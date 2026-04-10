दिल-दिमाग की खुशी के लिए कितने दिन मिलनी चाहिए छुट्टियां? साइंस ने सुलझाई ऑफिस ऑवर्स की गुत्थी

How Many Days Vacation Is Ideal For Mental Health: समंदर किनारे घूमने के सपने, फ्लाइट ट्रैक करना, नए कपड़े खरीदना और नए खाने की जगह ढूंढना, क्या ये सब आपको खुशी देते हैं? अगर हां, तो इसके पीछे सिर्फ भावना नहीं, बल्कि साइंस भी काम कर रही है. रिसर्च बताती है कि समय-समय पर छुट्टियां लेना तनाव कम करने और मानसिक सेहत बेहतर बनाने में मदद करता है. चलिए आपको बताते हैं कि इसको लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं.

छुट्टियों के लिए सही समय

आजकल ज्यादातर लोग काम के दबाव के चलते लंबी छुट्टियां नहीं ले पाते और वीकेंड में ही सब समेटने की कोशिश करते हैं. लेकिन स्टडीज कहती हैं कि छुट्टियों की सही अवधि भी बहुत मायने रखती है. रिसर्च के अनुसार, 3 से 4 दिन की छोटी ट्रिप शरीर को रिफ्रेश करने के लिए काफी होती है, जबकि 8 दिन की छुट्टी गहरे आराम के लिए बेहतर मानी जाती है. ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की एक स्टडी में पाया गया कि छोटी छुट्टियां ज्यादा फायदेमंद होती हैं, क्योंकि लंबी छुट्टियों में लोग अक्सर काम से जुड़े काम करने लगते हैं. यानी फायदा सिर्फ समय का नहीं, बल्कि इस बात का है कि आप उस समय को कैसे बिताते हैं.

रिसर्च में क्या निकला?

रिसर्च में यह भी सामने आया कि जो लोग छुट्टियां लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट उन लोगों की तुलना में कम होता है जो ब्रेक नहीं लेते. साल 2025 की एक स्टडी के मुताबिक, छोटी लेकिन बार-बार ली गई छुट्टियां लंबे समय तक मानसिक संतुलन बनाए रखने में ज्यादा असरदार होती हैं. अगर आप सोचते हैं कि छुट्टियां सिर्फ मौज-मस्ती के लिए होती हैं, तो ऐसा नहीं है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार काम करते रहने से स्ट्रेस धीरे-धीरे क्रॉनिक हो जाता है, जो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है. यही वजह है कि छुट्टी लेना एक तरह की रिकवरी प्रक्रिया है.

इसे भी पढ़ें-अगले 3 महीने की शॉपिंग लिस्ट अभी निपटा लें! हवाई सफर महंगा, डिलीवरी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर संकट

छुट्टी की प्लानिंग से भी खुशी

दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ छुट्टी मनाना ही नहीं, बल्कि उसकी प्लानिंग भी खुशी देती है. एक सर्वे के अनुसार, करीब 97 प्रतिशत लोगों ने माना कि ट्रिप की प्लानिंग ही उन्हें पहले से ज्यादा खुश कर देती है. यानी कैलेंडर में छुट्टी की तारीख होना भी मूड को बेहतर बना देता है. एक स्टडी में यह भी पाया गया कि लोग भौतिक चीजों की तुलना में अनुभवों से ज्यादा खुश होते हैं. यानी कोई महंगी चीज खरीदने के बजाय अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, तो उसकी यादें लंबे समय तक खुशी देती हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन की प्रोफेसर डॉ जेसिका डी ब्लूम के अनुसार, छुट्टी के दौरान लोगों की खुशी और सेहत तेजी से बेहतर होती है, लेकिन काम पर लौटते ही यह असर धीरे-धीरे कम हो जाता है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स बार-बार छोटी छुट्टियां लेने की सलाह देते हैं.

इसे भी पढ़ें- Fatal love bite: कब जानलेवा हो जाती है 'लव बाइट', जानें कब पार्टनर को रोकना होता है जरूरी?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.