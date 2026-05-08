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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp-Instagram यूजर्स सावधान! सिर्फ एक Reel से चोरी हो सकता है आपका डेटा, तुरंत करें ये काम वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

WhatsApp-Instagram यूजर्स सावधान! सिर्फ एक Reel से चोरी हो सकता है आपका डेटा, तुरंत करें ये काम वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Warning for WhatsApp-Instagram Users: पहली समस्या WhatsApp के उस फीचर में पाई गई जिसमें AI आधारित रिच मैसेज के जरिए Instagram Reels जैसे कंटेंट को चैट में दिखाया जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 08 May 2026 12:38 PM (IST)
Warning for WhatsApp-Instagram Users: पहली समस्या WhatsApp के उस फीचर में पाई गई जिसमें AI आधारित रिच मैसेज के जरिए Instagram Reels जैसे कंटेंट को चैट में दिखाया जाता है.

दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में शामिल WhatsApp को लेकर हाल ही में एक अहम सिक्योरिटी चेतावनी सामने आई है. इसकी पैरेंट कंपनी Meta ने दो ऐसी सुरक्षा खामियों को ठीक किया है जो दिखने में छोटी जरूर थीं, लेकिन साइबर अपराधियों के लिए बड़ा हथियार बन सकती थीं. इन कमजोरियों की वजह से यूजर्स का डेटा खतरे में पड़ सकता था और हैकर्स को लोगों तक पहुंचने का रास्ता आसान हो सकता था.

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साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये खामियां सीधे फोन हैक नहीं करती थीं लेकिन अगर कोई पहले से किसी यूजर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा हो तो इनका इस्तेमाल करके हमला ज्यादा खतरनाक बनाया जा सकता था. यही कारण है कि टेक एक्सपर्ट्स इसे गंभीर मामला मान रहे हैं और लोगों को तुरंत ऐप अपडेट करने की सलाह दे रहे हैं.
साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये खामियां सीधे फोन हैक नहीं करती थीं लेकिन अगर कोई पहले से किसी यूजर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा हो तो इनका इस्तेमाल करके हमला ज्यादा खतरनाक बनाया जा सकता था. यही कारण है कि टेक एक्सपर्ट्स इसे गंभीर मामला मान रहे हैं और लोगों को तुरंत ऐप अपडेट करने की सलाह दे रहे हैं.
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पहली समस्या WhatsApp के उस फीचर में पाई गई जिसमें AI आधारित रिच मैसेज के जरिए Instagram Reels जैसे कंटेंट को चैट में दिखाया जाता है. यह फीचर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था लेकिन कुछ वर्जन में इसकी सिक्योरिटी जांच पूरी तरह मजबूत नहीं थी.
पहली समस्या WhatsApp के उस फीचर में पाई गई जिसमें AI आधारित रिच मैसेज के जरिए Instagram Reels जैसे कंटेंट को चैट में दिखाया जाता है. यह फीचर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था लेकिन कुछ वर्जन में इसकी सिक्योरिटी जांच पूरी तरह मजबूत नहीं थी.
Published at : 08 May 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Instagram WhatsApp TECH NEWS HINDI

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