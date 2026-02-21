हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Smart TV हो गया है स्लो? रिमोट तोड़ने से नहीं चलेगा काम, तुरंत करें ये 5 आसान काम, मिनटों में हो जाएगा सुपरफास्ट

Smart TV हो गया है स्लो? रिमोट तोड़ने से नहीं चलेगा काम, तुरंत करें ये 5 आसान काम, मिनटों में हो जाएगा सुपरफास्ट

Smart TV Tips: अगर आपका स्मार्ट टीवी बार-बार अटक रहा है ऐप्स खुलने में समय ले रहे हैं या वीडियो बफर हो रहा है तो सबसे पहले रिमोट पर गुस्सा निकालने की बजाय सिस्टम की हालत समझिए.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Feb 2026 08:46 AM (IST)
अगर आपका स्मार्ट टीवी बार-बार अटक रहा है ऐप्स खुलने में समय ले रहे हैं या वीडियो बफर हो रहा है तो सबसे पहले रिमोट पर गुस्सा निकालने की बजाय सिस्टम की हालत समझिए. जिस तरह स्मार्टफोन और लैपटॉप समय-समय पर अपडेट मांगते हैं ठीक वैसे ही स्मार्ट टीवी भी सॉफ्टवेयर अपडेट पर चलता है. इसे नजरअंदाज करना ही अक्सर स्लो स्पीड की सबसे बड़ी वजह बन जाता है.

स्मार्ट टीवी दरअसल एक छोटे कंप्यूटर की तरह काम करता है जिसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स होते हैं. समय के साथ ऐप्स भारी हो जाते हैं सिस्टम में छोटी-छोटी तकनीकी खामियां आ सकती हैं और नई स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी जुड़ती रहती है. यदि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया जाए तो टीवी की स्पीड, पिक्चर क्वालिटी और इंटरनेट कनेक्शन all पर असर पड़ सकता है.
कई बड़ी कंपनियां अपने पुराने मॉडल्स के लिए भी समय-समय पर सुधार जारी करती हैं. उदाहरण के लिए, Samsung और LG ने अपने कई टीवी मॉडल्स में अपडेट के जरिए नई तकनीक और बेहतर पिक्चर प्रोसेसिंग दी है. कई बार ऐसा फीचर जिसके लिए लोग नया टीवी खरीदने का सोचते हैं, वही एक साधारण अपडेट के जरिए मिल जाता है. अपडेट के बाद अक्सर यूजर्स महसूस करते हैं कि रंग ज्यादा नेचुरल दिख रहे हैं साउंड ज्यादा क्लियर है और ऐप्स पहले से तेजी से खुल रहे हैं.
Published at : 21 Feb 2026 08:46 AM (IST)
