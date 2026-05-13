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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीRefurbished Phone ले रहे हैं तो जरूर देख लें ये चीजें, पहले कर दिया पेमेंट तो हो सकता है कांड

Refurbished Phone ले रहे हैं तो जरूर देख लें ये चीजें, पहले कर दिया पेमेंट तो हो सकता है कांड

Refurbished Phone Buying Guide: रिफर्बिश्ड फोन खरीदने से पहले कई चीजों को चेक करना जरूरी है. इनमें वारंटी, फोन की फिजिकल कंडीशन आदि शामिल है. इस तरह आप नुकसान से बच सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 13 May 2026 06:59 AM (IST)
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  • जानें रिफर्बिश्ड फोन क्या होते हैं, क्यों होते हैं।

Refurbished Phone Buying Guide: अगर आप फ्लैगशिप फोन लेना चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपके बजट के बाहर है तो रिफर्बिश्ड फोन खरीदना एक फायदेमंद ऑप्शन हो सकता है. इस तरह से आप कम पैसे में अपनी पसंद का फोन ले सकते हैं. पिछले कुछ समय से रिफर्बिश्ड फोन की बिक्री बढ़ी है और अब लोग नए फोन के लिए ज्यादा पैसे देने की बजाय कम कीमत में रिफर्बिश्ड फोन ले लेते हैं. अगर आप भी ऑनलाइन रिफर्बिश्ड फोन खरीदने का मन बना चुके हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. इनके बिना आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं.

क्या होते हैं रिफर्बिश्ड फोन?

जानकारी के लिए बता दें कि कोई गड़बड़ या पसंद न आने पर कुछ लोग अपने फोन को सेलर को वापस कर देते हैं. सेलर इन फोन को लेकर जरूरी होने पर रिपेयर कर एकदम नया जैसा बना देते हैं. फिर इन्हें कम कीमत पर बाजार में दोबारा बेच दिया जाता है.

Refurbished Phone लेते समय इन चीजों पर करें गौर

डिवाइस की फिजिकल कंडीशन देखना है जरूरी- फोन की फिजिकल कंडीशन देखें बिना खरीदारी को पूरा न करें. कई सेलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 'एकदम नए जैसी' या 'शानदार कंडीशन' का दावा करते हैं, लेकिन ज्यादातर बार ये सिर्फ मार्केटिंग ट्रिक ही साबित होती है. इसलिए फोन की फिजिकल कंडीशन देखे बिना भूलकर भी पेमेंट न करें. अगर आप दूर बैठे हैं तो सेलर की दी गई फोटो को अच्छे से जूम कर स्क्रैचेज आदि का पता लगाने की कोशिश करें.

बैटरी हेल्थ पर भी दें ध्यान- कुछ समय यूज करने के बाद फोन की बैटरी लाइफ कम होने लगती है. अगर कोई आपको 100 प्रतिशत बैटरी लाइफ के दावे के साथ फोन दे रहा है तो उसे वेरिफाई करना जरूरी है. सैमसंग और ऐप्पल जैसी कंपनियों में बैटरी हेल्थ चेक करने का फीचर भी मौजूद होता है. कई थर्ड पार्टी ऐप्स भी बैटरी लाइफ चेक करने का फीचर देती है.

डिवाइस वारंटी का जरूर करें पता- कई डीलर रिफर्बिश्ड फोन पर भी 6 महीने तक की वारंटी देते हैं. इसलिए फोन खरीदने से पहले ही उसकी वारंटी का पता कर लें. फोन खरीदने के बाद अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो वारंटी के कारण आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे. अगर कोई सेलर वारंटी नहीं दे रहा है तो दूसरे डीलर के पास पता किया जा सकता है.

रिफर्बिशर का भी रखें ध्यान- फोन लेने से यह भी देख लें कि इसका रिफर्बिशर कौन है. अगर किसी ब्रांड या ट्रस्टेड डीलरशिप से फोन रिफर्बिश किया गया है तो इसे पूरी तरह से टेस्ट और रिपेयर किया जाता है. वहीं कई दूसरे रिफर्बिशर सिर्फ डिवाइस को चमकाकर वापस बेच देते हैं. इसलिए रिफर्बिशर का ध्यान रखना जरूरी होता है.

ये भी पढ़ें- सिर्फ फिल्मों में नही, हकीकत में दिखेगा Transformer जैसा रोबोट, दया की तरह कर सकता है तोड़फोड़

Published at : 13 May 2026 06:59 AM (IST)
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Tips And Tricks TECH NEWS Refurbished Phone
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