरिका की टी-मोबाइल ने 8.1 स्कोर के साथ पहला स्थान पाया और अमेरिका में सबसे ज्यादा कवरेज दी. छोटे क्षेत्रों में सिंगापुर की सिंगटेल ने 9.1 स्कोर के साथ बढ़त बनाई. सिंगापुर की एम1, सिम्बा और स्टारहब जैसी कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल रहीं.
गेमिंग और वीडियो अनुभव की बात करें तो जापान की ऑउ और सिंगापुर की सिंगटेल ने शीर्ष स्थान हासिल किया. ऑउ ने बड़े एरिया में 91.9 स्कोर पाकर पहला स्थान पाया, जबकि सिंगटेल ने छोटे क्षेत्रों में 92.9 स्कोर के साथ बाजी मारी. वीडियो एक्सपीरियंस के मामले में रोमानिया की डीआईजीआई, फिनलैंड की डीएनए, स्वीडन की टेलेनॉर और टेली2, कनाडा की रोजर्स और जापान की ऑउ टॉप पर रहीं. छोटे एरिया वाले देशों में सिंगापुर की एम1 और स्टारहब, क्रोएशिया की एचटी और स्विट्जरलैंड की सॉल्ट ने भी शानदार प्रदर्शन किया.
गेमिंग और वीडियो अनुभव की बात करें तो जापान की ऑउ और सिंगापुर की सिंगटेल ने शीर्ष स्थान हासिल किया. ऑउ ने बड़े एरिया में 91.9 स्कोर पाकर पहला स्थान पाया, जबकि सिंगटेल ने छोटे क्षेत्रों में 92.9 स्कोर के साथ बाजी मारी. वीडियो एक्सपीरियंस के मामले में रोमानिया की डीआईजीआई, फिनलैंड की डीएनए, स्वीडन की टेलेनॉर और टेली2, कनाडा की रोजर्स और जापान की ऑउ टॉप पर रहीं. छोटे एरिया वाले देशों में सिंगापुर की एम1 और स्टारहब, क्रोएशिया की एचटी और स्विट्जरलैंड की सॉल्ट ने भी शानदार प्रदर्शन किया.
इस बार के अवॉर्ड्स ने साफ कर दिया है कि 5G सेवाओं की रेस में भारत की बड़ी कंपनियां अभी पीछे हैं जबकि ब्राजील, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई देश इस तकनीक में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं.
इस बार के अवॉर्ड्स ने साफ कर दिया है कि 5G सेवाओं की रेस में भारत की बड़ी कंपनियां अभी पीछे हैं जबकि ब्राजील, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई देश इस तकनीक में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं.
Published at : 03 Oct 2025 01:49 PM (IST)
