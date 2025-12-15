एक्सप्लोरर
2026 में रोबोट्स मचाएंगे तहलका! होंगे चौंकाने वाले चमत्कार, लेकिन सामने हैं ये बड़ी मुश्किलें
AI in 2026: नया साल दस्तक देने वाला है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में 2026 को एक बड़े मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है.
नया साल दस्तक देने वाला है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में 2026 को एक बड़े मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेज़ विकास ने जिस रफ्तार से बदलाव शुरू किए हैं उससे साफ है कि आने वाला साल रोबोट्स के नाम रहने वाला है. खास तौर पर ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लेकर काफी उत्साह है. दावा किया जा रहा है कि ये रोबोट सिर्फ फैक्ट्रियों और गोदामों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि घरों में भी नजर आने लगेंगे और रोजमर्रा के कामों का हिस्सा बन जाएंगे. इन्हें बनाने वाली कंपनियां इन्हें भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति बता रही हैं. हालांकि, इस चमकदार तस्वीर के पीछे कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
Published at : 15 Dec 2025 03:31 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
