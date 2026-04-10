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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीक्या आपका 5G प्लान सच में Unlimited है? जानिए क्या है इसकी पूरी सच्चाई

क्या आपका 5G प्लान सच में Unlimited है? जानिए क्या है इसकी पूरी सच्चाई

Unlimited 5G: अक्सर कंपनियां अपने प्लान्स में FUP लागू करती हैं. इसका मतलब यह है कि एक तय लिमिट तक तो आपको तेज स्पीड मिलती है लेकिन जैसे ही आप ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं स्पीड कम की जा सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 Apr 2026 05:54 PM (IST)
Unlimited 5G: अक्सर कंपनियां अपने प्लान्स में FUP लागू करती हैं. इसका मतलब यह है कि एक तय लिमिट तक तो आपको तेज स्पीड मिलती है लेकिन जैसे ही आप ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं स्पीड कम की जा सकती है.

भारत में 5G आने के बाद Reliance Jio और Bharti Airtel जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने Unlimited 5G डेटा वाले प्लान्स को तेजी से प्रमोट किया है. सुनने में ये ऑफर काफी शानदार लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग या भारी डाउनलोड करते हैं. लेकिन हकीकत यह है कि Unlimited का मतलब हमेशा पूरी तरह बिना सीमा के नहीं होता. इसके पीछे कुछ शर्तें छिपी होती हैं जिन्हें समझना जरूरी है.

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अक्सर कंपनियां अपने प्लान्स में फेयर यूसेज पॉलिसी (FUP) लागू करती हैं. इसका मतलब यह है कि एक तय लिमिट तक तो आपको तेज स्पीड मिलती है लेकिन जैसे ही आप ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं आपकी इंटरनेट स्पीड कम की जा सकती है. कई बार नेटवर्क पर आपकी प्राथमिकता भी घटा दी जाती है जिससे इंटरनेट धीमा महसूस होने लगता है. कंपनियां इस लिमिट को साफ तौर पर नहीं बतातीं लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने पर इसका असर साफ दिखता है.
अक्सर कंपनियां अपने प्लान्स में फेयर यूसेज पॉलिसी (FUP) लागू करती हैं. इसका मतलब यह है कि एक तय लिमिट तक तो आपको तेज स्पीड मिलती है लेकिन जैसे ही आप ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं आपकी इंटरनेट स्पीड कम की जा सकती है. कई बार नेटवर्क पर आपकी प्राथमिकता भी घटा दी जाती है जिससे इंटरनेट धीमा महसूस होने लगता है. कंपनियां इस लिमिट को साफ तौर पर नहीं बतातीं लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने पर इसका असर साफ दिखता है.
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हर यूजर को Unlimited 5G का फायदा नहीं मिलता. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं. आपके पास 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके इलाके में 5G नेटवर्क उपलब्ध होना चाहिए. इसके अलावा आपका रिचार्ज प्लान एक तय कीमत (आमतौर पर 239 रुपये या उससे ज्यादा) का होना चाहिए. अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो आपका इंटरनेट 4G पर ही चलने लगता है जहां डेटा की सीमाएं लागू होती हैं.
हर यूजर को Unlimited 5G का फायदा नहीं मिलता. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं. आपके पास 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके इलाके में 5G नेटवर्क उपलब्ध होना चाहिए. इसके अलावा आपका रिचार्ज प्लान एक तय कीमत (आमतौर पर 239 रुपये या उससे ज्यादा) का होना चाहिए. अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो आपका इंटरनेट 4G पर ही चलने लगता है जहां डेटा की सीमाएं लागू होती हैं.
Published at : 10 Apr 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
5G TECH NEWS HINDI Unlimited 5G

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