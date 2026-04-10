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क्या आपका 5G प्लान सच में Unlimited है? जानिए क्या है इसकी पूरी सच्चाई
Unlimited 5G: अक्सर कंपनियां अपने प्लान्स में FUP लागू करती हैं. इसका मतलब यह है कि एक तय लिमिट तक तो आपको तेज स्पीड मिलती है लेकिन जैसे ही आप ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं स्पीड कम की जा सकती है.
भारत में 5G आने के बाद Reliance Jio और Bharti Airtel जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने Unlimited 5G डेटा वाले प्लान्स को तेजी से प्रमोट किया है. सुनने में ये ऑफर काफी शानदार लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग या भारी डाउनलोड करते हैं. लेकिन हकीकत यह है कि Unlimited का मतलब हमेशा पूरी तरह बिना सीमा के नहीं होता. इसके पीछे कुछ शर्तें छिपी होती हैं जिन्हें समझना जरूरी है.
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Published at : 10 Apr 2026 05:53 PM (IST)
Tags :5G TECH NEWS HINDI Unlimited 5G
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प्रेम कुमारJournalist
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