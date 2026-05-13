Delhi Weather Today: दिल्ली में फिर लौटेगी तपिश, तापमान बढ़ने के साथ दिल्ली में हीटवेव की चेतावनी
Delhi Weather Today: मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान15-20 किमी/घंटा की गति से पूर्वी हवाएं चलीं.
- अगले 7 दिनों में दिल्ली में तापमान 3-5 डिग्री बढ़ने की संभावना.
देश के कई राज्यों में एक बार फिर से गर्मी का कहर बरप रहा है. कई जगह तो भीषण गर्मी और हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है. भारतीय मौमस विभाग ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में राजस्थान, गुजरात राज्य, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया है.
हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान 34-42 डिग्री सेल्सियस की रेंज में दर्ज किया गया. हालांकि, देश के बाकी हिस्सों में 34 डिग्री सेल्सियस से कम हैं. सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान राजस्थान के बाड़मेर में 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
कैसा रहा पिछले 24 घंटे के मौसम?
बात करें दिल्ली-एनसीआर की तो यहां नोएडा में मंगलवार शाम के बाद मध्यम स्तर की बारिश और हवाओं से लोगों को राहत मिली है, लेकिन दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मंगलवार (12 मई) को दिल्ली का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 15-20 किमी/घंटा की गति से पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 41 किमी/घंटा तक पहुंच गई. वहीं, नोएडा और गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया.
दिल्ली का मौसम आज कैसा रहेगा?
मौसम विभाग का अनुमान है कि राजधानी में अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और उसके बाद 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. IMD के अनुसार, बुधवार (13 मई) को हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ तूफान का अनुमान है. आज राजधानी में न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
इस दौरान हवा की गति 30-40 किमी/घंटा रहने का अनुमान है, जो झोंको के साथ 50 किमी/घंटा की रफ्तार तक जा सकती है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 16 मई से 20 मई के बीच दिल्ली में हीटवेव और तापमान में वृद्धी हो सकती है. यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है.
बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने बच्चे, बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों सावधान रहने की सलाह दी है क्योंकी गर्मी इनकी स्वास्थ्य परेशानियों को बढ़ा सकता है. इसके अलावा गर्मी को देखते हुए हल्के व ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL