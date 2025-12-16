एक्सप्लोरर
नया फोन खरीदने से पहले जरूर ध्यान रखें ये बातें! इस समय खरीदने पर होती है सबसे ज्यादा बचत
Smartphone Buying Tips: क्या आपका फोन अचानक स्लो हो गया है या बार-बार हैंग करने लगा है तो सबसे पहला ख्याल नए स्मार्टफोन का ही आता है.
क्या आपका फोन अचानक स्लो हो गया है या बार-बार हैंग करने लगा है तो सबसे पहला ख्याल नए स्मार्टफोन का ही आता है. लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि फोन खरीदने का सही समय भी होता है. अगर आप बिना सोचे-समझे नया गैजेट खरीद लेते हैं तो यही जल्दबाज़ी आपको हजारों रुपये महंगी पड़ सकती है. सच यह है कि थोड़ा इंतज़ार और थोड़ी सी समझदारी आपको अपने अगले फोन पर अच्छी-खासी बचत करा सकती है.
1/6
2/6
Published at : 16 Dec 2025 09:52 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
नया फोन खरीदने से पहले जरूर ध्यान रखें ये बातें! इस समय खरीदने पर होती है सबसे ज्यादा बचत
टेक्नोलॉजी
8 Photos
2026 में रोबोट्स मचाएंगे तहलका! होंगे चौंकाने वाले चमत्कार, लेकिन सामने हैं ये बड़ी मुश्किलें
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp कॉल पर बात करना पड़ सकता है भारी! एक सेटिंग न बदली तो आपकी लोकेशन हो सकती है ट्रैक
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Year Ender 2025: इस साल लॉन्च हुए ये 5 धांसू सेल्फी कैमरा फोन! कम कीमत में मिलती है DSLR जैसी क्वालिटी, फटाफट चेक करें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
6 Photos
नमक के दाने जितना माइक्रो रोबोट! शरीर के अंदर जाकर करेगा कमाल, जानें भविष्य में क्या-क्या कर पाएगी ये मशीन?
टेक्नोलॉजी
5 Photos
YouTube Trends 2025: कुंभ मेले से Labubu डॉल तक, इस साल यूट्यूब पर ये चीजें रहीं सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Airtel Vs Jio: कौन सा रिचार्ज देगा सबसे तगड़ी स्पीड और ज्यादा फायदा? जानिए कौन किस पर भारी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
बिना कैमरा वाला iPhone! कीमत सुनकर दंग रह जाएंगे, जानें आखिर कहां होता है इनका इस्तेमाल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
इंडिया
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
नया फोन खरीदने से पहले जरूर ध्यान रखें ये बातें! इस समय खरीदने पर होती है सबसे ज्यादा बचत
टेक्नोलॉजी
8 Photos
2026 में रोबोट्स मचाएंगे तहलका! होंगे चौंकाने वाले चमत्कार, लेकिन सामने हैं ये बड़ी मुश्किलें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion