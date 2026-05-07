फोन हो रहा है गर्म और स्लो? कहीं ये बड़ी खराबी का संकेत तो नहीं, यहां जानिए असली वजह

जब फोन में एक साथ कई ऐप्स खुले रहते हैं या बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं तो प्रोसेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इससे फोन गर्म होने लगता है और उसकी परफॉर्मेंस भी धीमी हो जाती है. खासकर गेमिंग या हैवी ऐप्स चलाने पर यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है.