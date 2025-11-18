एक्सप्लोरर
मोबाइल की बैटरी अचानक फूल रही है? सावधान! इन गलतियां से बम की तरह फट सकता है डिवाइस
Mobile Battery: मोबाइल की बैटरी का फूल जाना एक बेहद खतरनाक संकेत है. इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल न करें क्योंकि बैटरी फूलने पर फोन फटने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.
मोबाइल की बैटरी का फूल जाना एक बेहद खतरनाक संकेत है. इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल न करें क्योंकि बैटरी फूलने पर फोन फटने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. अगर आपका फोन भारी महसूस हो रहा है बैक पैनल बाहर की तरफ उभर रहा है या स्क्रीन उठने लगी है तो समझिए बैटरी खराब हो चुकी है. अक्सर यह समस्या हमारी ही कुछ गलत आदतों की वजह से होती है. यहां जानिए वे 5 सबसे खतरनाक गलतियां जो बैटरी को तेजी से खराब करती हैं.
Published at : 18 Nov 2025 03:53 PM (IST)
