मोबाइल की बैटरी अचानक फूल रही है? सावधान! इन गलतियां से बम की तरह फट सकता है डिवाइस

मोबाइल बैटरी का फूलना किसी भी हालत में सामान्य नहीं है. यह आपकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. अगर आप ऊपर बताई गई गलतियों से बचेंगे और समय रहते बैटरी की जांच करवाएंगे तो न केवल आपका फोन सुरक्षित रहेगा बल्कि आपकी जान भी खतरे से बच सकती है.