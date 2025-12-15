2026 में रोबोट्स मचाएंगे तहलका! होंगे चौंकाने वाले चमत्कार, लेकिन सामने हैं ये बड़ी मुश्किलें

सबसे बड़ा सवाल इंसानों की सुरक्षा को लेकर है. मौजूदा समय में ह्यूमनॉइड रोबोट कई काम खुद करने में सक्षम हैं लेकिन उन्हें अब भी इंसानों से दूरी बनाकर रखा जाता है. गोदामों और फैक्ट्रियों में ये रोबोट दीवारों या बैरिकेड्स के पीछे काम करते हैं ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो. वजह साफ है अगर किसी तकनीकी गलती या सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से रोबोट किसी इंसान को नुकसान पहुंचा दे तो नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं.