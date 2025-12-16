हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नया फोन खरीदने से पहले जरूर ध्यान रखें ये बातें! इस समय खरीदने पर होती है सबसे ज्यादा बचत

Smartphone Buying Tips: क्या आपका फोन अचानक स्लो हो गया है या बार-बार हैंग करने लगा है तो सबसे पहला ख्याल नए स्मार्टफोन का ही आता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 16 Dec 2025 09:52 AM (IST)
क्या आपका फोन अचानक स्लो हो गया है या बार-बार हैंग करने लगा है तो सबसे पहला ख्याल नए स्मार्टफोन का ही आता है. लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि फोन खरीदने का सही समय भी होता है. अगर आप बिना सोचे-समझे नया गैजेट खरीद लेते हैं तो यही जल्दबाज़ी आपको हजारों रुपये महंगी पड़ सकती है. सच यह है कि थोड़ा इंतज़ार और थोड़ी सी समझदारी आपको अपने अगले फोन पर अच्छी-खासी बचत करा सकती है.

अक्सर लोग जैसे ही नया मॉडल लॉन्च होता है तुरंत उसे खरीद लेते हैं. जबकि सच्चाई यह है कि फोन खरीदने का फायदा तब ज्यादा होता है जब आप सही मौके का इंतज़ार करते हैं. अगर आपकी नजर किसी अपकमिंग स्मार्टफोन पर है तो उसका प्री-ऑर्डर करना फायदेमंद साबित हो सकता है. इस दौरान कंपनियां शुरुआती ग्राहकों को कई तरह के फायदे देती हैं. फोन सबसे पहले मिलने के साथ-साथ एक्सचेंज बोनस, बैंक ऑफर्स और एक्सेसरीज जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं जिससे कुल कीमत काफी कम हो जाती है.
स्मार्टफोन कंपनियां अक्सर एक ही सीरीज के नए मॉडल लॉन्च करती रहती हैं. जैसे ही नया वर्जन बाजार में आता है, पुराने मॉडल की कीमत अपने-आप गिरने लगती है. कई बार इन पर बड़े डिस्काउंट भी मिलने लगते हैं. ऐसे में अगर आपको बिल्कुल लेटेस्ट फीचर की ज़रूरत नहीं है तो पिछला मॉडल खरीदना समझदारी भरा फैसला हो सकता है और इससे आपकी जेब पर बोझ भी कम पड़ता है.
Published at : 16 Dec 2025 09:52 AM (IST)
