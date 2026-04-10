Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन से खातों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करें।

Online Data: आज के डिजिटल और AI दौर में डेटा किसी खजाने से कम नहीं है. आपकी निजी जानकारी अब एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसे खोना भारी पड़ सकता है. आए दिन बढ़ते साइबर हमलों के बीच सोशल मीडिया से लेकर बैंकिंग ऐप्स तक कोई भी प्लेटफॉर्म पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका डेटा कहीं इंटरनेट पर लीक तो नहीं हो गया.

ऑनलाइन टूल्स से करें तुरंत जांच

अगर आपको शक है कि आपकी जानकारी लीक हो सकती है तो इसके लिए कुछ भरोसेमंद वेबसाइट्स मददगार साबित हो सकती हैं. जैसे Have I Been Pwned एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना ईमेल या मोबाइल नंबर डालकर यह पता लगा सकते हैं कि आपकी जानकारी किसी डेटा ब्रीच में शामिल हुई है या नहीं. यह टूल अलग-अलग लीक हुए डेटा को इकट्ठा करके यूजर्स को सचेत करता है.

पासवर्ड की सुरक्षा जरूर जांचें

कई बार डेटा लीक होने का सबसे बड़ा कारण कमजोर या बार-बार इस्तेमाल किया गया पासवर्ड होता है. Google Chrome और Mozilla Firefox जैसे ब्राउजर में पहले से ही पासवर्ड चेक करने का फीचर मौजूद होता है. इनकी मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके सेव किए गए पासवर्ड सुरक्षित हैं या पहले ही लीक हो चुके हैं.

ईमेल अलर्ट पर रखें नजर

अक्सर कंपनियां खुद ही यूजर्स को सूचित करती हैं जब उनका डेटा किसी ब्रीच में सामने आता है. इसलिए अपने ईमेल इनबॉक्स पर नजर बनाए रखना जरूरी है. हालांकि, यहां सावधानी भी जरूरी है क्योंकि कई बार साइबर ठग नकली ईमेल भेजकर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं.

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनाएं

अगर आप अपनी सुरक्षा को एक कदम और मजबूत करना चाहते हैं तो टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) जरूर चालू करें. Google Authenticator और Microsoft Authenticator जैसे ऐप्स हर लॉगिन पर एक अतिरिक्त सुरक्षा कोड देते हैं जिससे आपका अकाउंट ज्यादा सुरक्षित रहता है.

डेटा लीक हो जाए तो क्या करें?

अगर आपको यह पता चलता है कि आपकी जानकारी लीक हो चुकी है तो सबसे पहले घबराने की बजाय तुरंत कदम उठाना जरूरी है. सबसे पहले अपने प्रभावित अकाउंट का पासवर्ड तुरंत बदलें. इसके बाद अगर आपने एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल किया है तो बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी उसे बदल दें. साथ ही, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करके अपने अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा दें.

यह भी पढ़ें:

Amazon Kindle Update: अमेजन का बड़ा फैसला, पुराने किंडल डिवाइस पर 20 मई से बंद होगी Kindle Store सेवा