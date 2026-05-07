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फोन हो रहा है गर्म और स्लो? कहीं ये बड़ी खराबी का संकेत तो नहीं, यहां जानिए असली वजह
Smartphone Tips: जब फोन में एक साथ कई ऐप्स खुले रहते हैं या बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं तो प्रोसेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है.
आजकल स्मार्टफोन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फोन अचानक गर्म होने लगता है और उसकी स्पीड भी धीमी पड़ जाती है. यह समस्या सिर्फ एक छोटी सी गड़बड़ी भी हो सकती है या फिर किसी बड़े इशारे की तरह भी सामने आ सकती है. इसलिए इसकी असली वजह समझना जरूरी है.
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Published at : 07 May 2026 09:12 AM (IST)
Tags :Smartphone Tips TECH NEWS HINDI
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