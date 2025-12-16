नया फोन खरीदने से पहले जरूर ध्यान रखें ये बातें! इस समय खरीदने पर होती है सबसे ज्यादा बचत

अक्सर लोग जैसे ही नया मॉडल लॉन्च होता है तुरंत उसे खरीद लेते हैं. जबकि सच्चाई यह है कि फोन खरीदने का फायदा तब ज्यादा होता है जब आप सही मौके का इंतज़ार करते हैं. अगर आपकी नजर किसी अपकमिंग स्मार्टफोन पर है तो उसका प्री-ऑर्डर करना फायदेमंद साबित हो सकता है. इस दौरान कंपनियां शुरुआती ग्राहकों को कई तरह के फायदे देती हैं. फोन सबसे पहले मिलने के साथ-साथ एक्सचेंज बोनस, बैंक ऑफर्स और एक्सेसरीज जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं जिससे कुल कीमत काफी कम हो जाती है.