Jio, Airtel और Vi का कहीं नाम नहीं, 5G रेस में इस देश की कंपनी पूरी दुनिया पर कर रही राज

गेमिंग और वीडियो अनुभव की बात करें तो जापान की ऑउ और सिंगापुर की सिंगटेल ने शीर्ष स्थान हासिल किया. ऑउ ने बड़े एरिया में 91.9 स्कोर पाकर पहला स्थान पाया, जबकि सिंगटेल ने छोटे क्षेत्रों में 92.9 स्कोर के साथ बाजी मारी. वीडियो एक्सपीरियंस के मामले में रोमानिया की डीआईजीआई, फिनलैंड की डीएनए, स्वीडन की टेलेनॉर और टेली2, कनाडा की रोजर्स और जापान की ऑउ टॉप पर रहीं. छोटे एरिया वाले देशों में सिंगापुर की एम1 और स्टारहब, क्रोएशिया की एचटी और स्विट्जरलैंड की सॉल्ट ने भी शानदार प्रदर्शन किया.