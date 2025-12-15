हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2026 में रोबोट्स मचाएंगे तहलका! होंगे चौंकाने वाले चमत्कार, लेकिन सामने हैं ये बड़ी मुश्किलें

2026 में रोबोट्स मचाएंगे तहलका! होंगे चौंकाने वाले चमत्कार, लेकिन सामने हैं ये बड़ी मुश्किलें

AI in 2026: नया साल दस्तक देने वाला है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में 2026 को एक बड़े मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 15 Dec 2025 03:32 PM (IST)
AI in 2026: नया साल दस्तक देने वाला है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में 2026 को एक बड़े मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है.

नया साल दस्तक देने वाला है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में 2026 को एक बड़े मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेज़ विकास ने जिस रफ्तार से बदलाव शुरू किए हैं उससे साफ है कि आने वाला साल रोबोट्स के नाम रहने वाला है. खास तौर पर ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लेकर काफी उत्साह है. दावा किया जा रहा है कि ये रोबोट सिर्फ फैक्ट्रियों और गोदामों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि घरों में भी नजर आने लगेंगे और रोजमर्रा के कामों का हिस्सा बन जाएंगे. इन्हें बनाने वाली कंपनियां इन्हें भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति बता रही हैं. हालांकि, इस चमकदार तस्वीर के पीछे कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

सबसे बड़ा सवाल इंसानों की सुरक्षा को लेकर है. मौजूदा समय में ह्यूमनॉइड रोबोट कई काम खुद करने में सक्षम हैं लेकिन उन्हें अब भी इंसानों से दूरी बनाकर रखा जाता है. गोदामों और फैक्ट्रियों में ये रोबोट दीवारों या बैरिकेड्स के पीछे काम करते हैं ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो. वजह साफ है अगर किसी तकनीकी गलती या सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से रोबोट किसी इंसान को नुकसान पहुंचा दे तो नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं.
सबसे बड़ा सवाल इंसानों की सुरक्षा को लेकर है. मौजूदा समय में ह्यूमनॉइड रोबोट कई काम खुद करने में सक्षम हैं लेकिन उन्हें अब भी इंसानों से दूरी बनाकर रखा जाता है. गोदामों और फैक्ट्रियों में ये रोबोट दीवारों या बैरिकेड्स के पीछे काम करते हैं ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो. वजह साफ है अगर किसी तकनीकी गलती या सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से रोबोट किसी इंसान को नुकसान पहुंचा दे तो नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं.
कंपनियां ऐसी तकनीक विकसित करने में जुटी हैं जिससे रोबोट इंसानों को पहचान सकें और उनके आसपास सुरक्षित तरीके से काम कर सकें. लेकिन यह तकनीक अभी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती. जब तक सुरक्षा से जुड़ी इन चिंताओं का ठोस समाधान नहीं निकलता, तब तक इंसानों और रोबोट्स का साथ काम करना एक जोखिम भरा कदम रहेगा.
कंपनियां ऐसी तकनीक विकसित करने में जुटी हैं जिससे रोबोट इंसानों को पहचान सकें और उनके आसपास सुरक्षित तरीके से काम कर सकें. लेकिन यह तकनीक अभी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती. जब तक सुरक्षा से जुड़ी इन चिंताओं का ठोस समाधान नहीं निकलता, तब तक इंसानों और रोबोट्स का साथ काम करना एक जोखिम भरा कदम रहेगा.
Published at : 15 Dec 2025 03:31 PM (IST)
Artificial Intelligence Robots TECH NEWS HINDI AI In 2026

