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WhatsApp-Instagram यूजर्स सावधान! सिर्फ एक Reel से चोरी हो सकता है आपका डेटा, तुरंत करें ये काम वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
Warning for WhatsApp-Instagram Users: पहली समस्या WhatsApp के उस फीचर में पाई गई जिसमें AI आधारित रिच मैसेज के जरिए Instagram Reels जैसे कंटेंट को चैट में दिखाया जाता है.
दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में शामिल WhatsApp को लेकर हाल ही में एक अहम सिक्योरिटी चेतावनी सामने आई है. इसकी पैरेंट कंपनी Meta ने दो ऐसी सुरक्षा खामियों को ठीक किया है जो दिखने में छोटी जरूर थीं, लेकिन साइबर अपराधियों के लिए बड़ा हथियार बन सकती थीं. इन कमजोरियों की वजह से यूजर्स का डेटा खतरे में पड़ सकता था और हैकर्स को लोगों तक पहुंचने का रास्ता आसान हो सकता था.
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Published at : 08 May 2026 12:38 PM (IST)
Tags :Instagram WhatsApp TECH NEWS HINDI
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