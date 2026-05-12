नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए पीएम आवास पर अहम बैठक हुई।

पीएम मोदी, सीजेआई सूर्यकांत, राहुल गांधी बैठक में मौजूद थे।

कई आईपीएस अधिकारियों के नामों पर चर्चा, पैनल में नए नाम।

प्रवीण सूद का कार्यकाल 25 मई, 2026 को समाप्त हो रहा है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के नए डायरेक्टर के लिए आज मंगलवार (12 मई, 2026) को प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चली. इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे. हालांकि, पीएम आवास में नए सीबीआई डायरेक्टर के चयन को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बैठक में अपनी असहमति जताई है. उन्होंने बैठक खत्म होने के बाद नोट ऑफ डिसेंट यानी असहमति का नोट भी दिया है.

सीबीआई की नए डायरेक्टर के लिए करीब आधा दर्जन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के नामों पर चर्चा चल रही है. हालांकि, इस वक्त सीबीआई निदेशक के पद पर प्रवीण सूद कार्यरत हैं, जिन्हें केंद्र सरकार की तरफ से साल 2025 में एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था और उनका कार्यकाल इसी महीने की 25 तारीख, यानी 25 मई, 2026 को खत्म हो रहा है.

सीबीआई चीफ बनने की रेस में कौन-कौन से अधिकारी शामिल?

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के नई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए कई आईपीएस अधिकारियों के नामों पर चर्चा चल रही है. जिसमें हरियाणा कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख और 1989 बैच के IPS अधिकारी पराग जैन, मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी अजय कुमार शर्मा और महाराष्ट्र के वर्तमान पुलिस महानिदेशक (DGP) और 1990 बैच के अधिकारी IPS सदानंद वसंत दाते का नाम भी शामिल है.

हरियाणा कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं और वो फिलहाल इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक (DG) के रूप में कार्यरत हैं. कानून व्यवस्था और सुरक्षा मामलों में आईपीएस शत्रुजीत सिंह कपूर की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है.

वर्तमान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख आईपीएस पराग जैन खुफिया मामलों के एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं. उन्होंने कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं. इसके साथ ही, आतंकवाद से जुड़े कई संवेशनशील ऑपरेशन्स में भी उनकी अहम भूमिका रही है.

IPS अजय कुमार शर्मा मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं. उन्होंने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के डीजी और इंदौर जोन के ADG जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें राष्ट्रपति पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है.

वहीं, महाराष्ट्र के डीजीपी आईपीएस सदानंद वसंत दाते का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के प्रमुख भी रह चुके हैं. दाते को 26/11 मुंबई हमलों के दौरान अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है.

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