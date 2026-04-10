क्या आपका 5G प्लान सच में Unlimited है? जानिए क्या है इसकी पूरी सच्चाई

अक्सर कंपनियां अपने प्लान्स में फेयर यूसेज पॉलिसी (FUP) लागू करती हैं. इसका मतलब यह है कि एक तय लिमिट तक तो आपको तेज स्पीड मिलती है लेकिन जैसे ही आप ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं आपकी इंटरनेट स्पीड कम की जा सकती है. कई बार नेटवर्क पर आपकी प्राथमिकता भी घटा दी जाती है जिससे इंटरनेट धीमा महसूस होने लगता है. कंपनियां इस लिमिट को साफ तौर पर नहीं बतातीं लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने पर इसका असर साफ दिखता है.