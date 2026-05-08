WhatsApp-Instagram यूजर्स सावधान! सिर्फ एक Reel से चोरी हो सकता है आपका डेटा, तुरंत करें ये काम वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये खामियां सीधे फोन हैक नहीं करती थीं लेकिन अगर कोई पहले से किसी यूजर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा हो तो इनका इस्तेमाल करके हमला ज्यादा खतरनाक बनाया जा सकता था. यही कारण है कि टेक एक्सपर्ट्स इसे गंभीर मामला मान रहे हैं और लोगों को तुरंत ऐप अपडेट करने की सलाह दे रहे हैं.