Smart TV हो गया है स्लो? रिमोट तोड़ने से नहीं चलेगा काम, तुरंत करें ये 5 आसान काम, मिनटों में हो जाएगा सुपरफास्ट

कई बड़ी कंपनियां अपने पुराने मॉडल्स के लिए भी समय-समय पर सुधार जारी करती हैं. उदाहरण के लिए, Samsung और LG ने अपने कई टीवी मॉडल्स में अपडेट के जरिए नई तकनीक और बेहतर पिक्चर प्रोसेसिंग दी है. कई बार ऐसा फीचर जिसके लिए लोग नया टीवी खरीदने का सोचते हैं, वही एक साधारण अपडेट के जरिए मिल जाता है. अपडेट के बाद अक्सर यूजर्स महसूस करते हैं कि रंग ज्यादा नेचुरल दिख रहे हैं साउंड ज्यादा क्लियर है और ऐप्स पहले से तेजी से खुल रहे हैं.