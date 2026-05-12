गाजियाबाद में ATM लूटकांड के 2 आरोपी का एनकाउंटर, समीर और जुबैर ढेर

गाजियाबाद में एटीएम लूटकांड के आरोपी मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए. आरोपी जुबैर और समीर पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था. गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक ATM से 27 लाख रुपये की लूटपाट की थी. वारदात के बाद दोनों फरार चल रहे थे. मुठभेड़ में SI समेत दो तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. वेव सिटी थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ. 6 मई को लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था. इनके कब्जे से ₹700000 रुपये, गाड़ी और अवैध हथियार मिले हैं.

आरोपियों ने इंडिया वन के कैश वैन पर फायरिंग की थी. इसके बाद ड्राइवर को बाहर निकालकर वैन लेकर चले गए थे. उस वैन में 27 लाख रुपये थे. इस मामले में दो आरोपियों मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार भी किया गया था. कुल चार लोग इस लूट की वारदात में शामिल थे.

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