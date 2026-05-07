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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीफोन हो रहा है गर्म और स्लो? कहीं ये बड़ी खराबी का संकेत तो नहीं, यहां जानिए असली वजह

फोन हो रहा है गर्म और स्लो? कहीं ये बड़ी खराबी का संकेत तो नहीं, यहां जानिए असली वजह

Smartphone Tips: जब फोन में एक साथ कई ऐप्स खुले रहते हैं या बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं तो प्रोसेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 07 May 2026 09:12 AM (IST)
Smartphone Tips: जब फोन में एक साथ कई ऐप्स खुले रहते हैं या बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं तो प्रोसेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है.

आजकल स्मार्टफोन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फोन अचानक गर्म होने लगता है और उसकी स्पीड भी धीमी पड़ जाती है. यह समस्या सिर्फ एक छोटी सी गड़बड़ी भी हो सकती है या फिर किसी बड़े इशारे की तरह भी सामने आ सकती है. इसलिए इसकी असली वजह समझना जरूरी है.

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जब फोन में एक साथ कई ऐप्स खुले रहते हैं या बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं तो प्रोसेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इससे फोन गर्म होने लगता है और उसकी परफॉर्मेंस भी धीमी हो जाती है. खासकर गेमिंग या हैवी ऐप्स चलाने पर यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है.
जब फोन में एक साथ कई ऐप्स खुले रहते हैं या बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं तो प्रोसेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इससे फोन गर्म होने लगता है और उसकी परफॉर्मेंस भी धीमी हो जाती है. खासकर गेमिंग या हैवी ऐप्स चलाने पर यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है.
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फोन की बैटरी या हार्डवेयर में खराबी भी ओवरहीटिंग का बड़ा कारण हो सकती है. अगर बैटरी पुरानी हो गई है या डैमेज हो चुकी है तो वह जल्दी गर्म होने लगती है. इसके अलावा, सस्ता चार्जर या खराब केबल इस्तेमाल करने से भी फोन पर बुरा असर पड़ता है.
फोन की बैटरी या हार्डवेयर में खराबी भी ओवरहीटिंग का बड़ा कारण हो सकती है. अगर बैटरी पुरानी हो गई है या डैमेज हो चुकी है तो वह जल्दी गर्म होने लगती है. इसके अलावा, सस्ता चार्जर या खराब केबल इस्तेमाल करने से भी फोन पर बुरा असर पड़ता है.
Published at : 07 May 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
Smartphone Tips TECH NEWS HINDI

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